Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar v Aguedi na Portugalskem nista ponovila kvalifikacijske vožnje iz Montevarchija prejšnjo soboto, ko sta bila prvi in drugi. Petkratni svetovni prvak se je uvrstil na peto mesto, njegov mlajši rojak pa je bil po slabšem štartu 11. Zmagal je vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP Lucas Coenen, ki bo tako v nedeljo prvi izbiral štartno rampo. Prva vožnja se začne ob 15.15, druga ob 18.10.

Jan Pancar v blatni Aguedi pred dvema letoma. Foto: Guliverimage Prejšnji konec tedna so motokrosisti dirkali v Montevarchiju v Toskani, zdaj so že v Aguedi na Portugalskem, ki gosti deseto letošnjo dirko svetovnega prvenstva. Sobota je bila namenjena treningoma in kvalifikacijam. Na uradnem treningu je Tim Gajser (Yamaha) postavil četrti čas, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa deseti. Slovenca sta pred dnevi navdušila s prvim in drugim mestom na kvalifikacijah v Italiji, nakar je Gajser na dirki v prvi vožnji ostal brez točk, v drugi pa je zmagal, Pancar pa je osvojil deveto mesto, a se izvrstno kosal z vozniki tovarniških ekip. Tako si je prislužil še dodatno občudovanje in pozornost vseh v karavani.

Štart kvalifikacijske dirke v Aguedi je dobil Lucas Coenen (KTM), ki dirka z rdečo številko vodilnega v prvenstvu MXGP. Sledili so mu Jeffrey Herlings, Ruben Fernandez (oba Honda) in četrti Gajser. V nadaljevanju smo spremljali tesno bitko za prvo mesto med Coenenom in Herlingsom, a je mladi Belgijec zadržal vodstvo in osvojil novih 10 točk. Tim je sredi vožnje izgubil četrto mesto, prehitel ga je aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki). Slovenski as je imel v cilju pol minute zaostanka za zmagovalcem, Pancar pa je po slabšem štartu zaostal skoraj minuto in na 11. mestu ostal brez točke. Na kvalifikacijah točke dobi prva deseterica (od 10 do ena), predvsem pa kvalifikacije pomenijo vrsti red izbire štartne rampe na nedeljski dirki.

Poglejte vrhunce kvalifikacijske vožnje:

MXGP Portugalske, kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Jeffrey Herlings (Honda)

3. Ruben Fernandez (Honda)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Tim Gajser (Yamaha)

6. Andrea Adamo (KTM)

7. Pauls Jonass (Kawasaki)

8. Maxime Renaux (Yamaha)

...

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Zaradi enourne časovne razlike ne pozabite, da v Aguedi dirkajo uro pozneje, kot smo vajeni. Prva vožnja VN Portugalske bo v razredu MXGP v nedeljo ob 15.15 in druga ob 18.10. V MX2 bodo dirkali ob 14.15 in 17.10. Kvalifikacije v šibkejšem razredu je dobil Guillem Farres (Triumph), vodilni v prvenstvu Sacha Coenen (KTM) pa je bil z dobro sekundo zaostanka drugi. Vožnja je bila vmes prekinjena, saj je grdo padel takrat vodilni Mathis Valin (Kawasaki).

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (9/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 459 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 402

3. Romain Febvre (Kawasaki) 354

4. Tim Gajser (Yamaha) 335

5. Maxime Renaux (Yamaha) 308

6. Andrea Adamo (KTM) 286

7. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

8. Ruben Fernandez (Honda) 272

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119