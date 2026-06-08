Na Ljubelju bodo planince zamenjali ljubitelji bencinskih hlapov

Če ste to nedeljo nameravali na pohod z Ljubelja do koče na starem Ljubelju in morda še naprej na Košutico, ta dan ne bo najboljša izbira za miren dan v naravi. Potekal bo namreč 27. Hrastov memorial, zato bodo na makadamskih serpentinah dirkali z motorji starodobniki in bo tako pešpot do koče občasno zaprta.

Dandanes marsikdo ne ve, da so nekoč po cesti na stari prelaz Ljubelj organizirali dirke z motorji. Zdaj jih prirejajo le še enkrat na leto. "Obudite spomin na zlate čase motošporta na legendarni ljubeljski cesti! Na trasi, ki je med letoma 1926 in 1961 gostila svetovno elito, ponovno pripravljamo nepozaben preizkus za lastnike motociklov in motociklov s prikolico, izdelanih do leta 1961," v vabilu na 27. Hrastov memorial piše AMD Tržič. Ta bo to nedeljo, 14. junija. Že dopoldne bodo na serpentinasti makadamski cesti do koče na starem Ljubelju potekali treningi, nato sledijo tekmovanja po kategorijah med 13. in 17. uro. Za parkiranje obiskovalcev bo poskrbljeno pred predorom, za ogled dirke ob cesti pa bo vstopnica sedem evrov. Še pomembno obvestilo organizatorja: "Prosimo, da se zaradi lastne varnosti in varnosti tekmovalcev zadržujete le na označenih mestih za gledalce."

Med letoma 1926 in 1961 je AMD Tržič na prelazu Ljubelj gostil mednarodne gorske preizkušnje, ki so privabljale na tisoče gledalcev. Za Tržič so te dirke pomenile to, kar je Planica pomenila za smučarske skoke. Tradicija je bila prekinjena leta 1961, ko so odprli ljubeljski predor, staro cesto čez prelaz pa so zaprli. Prireditev Hrastov memorial se imenuje v spomin na Anko in Ludvika Hrasta, legendarna člana društva in pionirja ohranjanja tehnične dediščine v Tržiču. Gre za edinstveno prireditev v Evropi.

Pozimi je stara cesta na Ljubelj priljubljena med ljubitelji sankanja. Foto: Matej Podgoršek Že dan prej bodo v Tržiču proslavili 100 let avtomotošporta. AMD Tržič v sodelovanju z Občino Tržič pripravlja razstavo starodobnih vozil, ki bo 13. junija med 10. in 19. uro v industrijskih prostorih BPT Tržič. Na dogodek so vabljene tudi legende tržiškega dirkanja.

Priljubljena planinska koča na Ljubelju bo v času memoriala odprta, vendar je treba vedeti, da med dirko hoja po cesti ne bo mogoča. "Prihaja vikend za vse ljubitelje starodobnikov in vonja po bencinu. 14. junija se bo po cesti do naše koče odvijala tekma že tradicionalnega 27. Hrastovega memoriala. Lepo vabljeni!" goste vabijo oskrbniki.