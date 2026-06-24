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Avtorji:
J. L., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
13.40

Osveženo pred

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Natisni članek
Francesco Bagnaia Ducati

Sreda, 24. 6. 2026, 13.40

1 ura, 5 minut

Nekdanji prvak v motoGP Bagnaia zapušča Ducati

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia ne bo več dirkal z Ducatijem. | Foto Guliverimage

Francesco Bagnaia ne bo več dirkal z Ducatijem.

Foto: Guliverimage

Dvakratni nekdanji svetovni prvak v kraljevem motociklističnem razredu motoGP Francesco Bagnaia bo po koncu sezone zapustil tovarniško ekipo Ducati, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil italijanski proizvajalec.

Devetindvajsetletnik, ki je leta 2021 napredoval v tovarniško ekipo Dukatija, naj bi se v sezoni 2027 pridružil rojaku in trenutno vodilnemu v prvenstvu Marcu Bezzecchiju pri Aprilii.

"Pecco je napisal temeljni del športne zgodovine Ducatija. Odraščal je z nami, verjel v projekt in skupaj z ekipo odločilno prispeval k vrnitvi na vrh motoGP," je dejal izvršni direktor Ducatija Claudio Domenicali.

Bagnaia je bil z Ducatijem v letih 2022 in 2023 okronan za svetovnega prvaka, njegov prvi naslov pa je bila prelomna zmaga za Ducati, ki je na krono dirkača motoGP čakal 15 let.

Leta 2024 je za las zgrešil tudi hat-trick svetovnih naslovov, saj je za zmagovalcem Jorgejem Martinom zaostal le 10 točk, a se je od takrat mučil na tovarniškem motorju.

Prejšnjo sezono je Bagnaia končal na petem mestu, kar 257 točk za prvakom in sotekmovalcem Marcom Marquezom, letos pa je sedmi v skupnem seštevku dirkačev po le eni zmagi v celotni sezoni. Slavil je na sprintu VN Češke v soboto.

Ducati je v torek sporočil, da bo Marc Marquez ostal pri tovarniški ekipi še dve sezoni.

Francesco Bagnaia Ducati
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