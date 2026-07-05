Najstnik Andrea Kimi Antonelli, letos zmagovalec že petih dirk, proti izkušenima dirkačema Ferrarija, Charlesu Leclercu in Lewisu Hamiltonu. To je troboj za zmago na britanski veliki nagradi na stezi v Silverstonu. George Russell, za katerega smo mislili, da bo glavni britanski adut, se v soboto ni najbolje znašel. Je na četrtem štartnem mestu. Štart devete dirke sezone ob 16. uri. Uro in prej so dirkači sodelovali na prav posebni paradi, krog po stezi so se zapeljali z lego dirkalniki. Lewis Hamilton in Max Verstappen sta bila vse prej kot navdušena. Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

Po osmih dirkah sezone, torej po tretjini prvenstva, ima 19-letni Kimi Antonelli (Mercedes) 43 točk prednosti pred ekipnim kolegom, še štiri točke več pa zaostaja sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Ferrari). Italijan je spomladi navdušil s petimi zaporednimi zmagami. "Ni še osvojil naslova prvaka, pa ga že primerjajo z največjimi. Mislim, da ima potencial, da postane eden največjih. A mora nadaljevati s takimi rezultati. Za zdaj ne kaže nobenih pomanjkljivosti," je o svojem varovancu dejal šef in solastnik ekipe Toto Wolff, ki mu je dal priložnost že pri 18 letih. Postane lahko najmlajši svetovni prvak doslej. Trenutno je rekorder Sebastian Vettel, ki je lovoriko osvojil star 23 let in 134 dni. Kimi ima tako še nekaj let čas, da zruši ta dosežek.

Štartna mesta na britanski VN v Silverstonu:

Skupni seštevek po šprinterski dirki (8/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 179 točk

2. George Russell (Mercedes) 136

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 132

4. Oscar Piastri (McLaren) 82

5. Lando Norris (McLaren) 85

6. Charles Leclerc (Ferrari) 83

7. Max Verstappen (Red Bull) 76

8. Isack Hadjar (Red Bull) 42

9. Pierre Gasly (Alpine) 41

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 31



1. Mercedes 315 točk

2. Ferrari 215

3. McLaren 167

4. Red Bull 118

5. Alpine 57

6. Racing Bulls 45

Parada dirkačev pred dirko tokrat v lego dirkalnikih

Parade dirkačev z lego dirkalniki se je udeležil tudi Lewis Hamilton, čeprav je v četrtek dejal, da se ne bo. Foto: Reuters

Max Verstappen je pod prisilo sedel v lego dirkalnik. Njegov izraz na obrazu pove vse. Foto: Reuters

Valtteri Bottas je bil med tistimi, ki so se veseli mini dirke z lego dirkalniki. Foto: Reuters

Fernando Alonso, Esteban Ocon in Valtteri Bottas so se takole zabavali. Foto: Reuters