Matej Podgoršek COVER1

Matej Podgoršek

MXGP Trentina

Slovenci zadimili prvi zavoj, Gajserju uspela najboljša prva vožnja letos

Tim Gajser Trentino Yamaha | Tim Gajser je bil po težavah z očali na sobotnih kvalifikacijah peti. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil po težavah z očali na sobotnih kvalifikacijah peti.

Foto: Yamaha Racing

Tim Gajser je na svoji domači dirki v Trentinu pred množico slovenskih navijačev na težki preizkušnji. Zaradi bolečin v rebrih precej trpi. A zanj ni predaje, pravi. Kot da so ga navijači podžgali, mu je v prvi vožnji na progi, ki jo je uro prej namočila ploha, uspel najboljši štart letos. Dolgo je vozil na drugem mestu, v cilj pa prišel kot četrti. Vožnjo je dobil Jeffrey Herlings. Jan Pancar je bil 15. Odločilna druga vožnja sledi ob 17.10.

Sportal Dramatične kvalifikacije: Gajser peti, Pancar z odličnim štartom

Opoldne je Gajser delil avtograme. Množice pred šotorom, kjer sicer prodajajo njegove majice in kape, je bila nepregledna. | Foto: Matej Podgoršek Opoldne je Gajser delil avtograme. Množice pred šotorom, kjer sicer prodajajo njegove majice in kape, je bila nepregledna. Foto: Matej Podgoršek Na najlepšem prizorišču v koledarju se dogaja peta letošnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu, velika nagrada Trentina. Pravijo ji kar slovenska velika nagrada, saj se tu vsako leto zbere več tisoč slovenskih navijačev. Pod navpičnimi stenami v Pietramurati, 20 minut vožnje severno od Gardskega jezera, je Tim Gajser (Yamaha) dosegal najboljše rezultate v karieri (vse s svojo nekdanjo ekipo Hondo). Šestkrat je zmagal in bil kar 13-krat na zmagovalnem balkonu (16 dirk). In Slovenci so vselej pripravili navijaški spektakel. Ker že leto dni ni zmagal, smo mislili, da letos ne bo toliko navijačev. Kako smo se zmotili! Morda jih še nikoli ni bilo toliko! "Že na kvalifikacijah je bilo neverjetno, na dirki bo še bolj. To te zagotovo dvigne. Dal bom vse od sebe," nam je z nasmehom povedal Gajser. A letos nima navijačev samo on, temveč tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), njegov generalni pokrovitelj TEM Čatež je denimo organiziral avtobusni prevoz za svoje delavce.  

Gajserju v prvi vožnji uspel najboljši štart letos

Gajser je poudaril, da je letos proga tukaj precej zahrbtna. | Foto: Guliverimage Gajser je poudaril, da je letos proga tukaj precej zahrbtna. Foto: Guliverimage V krogu za ogrevanje so slovenski navijači zadimili zavoj, kjer se jih je zbralo nekaj tisoč. In kot da bi to podžgalo Tima, saj mu je uspel najboljši štart v sezoni. Iz prvega zavoja je zapeljal kot drugi, samo za Romainom Febvrom (Kawasaki). Tretji je bil Tom Vialle (Honda), četrti Lucas Coenen (KTM), ki pa je v drugem krogu dvakrat padel in zdrsnil iz prve dvajseterice. Jeffrey Herlings (Honda) je bil po slabem štartu šele 11., Pancar pa 16. 

Ko se je po 20 minutah zdelo, da ne bo velikih sprememb, pa sta plin navila Vialle in Herlings. Gajserja je morda zaradi bolečin začelo nekoliko zmanjkovati. Prehitela sta ga pet minut pred koncem vožnje. Dva kroga pred karirasto zastavo je nizozemski metek prehitel še aktualnega prvaka in tako dobil prvo vožnjo. Tim je bil s 15 sekundami zaostanka četrti. Coenen se je prebil na 12. mesto, Pancar pa je bil z dobro minuto zaostanka 15. 

MXGP Trentina, 1. vožnja:

1. Jeffrey Herlings (Honda)
2. Romain Febvre (Kawasaki)
3. Tom Vialle (Honda)
4. Tim Gajser (Yamaha)
5. Maxime Renaux (Yamaha)
6. Andrea Adamo (KTM)
7. Kay de Wolf (Husqvarna)
8. Oriol Oliver (Gabriel SS24 KTM)

12. Lucas Coenen (KTM)
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)
MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (4/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 211 točki
2. Jeffrey Herlings (Honda) 205
3. Tom Vialle (Honda) 191
4. Romain Febvre (Kawasaki) 182
5. Tim Gajser (Yamaha) 173
6. Maxime Renaux (Yamaha) 162
7. Ruben Fernandez (Honda) 132
8. Andrea Adamo (KTM) 130

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 40

Tik pred štartom prve vožnje MX2 ploha namočila progo

Sacha Coenen | Foto: Guliverimage Sacha Coenen Foto: Guliverimage Dopoldne nas je presenetilo sonce, tik pred štartom prve vožnje razreda MX2 pa so prišli napovedani oblaki in ploha, ki je namočila progo, da je bila te nekaj boljša za dirkanje. A je bilo vseeno težko prehitevati. Sacha Coenen (KTM) je vodil od štarta do cilja, aktualni prvak in vodilni v letošnji sezoni Simon Längenfelder (KTM) pa po slabšem štartu ni mogel priti višje od 10. mesta (cela minuta zaostanka). Lucasov brat dvojček Sacha je zelo hiter, a zaradi pogostih padcev letos še ni zmagal. Dobil je vseh pet sobotnih kvalifikacij, v nedeljo pa zdaj šele drugo vožnjo. Slovenski najstnik Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) je bil s krogom zaostanka 23. (v konkurenci 29 voznikov).

Druga vožnja v MX2 bo ob 16.10, v MXGP pa ob 17.10.

