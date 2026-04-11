Avtor:
M. P.

Sobota,
11. 4. 2026,
18.05

MXGP motokros Yamaha Kawasaki Romain Febvre Lucas Coenen KTM Tom Vialle Jeffrey Herlings Honda Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar Jaka Peklaj Alex Novak

MXGP Sardinije, kvalifikacijska vožnja

Tim Gajser najhitrejši na treningu, na kvalifikacijah tretji

Tim Gajser Sardinija Yamaha | Tim Gajser je pred kvalifikacijami odpeljal najhitrejši čas treninga. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser ta konec tedna nastopa na četrti dirki svetovnega prvenstva z Yamaho. Na sardinijski mivki še nima zmage (lani tretji, enkrat prej drugi). Petkratni svetovni prvak je bil najhitrejši na treningu, nato pa na kvalifikacijski vožnji po slabšem štartu tretji. Nekaj sekund sta bila hitrejša samo Jeffrey Herlings in Romain Febvre. Jan Pancar je bil 23. Prva vožnja velike nagrade Sardinije v razredu MXGP se v nedeljo začne ob 14.15.

Nadaljuje se svetovno prvenstvo v motokrosu, ki je v elitnem razredu MXGP za zdaj zelo izenačeno in nepredvidljivo. Na prvih treh postajah smo videli tri različne zmagovalce kvalifikacij (Tom Vialle, Lucas Coenen in Jeffrey Herlings) in enako tri različne zmagovalce nedeljske dirke (Herlings, Coenen in Vialle). Tako je pred začetkom VN Sardinije prvih šest v prvenstvu ločilo le 23 točk. Med njimi je tudi Tim Gajser (Yamaha), ki je prvi tri dirke s svojim novim motorjem in ekipo končal na četrtem, tretjem in tretjem mestu.

Slovenski as se je na peščeno dirko na sredozemskem otoku pripravljal v Belgiji, kjer domuje njegova nova ekipa. In kjer so pogoji za trening na mivki najboljši. Petkratni svetovni prvak je v soboto popoldne na treningu na čas odpeljal najboljši krog. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 27. Na tej dirki boljši kot 18. še ni bil.

MXGP Sardinije, kvalifikacijska vožnja:

1. Jeffrey Herlings (Honda)
2. Romain Febvre (Kawasaki)
3. Tim Gajser (Yamaha)
4. Tom Vialle (Honda)
5. Lucas Coenen (KTM)
6. Andrea Adamo (KTM)
7. Kay de Wolf (Husqvarna)
8. Alberto Forato (Fantic)

23. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Jeffrey Herlings | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Jeffrey Herlings Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart sobotne kvalifikacijske vožnje je dobil aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki), Coenen (KTM) in Kay de Wolf (Husqvarna) sta v prvem zavoju padla, Herlings je bil drugi, Vialle pa tretji (oba Honda). Gajserju znova ni uspel najboljši štart, a je bil po dveh krogih že na petem mestu. Medtem je z vrhunskim prehitevanjem Herlings prišel mimo Febvra. Francoz se je na mivki skoraj do konca izvrstno držal mojstra peščenih podlag iz Nizozemske.

Herlings je kvalifikacije in 10 točk za prvenstvo dobil štiri sekunde pred Febrvrom. Gajser je po prehitevanju Andree Adama (KTM) in Vialla (Honda) prišel na tretje mesto (osem sekund zaostanka). Kljub padcu na štartu se je Coenen prebil do petega mesta, skoraj je ujel še četrtega Vialla. Pancar je na 23. mestu zaostal minuto in 29 sekund.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (3/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 142 točk
2. Tom Vialle (Honda) 136
3. Jeffrey Herlings (Honda) 134
4. Tim Gajser (Yamaha) 124
5. Romain Febvre (Kawasaki) 122
6. Maxime Renaux (Yamaha) 119
7. Andrea Adamo (KTM) 89
8. Ruben Fernandez (Honda) 83

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 32

Sacha Coenen v MX2 dobiva kvalifikacije, nato pa ...

Kvalifikacijsko vožnjo v šibkejšem razredu MX2 je še četrtič letos dobil Sacha Coenen (KTM), ki pa nato v nedeljo take vožnje na ponovi. Letos še ni dobil niti velike nagrade niti ene od nedeljskih voženj. Drugi je bil branilec lovorike Simon Längenfelder (KTM). Ta konec tedna v MX2 nastopa samo 22 voznikov. Na dirko je bil prvič letos prijavljen Jaka Peklaj, a ne dirka.

Dirka za veliko nagrado Sardinije bo v nedeljo popoldne, v MXGP sta štarta posameznih voženj ob 14.15 in 17.10, v MX2 pa bodo dirkali uro prej.

Ob robu dirke svetovnega prvenstva se v Rioli dogaja tudi tretja letošnja dirka evropskega prvenstva najstnikov v razredih do 125 in 250 kubikov. Še ne 15-letnemu Alexu Novaku se ni uspelo uvrstiti na dirko štirideseterice. V skupini A treninga na čas je imel 27. dosežek.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.