Mlada garda na prvih kvalifikacijah sezone zasenčila Gajserja in Herlingsa

Ob prvenstvu formule 1 se je ta konec tedna začelo tudi letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem. Na kvalifikacijski vožnji razreda MXGP je na novi progi v Barilocheju v argentinski Patagoniji mlada garda zasenčila staro. Prvih 10 točk sezone je osvojil novinec Tom Vialle, drugi je bil podprvak Lucas Coenen in tretji še en novinec Andrea Adamo. Gajser je bil 10., Jeffrey Herlings pa po padcu v prvem krogu 12. Pancar je končal na 21. mestu.

Tim Gajser in Jan Pancar sta tudi v sezoni 2026 slovenska aduta v svetovnem prvenstvu MXGP: Foto: Damjan Končar/AMZS Na kvalifikacijski vožnji si prvih 10 pribori točke od 10 do ena, obenem pa rezultat pomeni vrstni red izbire štartne rampe na nedeljski dirki, ki jo prvič gosti novo prizorišče v Barilocheju v argentinski Patagoniji.

Zmagovalec rekordnih 112 dirk Jeffrey Herlings (Honda), ki je bil najhitrejši v vožnji na čas, je v prvem krogu padel in dirko nadaljeval iz začelja. Povedel je povratnik iz Amerike v svetovno prvenstvo Tom Vialle (Honda), ki je bil v sezonah 2020 in 2022 svetovni prvak v MX2. Tovarniška Honda je kot zamenjavo za Tima Gajserja (Yamaha) pripeljala kar dva voznika!

Viallu sta po prvem krogu na drugem in tretjem mestu sledila aktualni podprvak Lucas Coenen (KTM) in novinec v močnejšem razredu Andrea Adamo (KTM). Branilec lovorike Romain Febvre (Kawasaki) je bil šesti, Gajser pa sedmi. Sredi vožnje se je Herlings že prebil na 15. mesto, spredaj pa Vialle zadrževal za sabo Coenena.

Vožnjo in prvih 10 točk sezone je dobil 25-letni Francoz Vialle, drugi je bil 19-letni Belgijec Coenen in tretji 22-letni Italijan Adamo. Za Coenenom je ena sezona na 450-kubičnem motorju, druga dva sta doslej dirkala samo z 250-kubičnim. Mladi so torej v prvem dejanju sezone zasenčili izkušene. Francoz Febvre je bil peti, naš as Gajser s 43 sekundami zaostanka 10., Herlings pa je na 12. mestu zaostal minuto. Daleč za najboljšimi je bil tudi Jan Pancar, na 21. mestu je zaostal minuto in 44 sekund.

MXGP, VN Argentine, kvalifikacije:



1. Tom Vialle (Honda)

2. Lucas Coenen (KTM)

3. Andrea Adamo (KTM)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Romain Febvre (Kawasaki

6. Ruben Fernandez (Honda)

7. Puals Jonass (Kawasaki)

8. Mattia Guadagnini (KTM)

9. Calvin Vlaanderen (Ducati)

10. Tim Gajser (Yamaha)

…

21. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Za zmago na prvi od 19 velikih nagrad v letošnjem svetovnem prvenstvu in za prvih 50 točk bodo dirkali v nedeljo. Prva vožnja v MXGP se začne ob 17.15, druga pa ob 20.10. V razredu MX2 sta štarta predvidena uro prej. Kvalifikacijsko vožnjo v šibkejšem razredu je dobil Sacha Coenen (KTM).