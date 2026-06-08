Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
20.15

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Koča na Ljubelju Ljubelj starodobniki Hrastov memorial Tržič Naj planinska koča Naj planinska koča

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 20.15

45 minut

V nedeljo 14. junija bo potekal 27. Hrastov memorial

Na Ljubelju bodo planince zamenjali ljubitelji bencinskih hlapov

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
pohod na Stari Ljubelj | Koča na starem prelazu Ljubelj | Foto Matej Podgoršek

Koča na starem prelazu Ljubelj

Foto: Matej Podgoršek

Če ste to nedeljo nameravali na pohod z Ljubelja do koče na starem Ljubelju in morda še naprej na Košutico, ta dan ne bo najboljša izbira za miren dan v naravi. Potekal bo namreč 27. Hrastov memorial, zato bodo na makadamskih serpentinah dirkali z motorji starodobniki in bo tako pešpot do koče občasno zaprta.

Dandanes marsikdo ne ve, da so nekoč po cesti na stari prelaz Ljubelj organizirali dirke z motorji. Zdaj jih prirejajo le še enkrat na leto. "Obudite spomin na zlate čase motošporta na legendarni ljubeljski cesti! Na trasi, ki je med letoma 1926 in 1961 gostila svetovno elito, ponovno pripravljamo nepozaben preizkus za lastnike motociklov in motociklov s prikolico, izdelanih do leta 1961," v vabilu na 27. Hrastov memorial piše AMD Tržič. Ta bo to nedeljo, 14. junija. Že dopoldne bodo na serpentinasti makadamski cesti do koče na starem Ljubelju potekali treningi, nato sledijo tekmovanja po kategorijah med 13. in 17. uro. Za parkiranje obiskovalcev bo poskrbljeno pred predorom, za ogled dirke ob cesti pa bo vstopnica sedem evrov. Še pomembno obvestilo organizatorja: "Prosimo, da se zaradi lastne varnosti in varnosti tekmovalcev zadržujete le na označenih mestih za gledalce."

Med letoma 1926 in 1961 je AMD Tržič na prelazu Ljubelj gostil mednarodne gorske preizkušnje, ki so privabljale na tisoče gledalcev. Za Tržič so te dirke pomenile to, kar je Planica pomenila za smučarske skoke. Tradicija je bila prekinjena leta 1961, ko so odprli ljubeljski predor, staro cesto čez prelaz pa so zaprli. Prireditev Hrastov memorial se imenuje v spomin na Anko in Ludvika Hrasta, legendarna člana društva in pionirja ohranjanja tehnične dediščine v Tržiču. Gre za edinstveno prireditev v Evropi.

Pozimi je stara cesta na Ljubelj priljubljena med ljubitelji sankanja. | Foto: Matej Podgoršek Pozimi je stara cesta na Ljubelj priljubljena med ljubitelji sankanja. Foto: Matej Podgoršek Že dan prej bodo v Tržiču proslavili 100 let avtomotošporta. AMD Tržič v sodelovanju z Občino Tržič pripravlja razstavo starodobnih vozil, ki bo 13. junija med 10. in 19. uro v industrijskih prostorih BPT Tržič. Na dogodek so vabljene tudi legende tržiškega dirkanja.

Priljubljena planinska koča na Ljubelju bo v času memoriala odprta, vendar je treba vedeti, da med dirko hoja po cesti ne bo mogoča. "Prihaja vikend za vse ljubitelje starodobnikov in vonja po bencinu. 14. junija se bo po cesti do naše koče odvijala tekma že tradicionalnega 27. Hrastovega memoriala. Lepo vabljeni!" goste vabijo oskrbniki.

pohod na Stari Ljubelj
Sportal Stari Ljubelj je raj za ljubitelje gora, pohodništva in sankanja #video

 
Koča na Ljubelju Ljubelj starodobniki Hrastov memorial Tržič Naj planinska koča Naj planinska koča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.