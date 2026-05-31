Gajser z eno odlično in eno ponesrečeno vožnjo, tretja zmaga Coenena

Tim Gajser je bil po prvi vožnji VN Nemčije v igri za zmago, svojo peto na progi v Teutschenthalu. Končal jo je na drugem mestu, samo za Lucasom Coenenom. Jeffrey Herlings je z okvaro motorja odstopil, po padcu in ugasnjenem motorju pa je bil Romain Febvre samo 17. A druga vožnja se je ponesrečila Gajserju. Po slabšem štartu je v prvem krogu padel in z zvitim krmilom nadaljeval iz začelja. Končal jo je na 19. mestu. Še enkrat pa je brezhibno odpeljal Coenen, ki je s 50 točkami zmagal tretjič letos in povečal prednost v skupnem seštevku sezone pred vsemi tremi tekmeci, Herlingsom, Febvrom in Gajserjem. Tim je bil namreč s 24 točkami sedmi, Herlings in Febvre pa z 22 točkami deveti in 10. Jan Pancar je po zelo dobri drugi vožnji osvojil 14. mesto.

V soboto je bilo v Teutschenthalu, nedaleč od Leipziga, še sončno. Tim Gajser (Yamaha), ki je prejšnjo nedeljo grdo padel na veliki nagradi Francije in je bil še v četrtek njegov nastop v Nemčiji negotov, dirkal vrhunsko. Najhitrejši je bil na obeh treningih, nato pa je osvojil drugo mesto na kvalifikacijski vožnji. Sicer je agresivno napadal Romaina Febvra (Kawasaki), a ga ni mogel prehiteti. Takoj za njima sta v soboto končala Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda), ki sta prvi in drugi v skupnem seštevku letošnjega prvenstva. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 15.

V prvi vožnji Coenen in Gajser razred zase, odstop Herlingsa

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Za prvo vožnjo je bilo oblačno, ni pa več deževalo. Razmere na progi niti niso bile tako slabe. Vseeno so bili skoraj 20 sekund na krog počasnejši kot v soboto. Vemo, da je Gajser odličen tudi v blatnih razmerah. Je pa štart v takih pogojih še bolj pomemben, saj je prehitevanje precej težje. Tim pa ima s štarti letos kar nekaj težav. Je pa ekipa v tem tednu naredila nekaj sprememb na motorju, da bi popravili speljevanje. In očitno je pomagalo. Štart prve vožnje je dobil Coenen, pred Rubenom Fernandezom (Honda) in Gajserjem, a je Tim nekdanjega ekipnega kolega prehitel že v prvem krogu. Pancar je bil 13., Herlings samo 15.

Po polovici prve vožnje je bil mladi Coenen le sekundo pred Gajserjem, Fernandez je po napaki zaostajal že 10 sekund. Herlings se je sicer hitro prebil na osmo mesto, a nato zapeljal v bokse in s težavo na motorju odstopil. Dvakrat se je na tleh znašel Pancar in nazadoval iz prve dvajseterice. V 13. krogu je Timu ugasnil motor, tako da je izgubil stik s Coenenom, a zadržal drugo mesto, saj je imel že 20 sekund prednosti pred Fernandezom. Po trčenju z Maximom Renauxjem (Yamaha) se je na tleh znašel Febvre. Tudi njemu je ugasnil motor, ga pa nato več kot minuto ni mogel zagnati. Francoz je bil v cilju šele 17., dve mesti pred Pancarjem. Coenen, Gajser in Fernandez so mirno pripeljali skozi cilj na prvih treh mestih.

MXGP Nemčije:



1. Lucas Coenen (KTM) 50 točk

2. Andrea Adamo (KTM) 34

3. Ruben Fernandez (Honda) 34

4. Maxime Renaux (Yamaha) 33

5. Kay de Wolf (Husqvarna) 32

6. Alberto Forato (Fantic) 27

7. Tim Gajser (Yamaha) 24

8. Kevin Horgmo (Motoblouz Honda) 23

9. Jeffrey Herlings (Honda) 22

10. Romain Febvre (Kawasaki) 22

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 12

Coenenu 50 točk in tretja zmaga sezone, Gajser sedmi

Lucas Coenen je zmagal tretjič letos. Foto: Guliverimage V drugi vožnji so z rampe najbolje potegnili Andrea Adamo (KTM), Coenen in Febvre. Gajserja so zaprli v prvem zavoju. Bil je 10., Pancar pa na dobrem osmem mestu. A Tim je že v prvem krogu padel na enem od skokov. Z zvitim krmilom je nadaljeval s samega začelja. Spredaj sta že bila Coenen in Herlings, Pancar je nazadoval na 11. mesto.

Do konca vožnje večjih sprememb ni bilo, Coenen jo je zanesljivo dobil, pred Herlingsom, Adamom in Febvrom. Pancar je bil obkrožen s tovarniškimi vozniki 11., Gajser pa se je s poškodovanim motorjem prebil na 19. mesto in do dveh točk. Skupni vrstni red na dirki je bil po dveh tako različnih vožnjah zelo premešan: Coenen je do tretje zmage sezone prišel s 50 točkami, ostali so jih zbrali precej manj, sedmi Gajser 24., deveti Herlings 22 in prav toliko 10. Febvre. Pancar je osvojil 14. mesto, potem ko je bil v drugi vožnji 11.

Nastop na dirki je odpovedal Tom Vialle (Honda), ki je v soboto sicer poskusil voziti, a so bile bolečine premočne. Rebra si je poškodoval ob padcu prejšnjo nedeljo v Franciji.

MXGP, skupni seštevek v prvenstvu (7/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 344 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 313

3. Romain Febvre (Kawasaki) 263

4. Tim Gajser (Yamaha) 256

5. Maxime Renaux (Yamaha) 251

6. Kay de Wolf (Husqvarna) 223

7. Tom Vialle (Honda) 219

8. Ruben Fernandez (Honda) 216

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 61

Valin prvič zmagal v MX2

Mathis Valin je dosegel prvo zmago v svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Prva vožnja razreda MX2 ni bila posebej dramatična. Sacha Coenen (KTM) je vodil od štarta do cilja. Naredil ni nobene napake, ker pri njem ni nekaj običajnega. S petimi sekundami zaostanka je bil drugi Mathis Valin (Kawasaki), že tretji Camden McLellan (Triumph) pa je zaostal več kot pol minute. Pred dirko vodilni v prvenstvu in aktualni prvak Simon Längenfelder (KTM) je bil po dveh napakah šele osmi, zaostal je več kot minuto. Ko je zdrsnil v zadnjem krogu, mu je prek hrbta zapeljal Liam Everts (Husqvarna). Se je pa zgodilo pri nizki hitrosti in je brez težav lahko nadaljeval.

V drugi vožnji pa je Coenen naredil napako in jo tako končal za najboljšim Valinom. Oba sta osvojila 47 točk, a ker je bil Francoz boljši v drugi vožnji, je zmaga na veliki nagradi pripadla njemu. In za Valina je to prva zmaga v svetovnem prvenstvu. S 35 točkami je bil tretji McLellan. Sacha Coenen je prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone. Längenfelder, ki je bil v drugi vožnji tretji, je namreč skupno končal na petem mestu.

Svetovno prvenstvo se nadaljuje že prihodnjo konec tedna, s peščeno VN Latvije.