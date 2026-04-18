Ta konec tedna so najboljši motokrosisti na svetu v Pietramurati pri Gardskem jezeru in tako tudi množica slovenskih navijačev. Ko se je Tim Gajser postavil na rampo za kvalifikacijsko vožnjo, je dobil najglasnejši aplavz. Zahrumelo so predelane motorne žage. Po znova ne najboljšem štartu je slovenski as končal na petem mestu. Kvalifikacijsko vožnjo je dobil vodilni v prvenstvu Lucas Coenen. Janu Pancarju se je po odličnem štartu pripetila napaka in iz ozadja je prišel do 25. mesta. Dirka bo v nedeljo popoldne.

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Po oblačnem jutru je motokrosiste in navijače pod pečinami v Pietramurati pričakalo sončno popoldne s temperaturami prek 20 stopinj Celzija. Že dan pred dirko se je v slovenskem zavoju zbralo več sto navijačev Tima Gajserja (Yamaha) in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM), še več pa jih pričakujemo v nedeljo (iz Ljubljane je do prizorišča štiri ure in pol vožnje). Obet z vožnje na čas z kvalifikacije ni bil najbolj obetaven. Na prvih treh mestih so bili vozniki Hondine tovarniške ekipe, Ruben Fernandez pred Jeffreyjem Herlingsom in Tomom Viallom. Gajser je postavil deseti čas, Pancar pa 13. Ti rezultati so pomenili vrstni red izbire štartne rampe za kvalifikacijsko vožnjo.

Z rdečo številko vodilnega v prvenstvu MXGP nastopa Timov dober prijatelj Lucas Coenen. Foto: Guliverimage

Tim Gajser je bil na kvalifikacijah peti. Foto: Guliverimage Kvalifikacije so bile sila dramatične. Najbolje je z rampe potegnil vodilni v prvenstvu Lucas Coenen (KTM), Pancar je bil šesti, Gajser pa 12. Sredi prvega kroga je Pancar vozil že na četrtem mestu! Nato pa se mu je zgodila napaka. Ko se je pobiral, pa je še eden od voznikov zadel v njegov motor. In tako je moral Dolenjec vožnjo nadaljevati iz začelja. Po dveh krogih je v bokse zapeljal aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki), padel pa je tudi Herlings, a uspel nadaljevati. Gajser se je tako prebil na peto mesto.

V drugi polovici vožnje Gajser ni mogel slediti ritmi prvih štirih. Vrstni red pri vrhu se tako ni več spremenil. Coenen je drugič letos dobil kvalifikacije in novih 10 točk za skupni seštevek prvenstva. Drugi je bil z vsega sekundo zaostanka Vialle, tretji Andrea Adamo (KTM), četrti Kay de Wolf (Husqvarna) in peti Gajser, ki je zaostal 20 sekund. Herlings se je po napaki prebil na deveto mesto, Pancar pa na 25.

MXGP Trentina, kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Tom Vialle (Honda)

3. Andrea Adamo (KTM)

4. Kay de Wolf (Husqvarna)

5. Tim Gajser (Yamaha)

6. Ruben Fernandez (Honda)

…

25. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek sezone po kvalifikacijski vožnji (4/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 202 točki

2. Jeffrey Herlings (Honda) 180

3. Tom Vialle (Honda) 171

4. Romain Febvre (Kawasaki) 160

5. Tim Gajser (Yamaha) 155

6. Maxime Renaux (Yamaha) 146

…

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 34

V MX2 kvalifikacije Sachi Coenenu, Peklaj predzadnji

Simon Längenfelder je vodilni v prvenstvu MX2. Foto: Guliverimage Pred tem so kvalifikacije odpeljali vozniki v razredu MX2, kjer ta konec tedna – prvič letos – nastopa Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Na treningu na čas je bil 27., skoraj osem sekund počasnejši od najhitrejšega. Če bi nastopal na dirki evropskega prvenstva (EMX250), se mu z doseženim časom ne bi uspelo prebiti na dirko štirideseterice. Kvalifikacije je nato 19-letnik s krogom zaostanka končal na predzadnjem 29. mestu. Še petič letos je bil v soboto najboljši Sacha Coenen (KTM), vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa je bil tretji.

Novak in Jelovšek se nista prebila na dirko EMX125

Alex Novak Foto: Matej Podgoršek Ta konec tedna v Trentinu namreč poteka tudi dirka evropskega prvenstva, kjer smo imeli dva predstavnika v razredu EMX125. Ni pa se jima uspelo prebiti na dirko štirideseterice. V skupini B vožnje na čas je bil Tjaš Jelovšek 21., Alex Novak pa 24. Prosti trening je bil za Novaka precej obetavnejši, saj je bil dve sekundi in pol hitrejši. V vožnji na čas so mu nato ponagajale rumene zastave.

Dirka za veliko nagrado Trentina, peta letošnja v svetovnem prvenstvu MXGP in MX2, bo v nedeljo popoldne. Prva vožnja v MX2 bo ob 13.15, druga ob 16.10, ob 14.15 in 17.10 pa bodo dirkali v MXGP. Lani je tu zmagal Tim Gajser, kar je bila njegova 52. zmaga v svetovnem prvenstvu, zadnja s Hondo pred poškodbo rame. To nedeljo, 19. aprila, bo minilo natanko 11 let od njegove prve zmage v MX2.