Tako zanimive šprinterske dirke v formuli 1 še nismo videli. Dobil jo je George Russell, a se je prvih pet krogov večkrat v vodstvu izmenjal z Lewisom Hamiltonom. Ta je tako preveč obrabil pnevmatike in mimo njega je prišel Charles Leclerc. Videli smo tudi varnostni avto in postanke v boksih, ki jih na šprintu običajno ni. Ob 8.00 sledijo kvalifikacije za osrednjo nedeljsko dirko.

George Russell letos ostaja nepremagan. Foto: Reuters Šprinterske dirke v formuli 1 potekajo od leta 2021, tako zanimive pa še nismo videli. Drugič jo je dobil George Russell (Mercedes), ki tako ostaja pri stoodstotnem točkovnem izkupičku v letošnji sezoni, potem ko je minulo nedeljo dobil VN Avstralije. A tudi v prvem dejanju VN Kitajske mu ni bilo lahko. Na štartu je sicer zadržal prvo mesto, a ga je na izvozu iz dolgega prvega zavoja že prehitel Lewis Hamilton (Ferrari). Nato sta se Britanca pet krogov večkrat izmenjala v vodstvu. Dirkač Ferrarija je bil izvrsten v prvi kombinaciji zavojev, Mercedesom pa premočan na koncu najdaljše ravnine. A je sedemkratni prvak bolj obrabil gume in tako v nadaljevanju mlajšemu rojaku ni več mogel slediti. Prehitel ga je tudi Charles Leclerc (Ferrari). Tak je bil tudi končni vrstni red po 18 krogih dirkanja v Šanghaju.

Podobno kot v Melbournu je slabo štartal Kimi Antonelli (Mercedes) - bil je na drugem štartnem položaju - in se moral prebijati naprej z osmega mesta. Obenem je še trčil z Isackom Hadjarjem (Red Bull) in dobil 10-sekundni kazenski pribitek. Mladi Italijan je vseeno osvojil peto mesto, končal je tik za aktualnim prvakom Landom Norrisom (McLaren). Mercedes, Ferrari in McLaren so bili precej hitrejši od ostalih ekip. Slabo je s štartne vrste speljal tudi Max Verstappen (Red Bull), sicer pridobil več mest, a z devetim mestom ostal brez šprinterskih točk. Pet krogov pred koncem je na stezo zapeljal še varnostni avto, potem ko je v prvem zavoju z okvaro dirkalnika obstal Nico Hülkenberg (Audi). Večina dirkačev se je odločila za postanek v boksih, ki sicer za šprintersko dirko ni predviden.

VN Kitajske, šprint:



1. George Russell (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,6

3. Lewis Hamilton (Ferrari) +2,5

4. Lando Norris (McLaren) +4,4

5. Kimi Antonelli (Mercedes) +5,6

6. Oscar PIatri (McLaren) +6,8

7. Liam Lawson (Racing Bulls) +10,9

8. Oliver Bearman (Haas) +11,2

9. Max Verstappen (Red Bull) +11,6

10. Esteban Ocon (Haas) +13,8

11. Pierre Gasly (Alpine) +14,7

12. Carlos Sainz (Williams) +15,7

13. Gabriel Bortoleto (Audi) +15,8

14. Franco Colapinto (Alpine) +16,3

15. Isack Hadjar (Red Bull) +16,4

16. Alex Albon (Williams) +20,0

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +21,5

18. Lance Stroll (Aston Martin) +21,9

19. Sergio Perez (Cadillac) +28,2

Odstop: Nico Hülkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Dirkaški konec tedna se v Šanghaju nadaljuje s kvalifikacijami ob 8. uri po srednjeevropskem času. Ob isti uri bo v nedeljo osrednja dirka, ko zmagovalec dobi 25 točk. Na šprintu se točke delijo od osem do ena za prvih osem.