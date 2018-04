Slovenski navijači "zakurili" Arco, Gajser v prvi vožnji 5. #video

Motokros, VN Trentina

Nizozemec Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo dirke svetovnega prvenstva v motokrosu (MXGP) v italijanskem Arcu. Najboljši slovenski dirkač Tim Gajser je prvo vožnjo VN Trentina končal na petem mestu. Slovenski navijači so pripravili pravi spektakel. Tega videa ne smete prezreti!

Za Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki je po tej zmagi tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku, ima namreč sedem točk naskoka pred tekmeci, je bil drugi Belgijec Clement Desalle (Kawasaki), tretji pa Francoz Romain Febvre (Yamaha). Pred Timom Gajserjem (Honda) je končal samo še domačin Antonio Cairoli (KTM). Slednji je slabo štartal in se prebijal iz ozadja. V zadnjem delu dirke je prehitel tudi Gajserja, ki je dobro štartal in dolgo držal četrto mesto. Več tisoč navijačev v rumenem mu je gotovo dalo nekaj dodatne energije. Za Herlingsom je po 35 minutah dirkanja zaostal 31 sekund.

Gajser je ostal na skupno 11. mestu v prvenstvu, zdaj ima 64 točk.

Drugi slovenski predstavnik na tej dirki Klemen Gerčar je prvo vožnjo končal na 27. mestu in ostal brez točk v SP.

Dirkači v elitnem razredu bodo drugo vožnjo začeli ob 17. uri.

V EMX125 do točk Maks Mausser

Dopoldne je bila na sporedu še druga vožnja v evropskem prvenstvu do 125 kubikov (EMX125), kjer slovenske barve zastopa Maks Mausser. Po dveh padcih je osvojil 26. mesto. Boljši je bil na sobotni prvi vožnji. Do točk je prišel z 18. mestom. Gre za 15-letnega fanta iz Trbovelj, ki od januarja trenira pod vodstvom Bogomirja Gajserja. In njegov napredek je več kot očiten.

Svetovno prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo na Portugalskem.