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Avtor:
M. P.

Nedelja,
28. 6. 2026,
15.55

Osveženo pred

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Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar MXGP motokros Lucas Coenen Yamaha KTM Jeffrey Herlings Honda Romain Febvre

Nedelja, 28. 6. 2026, 15.55

10 minut

MXGP Portugalske

Tim Gajser po prvi vožnji še v borbi za stopničke

Avtor:
M. P.

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Tim Gajser Yamaha Portugalska | Tim Gajser želi, da bi se mu po dolgem času izšli obe vožnji. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser želi, da bi se mu po dolgem času izšli obe vožnji.

Foto: Yamaha Racing

Prvo vožnjo veliko nagrado Portugalske v svetovnem prvenstvu MXGP je dobil vodilni v skupnem seštevku sezone Lucas Coenen. Sledili so mu isti trije vozniki, ki mu tudi v prvenstvu: Jeffrey Herlings, Romain Febvre in Tim Gajser. Jan Pancar je osvojil 11. mesto. Odločilna druga vožnja na deseti dirki sezone sledi ob 18.10.

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Štart prve vožnje v letos sončni in suhi Aguedi je dobil Tom Vialle (Honda), ki pa po dveh padcih na spomladanskih dirkah ni stoodstoten. Tim Gajser (Yamaha) je s štartne rampe potegnil kot šesti, Jan Pancar (TEM Jp253 KTM) pa 10. Je pa že ob koncu prvega kroga vodil vodilni v letošnjem prvenstvu Lucas Coenen (KTM). Za njim so bili vsi trije vozniki tovarniške Honde, Romain Febvre (Kawasaki) in Gajser. Pancar je nazadoval na 12. mesto.

Šele v 15. minuti je Jeffrey Herlings (Honda) prišel mimo ekipnega kolega Rubena Fernandeza. Takrat je imel že osem sekund zaostanka za vodilnim Coenenom. Febvre in Gajser sta zlahka prehitela Vialla, aktualni prvak nato za tretje mesto še Fernandeza, medtem ko se je Tim z nekdanjim ekipnim kolegom precej bolj mučil. Ko mu je v 25. minuti vendarle uspelo, je bil že šest sekund za Febvrom in 22 za Coenenom. Medtem je Pancar mirno vozil na 12. mestu.

Razlike med vozniki so bile prevelike in vrstni red se do konca prve vožnje ni več spremenil. Coenen jo je dobil pred Herlingsom, Febvrom, Gajserjem (30 sekund za zmagovalcem) in Fernandezom. Je pa v zadnjih krogih povsem popustil Vialle, tako da je Pancar končal na 11. mestu, a že z minuto in 22 sekundami zaostanka.

MXGP Portugalske, 1. vožnja:

1. Lucas Coenen (KTM)
2. Jeffrey Herlings (Honda)
3. Romain Febvre (Kawasaki)
4. Tim Gajser (Yamaha)
5. Ruben Fernandez (Honda)
6. Pauls Jonaas (Kawasaki)
7. Maxime Renaux (Yamaha)
8. Andrea Adamo (KTM)

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (10/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 484 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 424
3. Romain Febvre (Kawasaki) 374
4. Tim Gajser (Yamaha) 353
5. Maxime Renaux (Yamaha) 322
6. Andrea Adamo (KTM) 299
7. Ruben Fernandez (Honda) 288
8. Kay de Wolf (Husqvarna) 273
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 129

Uro prej so prvo vožnjo odpeljali v šibkejšem razredu MX2. Dobil jo je Guillem Farres (Triumph), ki je z dirke v dirko boljši. Vodilni v prvenstvu Sacha Coenen (KTM) je v prvem krogu padel, se pobral in nadaljeval s kar velikim zaostankom. V cilju je bil s 33 sekundami zaostanka šesti. Druga vožnjasledi ob 17.10.

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