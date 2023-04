Prado vendarle do prve zmage letos? Kaj se dogaja s Herlingsom?

Po štirih letih motokrosisti znova nastopajo v Švici, na spremenjeni progi v Frauenfeldu. To je tretja od 19. dirk letošnjega svetovnega prvenstva MXGP in MX2. Popoldanski dirkaški spored na velikonočni ponedeljek so s prvo vožnjo začeli dirkači na 250 kubičnih motorjih. Jan Pancar, ki je bil na treningih in v sobotni kvalifikacijski vožnji vselej sedmi ali osmi (po odličnem štartu je v kvalifikacijah tri kroge celo vodil), je zamudil na štartu in bil po prvem krogu 10. Z dobro minuto zaostanka je bil deseti tudi na koncu. Dobil jo je Nizozemec Roan van de Moosdijk (Husqvarna), potem ko je na začetku vožnje vodilni Jago Geerts (Yamaha) padel. Belgijec, ki vodi v prvenstvu, je bil na koncu sedmi.

Jorge Prado Foto: Juan Pablo Acevedo/GasGas Prvo vožnjo v razredu MXGP je dobil Jorge Prado (GasGas). Brez pravega tekmeca. Po najboljšem štartu vodstva ni več dal. Španec je vodilni v letošnjem prvenstvu, saj je trikrat dobil kvalifikacije, trikrat prvo vožnjo velike nagrade, nato pa bil v drugi vožnji obakrat šesti. To sezono mu tako manjka samo še "grand prix" zmaga. Če jo ni osvojil v Argentini in na Sardiniji, jo lahko zdaj v Švici? Če ga ne bo spet polomil v drugi vožnji. Štart ob 17.10.

Največji razočaranji v prvi vožnji pa petkratni svetovni prvak Jeffrey Herlings (KTM) in domači adut Jeremy Seewer (Yamaha). Herlings je sicer dobro štartal, a so ga brez večjih težav prehiteli Romain Febvre (Kawasaki), Calvin Vlaanderen (Yamaha) in Ruben Fernandez (Honda). S pol minute zaostanka za Pradom je bil Nizozemec šesti. Daleč ob njegovih šampionskih voženj, potem ko je zaradi poškodbe izpustil celotno lansko sezono. Medtem je Seewer dvakrat padel in prvo vožnjo končal na 20. mestu. Že v Argentini in na Sardiniji je bil aktualni podprvak večkrat na tleh.

MXGP Švice, 1. vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Maxime Renaux (Yamaha)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Jeffrey Herlings (KTM)

Peklaj 32. v EMX125

V Švici je ob svetovnem potekalo še evropsko prvenstvo EMX125 in EMX250. Na 125 kubičnih motorjih so dirkali Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh. V konkurenci 94 voznikov se je na dirko najboljših 40 prebil le Peklaj. V sobotni prvi vožnji je bil 28., v ponedeljkovi drugi pa 30. Ostal je brez točk in bil skupno 32.

Naslednji konec tedna "slovenski" Trentino

Slovenci, zavoj v Trentinu. Foto: Matej Podgoršek Svetovno prvenstvo MXGP in MX2 ter tudi EMX125 se bo po švicarski veliki nagradi nadaljevalo že prihajajoči konec tedna (15. in 16. april), ko bo VN Trentina v Pietramurati pri Gardskem jezeru. Gre za dirko, najbližjo Sloveniji, kjer se običajno zbere več tisoč slovenskih navijačev. Zaradi odsotnosti poškodovanega Tima Gajserja jih bo letos sicer nekaj manj, a gotovo si tudi preostali slovenski motokrosisti zaslužijo podporo.