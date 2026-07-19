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Avtor:
M. P.

Nedelja,
19. 7. 2026,
15.55

Osveženo pred

14 minut

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MXGP motokros Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar Yamaha Honda Jeffrey Herlings Lucas Coenen KTM Romain Febvre Kawasaki

Nedelja, 19. 7. 2026, 15.55

14 minut

MXGP Velike Britanije

Gajser v igri za zmago, Coenen odstopil, Pancar sedmi

Avtor:
M. P.

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Tim Gajser Foxhills Yamaha | Tim Gajser je bil na sobotnih kvalifikacijah peti, pa čeprav je dobro videl samo na eno oko. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil na sobotnih kvalifikacijah peti, pa čeprav je dobro videl samo na eno oko.

Foto: Yamaha Racing

Dvanajsto dirko letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu gosti legendarna proga Foxhills pri Swindonu, kjer na najvišji ravni niso dirkali že 26 let. Prvo vožnjo VN Velike Britanije je dobil Jeffrey Herlings, a le tri sekunde pred Timom Gajserjem, ki tako po polovici dirke ostaja v igri za zmago. Vodilni v prvenstvu Lucas Coenen je odstopil. Jan Pancar je bil sedmi. Odločilna druga vožnja bo ob 18.10.

Tim Gajser Foxhills Yamaha
Sportal Gajser kljub poškodbi očesa junaško odpeljal kvalifikacije

Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Yamaha) je imel prvi čas uradnega treninga in nedeljskega ogrevanja, a vmes tudi novo dramo. V oko mu je med treningom prišlo nekaj plastičnih delcev in potreboval je zdravniški poseg. Sobotne kvalifikacije je tako odpeljal z omejenim vidom, očitno na eno samo oko. Po solidnem štartu je bil peti, kratek čas četrti, zgodil se mu je manjši padec, a je vseeno končal na petem mestu. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 11. Kot peti oziroma enajsti tako izbirata štartno rampo.

Jeffrey Herlings | Foto: Guliverimage Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage V prvi vožnji je štart dobil Jeffrey Herlings (Honda). Zelo dobro sta z rampe potegnila tudi oba Slovenca, Gajser je bil drugi, Pancar pa šesti. Vodilni v skupnem seštevku sezone Lucas Coenen (KTM), ki je po odstopu na kvalifikacijah kot zadnji izbiral položaj na rampi, je bil sredi prvega kroga 12. Tim je v naslednjih krogih brez težav sledil vodilnemu Nizozemcu, Jan pa se je za šesto mesto boril z Andreo Adamom (KTM) in povratnikom Jeremyjem Seewerjem (Van Venrooy KTM). V petem krogu je v bokse zapeljal Coenen in odstopil. Bil je v prehudih bolečinah po sobotnem padcu.

S prednostjo treh sekund pred Gajserjem je prvo vožnjo dobil Herlings. Blizu jima je bil še tretji Romain Febvre (Kawasaki). Dolgo je na drugem mestu vozil Tom Vialle (Honda), a je po padcu nazadoval na 14. mesto. Pancar je zadržal za sabo Seewerja, ga je pa ob koncu prehitel Maxime Renaux (Yamaha) in tako je prvo vožnjo končal kot sedmi.

MXGP Velike Britanije, 1. vožnja:

1. Jeffrey Herlings (Honda)
2. Tim Gajser (Yamaha)
3. Romain Febvre (Kawasaki)
4. Ruben Fernandez (Honda)
5. Andrea Adamo (KTM)
6. Maxime Renaux (Yamaha)
7. Jan Pancar (TEM Jp253 KTM)
8. Kevin Horgmo (Motoblouz Honda)
MXGP, skupni seštevek sezone (12/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 530
3. Romain Febvre (Kawasaki) 472
4. Tim Gajser (Yamaha) 432
5. Maxime Renaux (Yamaha) 383
6. Ruben Fernandez (Honda) 360
7. Andrea Adamo (KTM) 359
8. Tom Vialle (Honda) 302
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 171

V šibkejšem razredu MX2 z vrhunskimi vožnjami nadaljuje Guillem Farres (Triumph). Dobil je prvo vožnjo, kar je njegova peta zaporedna dobljena vožnja. Po Portugalski in Južni Afriki lahko tako s polnim izkupičkom 50 točk dobi še Veliko Britanijo. Simon Längenfelder (KTM) je bil v prvi vožnji drugi, nosilec rdeče številke Sacha Coenen (KTM) pa po padcu samo 10., tako da kaže, da bo izgubil prvo mesto v prvenstvu.

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