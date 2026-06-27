Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
27. 6. 2026,
18.55

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
MXGP motokros Tim Gajser Tim Gajser Yamaha Jan Pancar KTM Jeffrey Herlings Lucas Coenen Kawasaki Romain Febvre

Sobota, 27. 6. 2026, 18.55

20 minut

MXGP Portugalske, kvalifikacijska vožnja

Gajser in Pancar v Aguedi nista ponovila kvalifikacij iz Toskane

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Tim Gajser Portugalska Yamaha | Tim Gajser na petkovem treningu štartov na trdi portugalski glini. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser na petkovem treningu štartov na trdi portugalski glini.

Foto: Yamaha Racing

Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar v Aguedi na Portugalskem nista ponovila kvalifikacijske vožnje iz Montevarchija prejšnjo soboto, ko sta bila prvi in drugi. Petkratni svetovni prvak se je uvrstil na peto mesto, njegov mlajši rojak pa je bil po slabšem štartu 11. Zmagal je vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP Lucas Coenen, ki bo tako v nedeljo prvi izbiral štartno rampo. Prva vožnja se začne ob 15.15, druga ob 18.10.

Klemen Gerčar
Sportal "To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva"

Jan Pancar v blatni Aguedi pred dvema letoma. | Foto: Guliverimage Jan Pancar v blatni Aguedi pred dvema letoma. Foto: Guliverimage Prejšnji konec tedna so motokrosisti dirkali v Montevarchiju v Toskani, zdaj so že v Aguedi na Portugalskem, ki gosti deseto letošnjo dirko svetovnega prvenstva. Sobota je bila namenjena treningoma in kvalifikacijam. Na uradnem treningu je Tim Gajser (Yamaha) postavil četrti čas, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa deseti. Slovenca sta pred dnevi navdušila s prvim in drugim mestom na kvalifikacijah v Italiji, nakar je Gajser na dirki v prvi vožnji ostal brez točk, v drugi pa je zmagal, Pancar pa je osvojil deveto mesto, a se izvrstno kosal z vozniki tovarniških ekip. Tako si je prislužil še dodatno občudovanje in pozornost vseh v karavani.

Štart kvalifikacijske dirke v Aguedi je dobil Lucas Coenen (KTM), ki dirka z rdečo številko vodilnega v prvenstvu MXGP. Sledili so mu Jeffrey Herlings, Ruben Fernandez (oba Honda) in četrti Gajser. V nadaljevanju smo spremljali tesno bitko za prvo mesto med Coenenom in Herlingsom, a je mladi Belgijec zadržal vodstvo in osvojil novih 10 točk. Tim je sredi vožnje izgubil četrto mesto, prehitel ga je aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki). Slovenski as je imel v cilju pol minute zaostanka za zmagovalcem, Pancar pa je po slabšem štartu zaostal skoraj minuto in na 11. mestu ostal brez točke. Na kvalifikacijah točke dobi prva deseterica (od 10 do ena), predvsem pa kvalifikacije pomenijo vrsti red izbire štartne rampe na nedeljski dirki.

Poglejte vrhunce kvalifikacijske vožnje:

MXGP Portugalske, kvalifikacijska vožnja:

1. Lucas Coenen (KTM)
2. Jeffrey Herlings (Honda)
3. Ruben Fernandez (Honda)
4. Romain Febvre (Kawasaki)
5. Tim Gajser (Yamaha)
6. Andrea Adamo (KTM)
7. Pauls Jonass (Kawasaki)
8. Maxime Renaux (Yamaha)
...
11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Zaradi enourne časovne razlike ne pozabite, da v Aguedi dirkajo uro pozneje, kot smo vajeni. Prva vožnja VN Portugalske bo v razredu MXGP v nedeljo ob 15.15 in druga ob 18.10. V MX2 bodo dirkali ob 14.15 in 17.10. Kvalifikacije v šibkejšem razredu je dobil Guillem Farres (Triumph), vodilni v prvenstvu Sacha Coenen (KTM) pa je bil z dobro sekundo zaostanka drugi. Vožnja je bila vmes prekinjena, saj je grdo padel takrat vodilni Mathis Valin (Kawasaki).

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (9/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 459 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 402
3. Romain Febvre (Kawasaki) 354
4. Tim Gajser (Yamaha) 335
5. Maxime Renaux (Yamaha) 308
6. Andrea Adamo (KTM) 286
7. Kay de Wolf (Husqvarna) 273
8. Ruben Fernandez (Honda) 272
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119
Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal "Lahko grem naprej z dvignjeno glavo. Bi si pa želel zmagati."
Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal Pancar navdušil z osmim mestom, Gajser po smoli v prvi vožnji suvereno dobil drugo
Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal Tim Gajser in Jan Pancar pridirkala prvo dvojno slovensko zmago
MXGP motokros Tim Gajser Tim Gajser Yamaha Jan Pancar KTM Jeffrey Herlings Lucas Coenen Kawasaki Romain Febvre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.