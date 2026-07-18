Motokrosisti so začeli naslednji trojček dirk. Kvalifikacijsko vožnjo na progi Foxhills v Veliki Britaniji je dobil Ruben Fernandez (Honda), kar mu ni uspelo od lanske dirke v Švici. Najboljša dva voznika sezone sta bila namreč na tleh že v prvem krogu, Lucas Coenen je moral odstopiti, Jeffrey Herlings pa je po padcu s 16. mesta napredoval na četrto. V zadnjem krogu je prehitel Tima Gajserja. Tudi Slovenec je sredi vožnje naredil eno napako. Po njej je razkril, da je dirkal poškodovan, na treningu je v oko dobil plastične delce. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil na kvalifikacijah 11.

Jan Pancar Foto: Goran Krošelj/AMZS Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Yamaha) na angleških tleh vedno odlično dirka. Nazadnje je v Matterley Basinu dobil obe vožnji na pokalu narodov (2024), predtem pa bil na tisti progi, njegovi najljubši, trikrat tudi zmagovalec dirke v elitnem razredu MXGP. A letos motokrosisti prvič po letu 2000 angleško veliko nagrado vozijo na legendarni progi Foxhills pri Swindonu. V vožnji nas čas je bil Gajser najhitrejši, kar je pomenilo, da je kot prvi izbiral štartno rampo za sobotno kvalifikacijsko vožnjo. Jan Pancar (TEM JP 253 KTM) je bil na uradnem treningu enajsti.

Štart kvalifikacijske vožnje je dobil Tom Vialle (Honda), Gajser in Pancar sta iz prvega zavoja zapeljal kot peti in šesti. Oba tekmeca za naslov svetovnega prvaka pa sta bila v prvem krogu na tleh: vodilni v prvenstvu Lucas Coenen (KTM) je padel v drugem zavoju, Jeffrey Herlings (Honda), ki je pred to veliko nagrado zaostajal 68 točk, pa nekaj zavojev pozneje. Lahko sta dirkala naprej, vsaj tako se je zdelo, Belgijec je bil po prvem krogu 20., Nizozemec pa 16. A je Coenen krog pozneje zapeljal v bokse in odstopil.

Ruben Fernandez že več kot leto dni ni dobil kvalifikacij. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Sredi vožnje je napako storil tudi Gajser. Bil je že četrti. Pobral se je in dirkal naprej. Medtem je prišlo do spremembe v vodstvu, Ruben Fernandez (Honda) je prehitel mlajšega ekipnega kolega. Pred koncem vožnje je mimo Francoza prišel še njegov rojak Romain Febvre (Kawasaki). Zadnji krogi so minili v znamenju obračuna za četrto mesto med Gajserjem in Herlingsom, ki je dirkal izjemno hitro, da je pridobil toliko mest, in z agresivnim manevrom je prehitel še slovenskega asa. Pancar je končal na 11. mestu, zaostal le 43 sekund in bil tudi pred tovarniškim voznikom na isti znamki motorja Andreo Adamom (KTM).

Po koncu kvalifikacijske vožnje je Gajser razkril, da jo je odpeljal s precej težavami z vidom. "Med vožnjo na čas sem dobil v oko nekaj plastičnih delcev. Zdravniki so mi morali omrtviti oko, da so jih odstranili. Zato sem na kvalifikacijah dirkal z zelo omejenim vidom. Upam, da bo jutri bolje," je na družabnih omrežjih zapisal Gajser.

MXGP Velike Britanije, kvalifikacijska vožnja:



1. Ruben Fernandez (Honda)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Tom Vialle (Honda)

4. Jeffrey Herlings (Honda)

5. Tim Gajser (Yamaha)

6. Kevin Horgmo (Honda)

...

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Simon Längenfelder se vrača v lansko formo. Foto: Guliverimage Prva vožnja nedeljske dirke - že 12. od letošnjih 19 - se v razredu MXGP začne ob 15.15, odločilna druga pa ob 18.10. Uro prej bodo dirkali v šibkejšem razredu MX2. V tem je kvalifikacije dobil aktualni prvak Simon Längenfelder (KTM). Drugi je bil najboljši motokrosist zadnjih dirk Guillem Farres (Triumph), ki je zaostanek za vodilnim v prvenstvu M2 zmanjšal na 12 točk. Sacha Coenen (KTM) je bil namreč četrti.

Poglejte vrhunce kvalifikacij v Swindonu:

MXGP, skupni seštevek sezone (11/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 505

3. Romain Febvre (Kawasaki) 452

4. Tim Gajser (Yamaha) 410

5. Maxime Renaux (Yamaha) 368

6. Andrea Adamo (KTM) 343

7. Ruben Fernandez (Honda) 342

8. Tom Vialle (Honda) 295

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 157