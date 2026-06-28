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Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

Nedelja,
28. 6. 2026,
18.50

Osveženo pred

20 minut

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Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar MXGP motokros Lucas Coenen Yamaha KTM Jeffrey Herlings Honda Romain Febvre

Nedelja, 28. 6. 2026, 18.50

20 minut

MXGP Portugalske

Herlings za 117. zmago dal vetra Coenenu, Gajser četrti, Pancar 11.

Matej Podgoršek COVER1

Avtor:
Matej Podgoršek

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Tim Gajser Yamaha Portugalska | Tim Gajser želi, da bi se mu po dolgem času izšli obe vožnji. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser želi, da bi se mu po dolgem času izšli obe vožnji.

Foto: Yamaha Racing

Jeffrey Herlings premika rekord po številu zmag v svetovnem prvenstvu. Na VN Portugalske v Aguedi je dosegel 117. V drugi vožnji je dal vetra 19-letnemu Lucasu Coenenu. Prehitel ga je z agresivnim manevrom. Za Nizozemca je to peta zmaga sezone, Belgijec ostaja pri štirih, a v vodstvu skupnega seštevka, saj Herlings letos ni dokončal treh voženj. Tim Gajser je osvojil četrto mesto, potem ko je v drugi vožnji naredil manjšo napako in tretje mesto poklonil Romainu Febvru. Jan Pancar je obe vožnji končal na 11. mestu.

Tim Gajser Portugalska Yamaha
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V prvi vožnji Coenen prvi, Gajser četrti, Pancar 11.

Štart prve vožnje v letos sončni in suhi Aguedi je dobil Tom Vialle (Honda), ki pa po dveh padcih na spomladanskih dirkah ni stoodstoten. Tim Gajser (Yamaha) je s štartne rampe potegnil kot šesti, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa 10. Je pa že ob koncu prvega kroga vodil vodilni v letošnjem prvenstvu Lucas Coenen (KTM). Za njim so bili vsi trije vozniki tovarniške Honde, Romain Febvre (Kawasaki) in Gajser. Pancar je nazadoval na 12. mesto.

Lucas Coenen | Foto: Guliverimage Lucas Coenen Foto: Guliverimage Šele v 15. minuti je Jeffrey Herlings (Honda) prišel mimo ekipnega kolega Rubena Fernandeza. Takrat je imel že osem sekund zaostanka za vodilnim Coenenom. Febvre in Gajser sta zlahka prehitela Vialla, aktualni prvak nato za tretje mesto še Fernandeza, medtem ko se je Tim z nekdanjim ekipnim kolegom precej bolj mučil. Ko mu je v 25. minuti vendarle uspelo, je bil že šest sekund za Febvrom in 22 za Coenenom. Medtem je Pancar mirno vozil na 12. mestu.

Razlike med vozniki so bile prevelike in vrstni red se do konca prve vožnje ni več spremenil. Coenen jo je dobil pred Herlingsom, Febvrom, Gajserjem (30 sekund za zmagovalcem) in Fernandezom. Je pa v zadnjih krogih povsem popustil Vialle, tako da je Pancar končal na 11. mestu, a že z minuto in 22 sekundami zaostanka.

MXP Portugalske, Agueda:

1. Jeffrey Herlings (Honda) 47 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 47
3. Romain Febvre (Kawasaki) 40
4. Tim Gajser (Yamaha) 36
5. Ruben Fernandez (Honda) 32
6. Puals Jonass (Kawasaki) 30
7. Andrea Adamo (KTM) 27
8. Maxime Renaux (Yamaha) 26

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 20

Drugo vožnjo in veliko nagrado dobil Herlings, Gajser četrti, Pancar 11.

V Aguedi smo spremljali zanimivo dirko. | Foto: Guliverimage V Aguedi smo spremljali zanimivo dirko. Foto: Guliverimage Tudi v drugi vožnji je najbolje z rampe potegnil Vialle, a je bil Coenen že nekaj zavojev pozneje pred njim in zatem še Herlings. Oba Slovenca so pred prvim zavojem tekmeci zaprli, tako je Gajser iz njega zapeljal kot sedmi, Pancar pa na 12. mestu. Je bil pa Tim že pred koncem prvega kroga četrti. 

Deset minut pozneje je Tim za tretje mesto prehitel Vialla. Febvre, s katerim se je Tim na daljavo boril za drugo mesto na veliki nagradi, se je po slabšem štartu prebil na peto mesto. Medtem je razlika med vodilnim Coenenom in zasledovalcem Herlingsom ostajala ena sama sekunda. Sredi vožnje, v osmem krogu, pa se je veteran odločil za napad. Po agresivnem manevru je prehitel 19-letnika! 

Herlings se je odpeljal Coenenu na pet sekund prednosti in tako dobil drugo vožnjo in s tem tudi veliko nagrado Portugalske. Oba sta sicer zbrala po 47 točk. Lucasu je bil vse bliže tudi Gajser, ki je moral pritiskati do konca, saj ga je ogrožal Febvre. Štiri kroge pred ciljem je Tim naredil manjšo napako in Francoz ga je prehitel in mu vzel najnižjo stopničko. Pancar je tako kot v prvi vožnji v zaključku druge prehitel Vialla in bil znova 11.

MXGP, skupni seštevek sezone (10/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 506 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 449
3. Romain Febvre (Kawasaki) 394
4. Tim Gajser (Yamaha) 371
5. Maxime Renaux (Yamaha) 334
6. Andrea Adamo (KTM) 313
7. Ruben Fernandez (Honda) 304
8. Kay de Wolf (Husqvarna) 273
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 139

Farres drugič dobil dirko v MX2

Guillem Farres je zmagal drugič v svetovnem prvenstvu MX2. | Foto: Guliverimage Guillem Farres je zmagal drugič v svetovnem prvenstvu MX2. Foto: Guliverimage

Uro prej so dirkali v šibkejšem razredu MX2. Svojo drugo zmago v svetovnem prvenstvu je dosegel Španec Guillem Farres (Triumph), ki je z dirke v dirko boljši. Uspel mu je prvi popon konec tedna, saj je osvojil vseh 60 točk. Dobil je kvalifikacije in obe nedeljski vožnji. S 40 točkami je drugo mesto in svoje prve stopničke v MX2 osvojil Latvijec Janis Reisulis (Yamaha). Tretji Sacha Coenen (KTM) je zbral 37 točk, saj je bil po padcu v prvi vožnji šele šesti. Belgijec sicer ostaja vodilni v prvenstvu, a je zdaj samo še 27 točk pred Farresom.

Svetovno prvenstvo se bo z 11. od 19 dirk nadaljevalo že naslednji konec tedna, ko bodo prvič dirkali v Južni Afriki, tudi oba Slovenca.

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