Favorit za prvaka Jago Geerts dirka manj kot mesec dni po poškodbi zapestja. Foto: Guliverimage Jan Pancar (KTM) je lani na VN Nemčije dosegel uspeh kariere – šesto mesto. Ta konec tedna ima priložnost, da dosežek še izboljša. V sobotni vožnji na čas je dosegel celo drugi rezultat, nato pa bil osmi na kvalifikacijski dirki. Žal pa se mu je ponesrečil štart prve vožnje nedeljske velike nagrade. Po nekaj zavojih je bil šele 20. A sledil je izjemen povratek. Tekmece je prehiteval enega za drugim. V zadnjih krogih je dosegal najboljše čase med vsemi! In vožnjo končal na šestem mestu. Za njim sta zaostala tudi najboljša voznika sezone, ki sicer fizično nista stoodstotna. Zmagovalec prejšnje velike nagrade in tokratni nosilec rdeče številke Kay de Wolf (Husqvarna) je bil 11. Zmagovalec treh letošnjih dirk Jago Geerts (Yamaha), ki se je vrnil vsega tri tedne po operaciji zapestja (operiral ga je isti kirurg kot Tadeja Pogačarja), pa je bil 13. Prvo vožnjo je dobil Lucas Coenen (Husqvarna).

Druga vožnja v MX2 bo ob 16.10.

Poskus ropa Pancarjevih motorjev

Janov oče Igor Pancar je za Šport TV povedal, da so jim pred začetkom dirkaškega konca tedna skušali ukrasti motorja. Tatovi so ponoči prerezali ograjo in vdrli v kombi družinske ekipe TEM JP253, a so jih slišali in ustavili varnostniki. Kraje ali poskusi se v MXGP dogajajo kar pogosto, še posebej v Angliji ali denimo v italijanski Mantovi.

Herlings vodil, a grdo padel

Jeffrey Herlings Foto: KTM Drugi Slovenec, ki sicer nastopa v svetovnem prvenstvu, Tim Gajser (Honda) po zlomu stegnenice še ni pripravljen za dirke. Ampak zadnja dva tedna že trenira na motorju. V MXGP so bili tako favoriti te dirke Jorge Prado (GasGas), Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki). Prvo vožnjo je dobil Prado, z dobrima dvema sekundama zaostanka je bil drugi Jeremy Seewer (Yamaha), tretji pa Ruben Fernandez (Honda). Po manjši napaki na začetku vožnje je bil Febvre šele šesti.

MXGP Nemčije, 1. vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Jeremy Seewer (Yamaha)

3. Ruben Fernandez (Honda)

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

5. Alberto Forato (KTM)

6. Romain Febvre (Kaweasaki)

...

20. Jeffrey Herlings (KTM)

A zgodba prve vožnje je Herlings. Vozil je dobro in vodil, nato pa tri kroge pred ciljem padel. Ob prehitevanju voznikov za krog je zamenjal linijo (kanali so bili vse globlji) in padel čez krmilo. Nato se je prek njega zvalil še motor. Zmagovalec rekordnih 103. dirk se je pobral in nadaljeval na sedmem mestu, a preostale kroge odpeljal tako počasi, da je čez cilj prišel kot 20. Držal se je za ramo in vrat. Očitno poškodba glavnega favorita za naslov svetovnega prvaka. Po zaključku vožnje je šel neposredno v zdravniški center na dirkališču. Bo lahko nastopil v drugi vožnji? Štart bo ob 17.10.

Štiri točke za Peklaja v EMX125

Ob robu dirke svetovnega prvenstva je v Teutschenthalu potekala še preizkušnja mladih talentov v evropskem prvenstvu. V EMX125 je štiri točke in 22. mesto osvojil Jaka Peklaj (Husqvarna). V obeh vožnjah je bil 19. V skupnem seštevku sezone je 26.