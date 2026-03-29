Dirka snetih verig! Gajser z odlično drugo vožnjo na stopničke.

Tim Gajser je na svoji tretji dirki z Yamaho drugič zapored prišel na zmagovalni balkon. Na kaotični dirki za VN Švice je osvojil tretje mesto, potem ko je bil deveti v prvi vožnji in drugi v drugi. Prvič je zmagal Tom Vialle (Honda). V prvi vožnji sta odstopila Timova največja tekmeca za naslov svetovnega prvaka Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda). Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je dosegel najboljšo uvrstitev sezone. Bil je 11. V evropskem prvenstvu EMX125 je v drugi vožnji s 14. mestom navdušil 14-letni Alex Novak.

VN Švice, tretja letošnja dirka svetovnega prvenstva MXGP, je bila več kot dramatična. Tim Gajser (Yamaha) je štartno rampo izbiral kot tretji. Na sobotnih kvalifikacijah je zaostal samo za zmagovalcema prvih dveh dirk letošnje sezone Jeffreyjem Herlingsom (Honda) in Lucasom Coenenom (KTM), a za le štiri oziroma dve sekundi. Tako hiter na Yamahi še ni bil. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je imel težje delo, saj je rampo izbiral kot 33. Na kvalifikacijah je namreč odstopil, potem ko mu je v verigo priletel kamen in jo strgal.

Kaotična prva vožnja snetih verig, Gajser deveti

Lucas Coenen je zadržal rdečo številko. Foto: KTM Gajser za razliko od Herlingsa in Coenena v prvi vožnji ni izbral povsem notranje štartne rampe in to ni bilo najbolje, saj je slabo potegnil, pred ozkim in počasnim prvim zavojem pa so ga še zaprli. Iz njega je zapeljal šele na 12. mestu. Še bolj zadaj pa je bil Pancar. Povedel je Tom Vialle (Honda), pred Coenenom in Herlingsom. A že nekaj zavojev pozneje se je Coenenu snela veriga. Bil je besen kot ris. Sicer je nadaljeval dirkanje, a so mu varnostniki ob progi pomagali natakniti verigo nazaj. Takšna pomoč je prepovedana, zato je bil diskvalificiran. Gajser je bil po prvem krogu že osmi, Pancar pa 12.

Sredi vožnje, ko je imel Vialle lepo prednost pred Herlingsom, pa nova drama. Veriga se je snela še Herlingsu. Ta je kljub pomoči varnostnikov ni mogel natakniti nazaj in Nizozemec je odstopil. Medtem je napako naredil tudi Gajser. Izgubil je pol minute in nazadoval na 11. mesto, tik pred Pancarja. Pred koncem dirke se je veriga snela še Andrei Adamu (KTM). Uspelo mu je, da jo je nadel sam, pri čemer je izgubil minuto, po eno mesto pa sta pridobila oba slovenska voznika. Vožnjo je tako dobil Vialle, drugi je bil Maxime Renaux (Yamaha), tretji Ruben Fernandez (Honda), četrti pa aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki). Gajser, ki ni bil hiter, kot je lahko, je z minuto zaostanka končal na devetem mestu. Pancar je bil 11.

MXGP Švice:



1. Tom Vialle (Honda) 40 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 36

3. Tim Gajser (Yamaha) 34

4. Kay de Wolf (Husqvarna) 34

5. Romain Febvre (Kawasaki) 34

6. Ruben Fernandez (Honda) 31

7. Alberto Forato (Fantic) 27

8. Lucas Coenen (KTM) 25

9. Calvin Vlaanderen (Ducati) 24

10. Jeffrey Herlings (Honda) 24

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 19

Druga vožnja Coenenu, dirka prvič Viallu

Tim Gajser je drugič zapored na stopničkah. Foto: Yamaha Racing Razočarana po prvi vožnji Coenen in Herlings sta povedla tudi v drugi, Febvre je bil tretji, Gajser šesti, Pancar pa kljub 33. štartnem mestu 14. Lucas je imel že po prvem krogu dve sekundi prednosti. Tim se je prebil na četrto mesto, Jan pa na 11. Vialle je bil po padcu samo 15. Neverjetne čase je dosegal mladi Coenen. Po desetih minutah dirkanja je bil že 12 sekund pred Herlingsom, Febvrom in Gajserjem, ki so bili en za drugim.

V 18. minuti vožnje je prišel težko pričakovan trenutek, ko je na tej ozki in zdelani progi Gajser uspel prehiteti Febvra. V boj za zmago se je vrnil tudi Vialle, ki se je prebil do osmega mesta. Slovenski as se je boril naprej, skušal napasti še velikega tekmeca iz Nizozemske. Ni in ni šlo, nakar je Herlings naredil napako in Gajser je šel v 29. minuti vožnje na drugo mesto. Coenen je suvereno dobil vožnjo, 13 sekund pred Gajserjem. Herlings je v zadnjih krogih odbil napad Kaya de Wolfa (Husqvarna) in s tem do stopničk pomagal Timu. Pancar je bil 12.

Točkovni seštevek obeh voženj je dal precej nenavaden vrstni red. Vialle je dosegel svojo prvo zmago v MXGP. Zbral je 40 točk. S 36 točkami je bil drugi Renaux, nakar so s po 34 točkami sledili Gajser, De Wolf in Febvre. Tretje mesto je pripadlo Slovencu, ker je bil najboljši med njimi v drugi vožnji. Coenen je končal kot osmi, Herlings 10., enajsti pa je bil Pancar.

MXGP, skupni seštevek (3/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 136 točk

2. Tom Vialle (Honda) 129

3. Jeffrey Herlings (Honda) 124

4. Maxime Renaux (Yamaha) 117

5. Tim Gajser (Yamaha) 116

6. Romain Febvre (Kawasaki) 113

7. Andrea Adamo (KTM) 84

8. Ruben Fernandez (Honda) 83

…

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 32

V skupnem seštevku sezone je Gajser zdaj peti, a prvih šest je v razmaku vsega 23 točk. Obeta se nam res izjemna sezona, ki se nadaljuje z dvema dirkama v Italiji. Čez 14 dni bodo dirkali na Sardiniji, čez tri tedne pa v Trentinu. Pancar se je prebil na 15. mesto.

Aktualni prvak dobil dirko v MX2

Razmere v Frauenfeldu so bile sprva precej zahtevne. Na klasični trdi progi so se po dežju naredili kanali in številne grbine. A dirkanje v blatu je pravi motokros, bi rekli številni. Za kakšen izziv gre, je sredi prve vožnje v šibkejšem razredu MX2 izkusil Mathis Valin (Kawasaki). Vodil je z veliko prednostjo, nakar se mu je snela veriga in vožnje je bilo zanj konec. Po slabem štartu se je napaka zgodila zmagovalcu prejšnje dirke Camdenu McLellanu (Triumph). Z minuto zaostanka je bil osmi. Prvo vožnjo je s preudarno vožnjo dobil aktualni prvak Simon Längenfelder (KTM). Nemec je dobil tudi dirko, saj je bil v drugi vožnji, ko se je že zjasnilo, tretji. V drugi vožnji je bil sicer najhitrejši Guillem Farres (Triumph).

Lep dosežek 14-letnega Alexa Novaka v EMX125

Alex Novak v cilju po 14. mestu. Foto: AMX Racing Team Alex Novak (AMX Racing Team Yamaha), ki bo poleti dopolnil 15 let, je pred tednom dni v Almonteju v Andaluziji debitiral na evropskem prvenstvu na 125-kubičnem motorju. Proti leto in dve starejšim ter glavo in dve višjim fantom se na zahtevni peščeni progi ni uvrstil na dirko najboljše štirideseterice. To soboto mu je na zanj bolj domači trdni podlagi to uspelo. Bil je 20. v svoji skupini vožnje na čas. Nato je v prvi vožnji končal na 36. mestu. Drugo vožnjo so odpeljali v nedeljo zjutraj, na razmočeni in blatni progi. V takih razmerah je mladi Brežičan veliko treniral in to se mu je zdaj obrestovalo. Osvojil je 14. mesto in s tem prve točke na evropskem prvenstvu. S sedmimi točkami je na drugi dirki sezone EMX125 končal na 23. mestu. Zmagal je Avstrijec Ricardo Bauer (47 točk).