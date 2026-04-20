Tim Gajser je na nedeljski veliki nagradi Trentina prvič dobil posamično vožnjo z Yamaho. In peto dirko sezone končal s tretjimi stopničkami, z drugim mestom, torej z najboljšo uvrstitvijo s svojo novo ekipo. In to mu je uspelo kljub dvema počenima rebroma. "Vozil sem s pomočjo protibolečinskih injekcij, saj se je bilo brez njih nemogoče usesti na motor." S tako glasno in številčno pomočjo navijačev mu je enostavno moralo uspeti. "Res sem vesel, da sem jim lahko dal nekaj nazaj, da sem jim dal stopničke." Peto dirke sezone je osvojil Jeffrey Herlings, Jan Pancar pa je končal na 14. mestu.

Tim, čestitke za prigarano drugo mesto. Z bolečinami. Kako vam je sploh uspelo?

Po padcu prejšnji konec tedna v Rioli si ob prihodu v Arco sploh nisem upal pomisliti na stopničke. Vedel sem, da bom vozil z velikimi bolečinami. Ampak sem dal vse od sebe. Bom rekel, da so me kar navijači držali pokonci. Sploh v drugi vožnji, ko smo do konca pritiskali. Res sem si želel dobrega rezultata za sebe, za ekipo in tudi za navijače. Letos je bilo res neverjetno vzdušje! Ogromno ljudi je prišlo. In sem res vesel, da sem jim lahko dal nekaj nazaj, da sem jim dal stopničke. Da smo se skupaj veselili. Sem zelo vesel.

Navijači so v ogrevalnem krogu prve vožnje slovenski zavoj z baklami tako zelo zadimili, da jih je direktor dirke pred drugo prosil, naj tega ne počnejo več, ker je lahko nevarno. Pa se je ponovilo tudi v drugo. Neverjetno, kako strastni so!

Do začetka vožnje se je že razkadilo. Ampak v ogrevalnem krogu, ko so prižigale bakle, se pa v tistem zavoju res ni skoraj nič videlo. In je kar nevarno. Ampak kaj, ko so bili pa tako zelo navdušeni.

Pred dirko smo se veliko pogovarjali o štartih, ki vam letos niso šli najbolje. Tokrat pa sta vam v obeh vožnjah uspela dobra.

Smo ta teden kar veliko delali na štartih, mogoče malo več kot v prejšnjih tednih. Vedno smo imeli poudarke na štartih, a za Arco smo se zavedali, da so štarti še pomembnejši. In res so bili zelo zelo pomembni. Ni bilo enostavno prehitevati. Nista še bila popolna štarta, a sta bila precej boljša od tistih s prvih štirih dirk, kjer sem moral skoraj v vsaki vožnji prihajati s 15., 12. mesta naprej. Zdaj sta bila štarta med pet, kar je že bolje. Smo na pravi poti. Še so rezerve, še bomo ogromno delali. Zdaj nas čaka štiritedenski premor. Najprej moram sanirati poškodbo, potem pa gremo nazaj na testiranje. Mislim pa, da bom odpeljal tudi dve dirki italijanskega prvenstva. Da ostanem v tekmovalnem ritmu. Ko se bomo vrnili nazaj na dirke svetovnega prvenstva, bo šlo pa na polno. Dirke si bodo sledile tri konce tedna zapored, potem bo en prost vikend in spet tri zapored. Takrat moramo biti dobro pripravljeni.

Prvo vožnjo ste končali na četrtem mestu. Zdelo se je, da vas je ob koncu kar malo zmanjkalo, najverjetneje zaradi bolečin?

Ne bi rekel, da me je zmanjkalo, ampak bolečine so bile zelo zelo velike. Videl sem, da zadaj ni bilo nikogar, ki bi pritiskal name. In sem mogoče zadnjih nekaj krogov spustil ritem in skušal privarčevati nekaj moči na drugo vožnjo. Vedel sem, da bo treba iti še enkrat 35 minut po še bolj naluknjani progi. Sem odpeljal malo bolj z glavo.

Drugo vožnjo ste nato odpeljali brez napak, kot eden redkih. Ob koncu vas ni ogrozil niti Jeffrey Herlings.

Za drugo vožnjo smo naredili nekaj sprememb na motorju. In sem že na ogrevalnem krogu začutil, da je občutek precej boljši. In sem lahko precej bolj pritiskal. Res je bila boljša druga vožnja.

V petek in v soboto ste nam sicer veliko govorili o bolečinah v rebrih, niste pa razkrili, kar ste šele po dirki na novinarski konferenci v angleščini. Ste res dirkali z zlomljenimi oziroma počenimi rebri?

Ja, imam dve počeni rebri. Sem vozil pod kar velikimi bolečinami. Oziroma sem vozil s pomočjo protibolečinskih injekcij, saj se je bilo brez njih nemogoče usesti na motor. Na prvem treningu sem poskusil brez, a sem že v prvem krogu čutil prav vse luknje v zavojih. Res so bile bolečine zelo zelo velike. Zato mi zmaga v drugi vožnji in stopničke še toliko več pomenijo, ker vem, da nisem bil niti slučajno stoodstoten. Če se je to že moralo zgoditi, hvala bogu, da se je zdaj, ko sledi štiritedenski premor. Da se bom v tem času res lahko stoodstotno pozdravil.

Že ko smo se po kvalifikacijah pogovarjali, smo dobili občutek, da vas boli že, ko govorite. Ves čas tudi malo pokašljavate.

Ja, že ob samem dihanju me kar boli. Zdaj se mi zdi, da protibolečinska terapija še kar drži. Proti večeru, ko bo popustilo, bo pa kar boleče. Kdor je to že imel, ve, da je vsakič, ko vdihneš, občutek, ko bi te nekdo zabodel z nožem. A sem dal vse od sebe.

Pa še proga je bila ta konec tedna zelo zahrbtna, kot ste dejali že v soboto, ko je bila zelo trda. V nedeljo jo je vsaj nekoliko zmehčal dež in je bilo nekaj več linij.

Na dirki je bila proga precej boljša kot na kvalifikacijah, ko je bila res … V zavojih ni bilo nobenih linij, zelo težko je bilo. Za dirko so progo bolje pripravili. Naredilo se je nekaj linij v zavojih. Občutek pa imam, da so progo naredili zelo ozko. Na koncu je sicer za vse enako, a s 450-kubičnimi motorji na taki progi ni lahko voziti.

V cilju ste se objeli s Špelo, z vsemi v ekipi, nato ste si vzeli še čas za stisk roke s številnimi navijači. Ta dosežek vam je res veliko pomenil.

Res je bilo nekaj posebnega. V ekipi vemo, kako zelo trdo delamo od prvega januarja, odkar sodelujemo skupaj, da smo prišli do sem. Prve dirke niso bile take, kot bi si želeli. Še zdaj ni popolno. Se pa vsi trudimo, delamo, testiramo. Nikoli v prejšnjih letih nisem preživel toliko časa na motorju. Res si želim priti na sam vrh, po dolgih letih pripeljati Yamaho nazaj. Vsi smo zelo motivirani. Delamo korake v pravo smer. Ko ti nekaj takega uspe, ko se trud poplača, je res nekaj nepopisnega.

Čaka vas torej nekaj počitka, testiranja, italijanski dirki, ste pa v petek omenili, da odhajate na trening tudi v Ameriko? Lahko poveste kaj več o tem?

To je še bolj kot ne skrivnost. Bomo videli, kdaj bomo šli. Imamo veliko načrtov za te štiri tedne. Predvidenih je veliko testiranj in dve tekmi. Zaradi tega padca se bo mogoče sicer kaj spremenilo. Treba je dati telesu čas, da se pozdravi. To je na prvem mestu.

MXGP, skupni seštevek sezone (5/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 231 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 227

3. Tom Vialle (Honda) 206

4. Tim Gajser (Yamaha) 198

5. Romain Febvre (Kawasaki) 191

6. Maxime Renaux (Yamaha) 178

7. Ruben Fernandez (Honda) 146

8. Andrea Adamo (KTM) 144

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 47

Dirko v Peitramurati pri Arcu je dobil Jeffrey Herlings. Foto: Guliverimage Nadaljevanje sezone bo zelo zahtevno, že dolgo ni bil krog favoritov v MXGP tako širok. Prvih šest vas je v skupnem seštevku v razmaku le 53 točk.

Mislim, da bo res zelo zanimivo. Zato sem vesel, da mi je to dirko uspelo tako odpeljati. Precej lažje bom šel v ta premor. Vedno sem motiviran, ampak potrebuješ neko potrditev, dober rezultat za še večjo motivacijo. Pri meni je ne manjka, a ko grizeš, delaš, delaš, delaš, daš vsak dan vse od sebe in potem vidiš, da se ta trud poplača z dobro vožnjo, z dobrim rezultatom, v ponedeljek komaj čakaš, da greš spet na trening. Želiš narediti še nekaj stopničk naprej, izboljšati sebe in motor.

V prihodnjih dneh si boste na Sportalu lahko prebrali tudi daljši intervju z lastnikom ekipe, za katero od letos dirka Tim Gajser, z Belgijcem Hansom Corversom.