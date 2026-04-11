Tim Gajser je na četrti dirki svetovnega prvenstva z Yamaho. Na sardinijski mivki še nima zmage (lani tretji, enkrat prej drugi). Ob 17.25 sledi kvalifikacijska vožnja, pred njo pa je bil petkratni svetovni prvak najhitrejši na treningu.

Nadaljuje se svetovno prvenstvo v motokrosu, ki je v elitnem razredu MXGP za zdaj zelo izenačeno in nepredvidljivo. Na prvih treh postajah smo videli tri različne zmagovalce kvalifikacij (Tom Vialle, Lucas Coenen in Jeffrey Herlings) in enako tri različne zmagovalce nedeljske dirke (Herlings, Coenen in Vialle). Tako je pred začetkom VN Sardinije prvih šest v prvenstvu ločilo le 23 točk. Med njimi je tudi Tim Gajser (Yamaha), ki je prvi tri dirke s svojim novim motorjem in ekipo končal na četrtem, tretjem in tretjem mestu.

Slovenski as se je na peščeno dirko na sredozemskem otoku pripravljal v Belgiji, kjer domuje njegova nova ekipa. In kjer so pogoji za trening na mivki najboljši. Petkratni svetovni prvak je v soboto popoldne na treningu na čas odpeljal najboljši krog. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 27. Na tej dirki boljši kot 18. še ni bil.

Kvalifikacijska vožnja v MXGP sledi ob 17.25.

Pred tem bodo kvalifikacije odpeljali vozniki na 250-kubičnih motorjih. Na dirko je bil prvič letos prijavljen Jaka Peklaj, a ne nastopa.

MXGP, skupni seštevek pred VN Sardinije (3/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 136 točk

2. Tom Vialle (Honda) 129

3. Jeffrey Herlings (Honda) 124

4. Maxime Renaux (Yamaha) 117

5. Tim Gajser (Yamaha) 116

6. Romain Febvre (Kawasaki) 113

7. Andrea Adamo (KTM) 84

8. Ruben Fernandez (Honda) 83

…

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 32

Sacha Coenen v MX2 dobiva kvalifikacije, nato pa ...

Kvalifikacijsko vožnjo v šibkejšem razredu MX2 je še četrtič letos dobil Sacha Coenen (KTM), ki pa nato v nedeljo take vožnje na ponovi. Letos še ni dobil niti velike nagrade niti ene od nedeljskih voženj. Drugi je bil branilec lovorike Simon Längenfelder (KTM). Ta konec tedna v MX2 nastopa samo 22 voznikov. Na dirko je bil prvič letos prijavljen Jaka Peklaj, a ne dirka.

Dirka za veliko nagrado Sardinije bo v nedeljo popoldne, v MXGP sta štarta posameznih voženj ob 14.15 in 17.10, v MX2 pa bodo dirkali uro prej.

Ob robu dirke svetovnega prvenstva se v Rioli dogaja tudi tretja letošnja dirka evropskega prvenstva najstnikov v razredih do 125 in 250 kubikov. Še ne 15-letnemu Alexu Novaku se ni uspelo uvrstiti na dirko štirideseterice. V skupini A treninga na čas je imel 27. dosežek.