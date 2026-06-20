Zgodovinski trenutek v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP. Na kvalifikacijski vožnji VN Italije v Montevarchiju sta Tim Gajser in Jan Pancar pridirkala dvojno slovensko zmago. Za Tima je to prva kvalifikacijska zmaga z Yamaho, za Jana pa najboljši dosežek v svetovnem prvenstvu. Gajser tretjo zaporedno veliko nagrado vozi s poškodbo kolena (natrgana mišica). "S kolenom je bolje, ni pa še stoodstotno." V pogovoru za Sportal je izpostavil še ne najboljšo progo v Toskani ter težave s štarti.

Jan Pancar je dobil štart in kvalifikacije končal na drugem mestu. Foto: Goran Krošelj/AMZS Prvič po 20 letih Montevarchi gosti dirko svetovnega prvenstva v motokrosu. To je deveta letošnja velika nagrada. Za zmago in 50 točk bodo dirkali v nedeljo popoldne, v razredu MXGP ob 14.10 in 17.15. Ker dirkališče ni daleč od Slovenije (šest ur vožnje iz Ljubljane), pričakujemo precej navijačev Tima Gajserja (Yamaha) in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM). Na kvalifikacijski vožnji je z rampe najbolje potegnil mladi Dolenjec, izkušeni Štajerec pa je bil tretji. Po prvem krogu sta bila v prvi četverici še dva domačina, Alberto Forato (Fantic) in Andrea Adamo (KTM).

Slabše so štartali najboljši trije v letošnjem prvenstvu, Romain Febvre (Kawasaki) in Lucas Coenen (KTM) sta imela tesno bitko za 11. mesto. V peti minuti vožnje smo prvič v svetovnem prvenstvu MXGP videli dvojno slovensko vodstvo, Pancar pred Gajserjem, tretji je bil Adamo. Sredi vožnje je Gajser prehitel Pancarja, odstopila sta Kay de Wolf (Husqvarna) in Ruben Fernandez (Honda), Coenen, Febvre in Jeffrey Herlings (Honda) pa so bili na repu deseterice. Čeprav so govorili, da na tej ozki in zaviti progi ne bo možno prehitevati, se je do zadnjega kroga odvijal mnogoboj za mesta od štiri do osem. Spredaj pa so Gajser, Pancar in Adamo zanesljivo osvojili prva tri mesta. Prvič v MXGP dvojna slovenska kvalifikacijska zmaga, kar pomeni, da bosta Tim in Jan v nedeljo prva izbirala mesto na rampi.

V šibkejšem razredu MX2 drugič letos nastopa Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). V konkurenci 32 voznikov je bil na kvalifikacijski vožnji 24.

MX Italije, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Yamaha)

2. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

3. Andrea Adamo (KTM)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Romain Febvre (Kawasaki)

6. Lucas Coenen (KTIM)

7. Jeffrey Herlings (Honda)

8. Alberto Forato (Fantic)

"S kolenom je bolje, ni pa še stoodstotno"

Tim Gajser je najboljšo uvrstitev sezone dosegel na prejšnji italijanski dirki, ko je bil v Trentinu drugi. Foto: Yamaha Racing Timovo prvo sezono z Yamaho za zdaj zaznamujejo padci in težave s štarti. "Dva padca sta bila zelo velika in v obeh sem nekaj staknil. Rebra sem kar pozdravil. Ne čutim več. Tudi s kolenom je bolje, ni pa še stoodstotno. Še čutim nekaj bolečin, a je dosti bolje, kot je bilo v Nemčiji in Latviji," je v pogovoru za Siol Sportal pred svojim bivalnikom v Montevarchiju povedal 29-letnik. Mišico ob kolenu si je natrgal v drugi vožnji dirke v Franciji, ko je padel prek Toma Vialla (Honda). "Ta teden sem prvič po dolgem času treniral tudi na motorju, ne samo v telovadnici."

Kljub bolečinam je torej odpeljal dirki v Nemčiji in Latviji ter bil sedmi in četrti, v skupnem seštevku prvenstva pa je ostal četrti. Brez dobre rehabilitacije ne bi šlo. "Hvaležen sem za ekipo, ki je ob meni. Doma zame skrbi Tina Kobale, skoraj vsak dan, ko sem doma. Da sproščava mišico, da rehabilitirava. Skupaj delava tudi kondicijske treninge. Tukaj imam ekipo od Yamahe. Res je dobro poskrbljeno zame." Timova prva želja zdaj je, da je smolo s padci za letos pokuril. "Pride tudi taka sezona. Tak je ta šport. Upam, da sem na prvih osmih dirkah pokuril vso nesrečo in bo zdaj začelo vse dobro teči." Dodaja, da je kondicijsko dobro pripravljen in mu tudi vročina ne dela dodatnih težav. Ta konec tedna je v Montevarchiju namreč 38 stopinj Celzija.

Tim Gajser je dobil kvalifikacije, Jan Pancar pa je bil drugi. Foto: Yamaha Racing

"Proga ni najboljša, a je enaka za vse"

Tim Gajser na treningu štarta. Foto: Yamaha Racing Zato je na VN Italije, ki jo letos gosti proga Miravalle pri Montevarchiju, prišel s pozitivnimi misli. "Tukaj sem nekajkrat že vozil na italijanskem prvenstvu. Malo so jo sicer spremenili za svetovno prvenstvo. Je kar zavita, kar ozka za 450-kubični motor. Je tudi zelo trda. Pomembno bo, da boš zelo potrpežljiv. Prvi zavoj je zelo oster, 180-stopinjski. Poleg tega še malo visi. Proga ni najboljša, a je enaka za vse. Jaz bom dal vse od sebe. Na nedeljsko tekmo vstopam pozitivno in motivirano." Štartna rampa bo skoraj polna, zato bo prvi zavoj še težji. "Moraš dobro speljati. Želiš biti spredaj. Če si v gneči, lahko hitro pride do dotikov. Na rampi mora biti dobra reakcija."

Težava je samo ta, da ima Tim z Yamahinim motorjem precej težav pri speljevanju z rampe. Pa veliko testirajo, a enkrat so rešitve uspešne, drugič ne. "Še kar nismo, kjer bi želel biti." In če štart ni dober, nimaš pravih možnosti za zmago. Ker je skoraj 20 voznikov, ki se borijo za prvo deseterico. "Če nisi po štartu med prvimi štiri, je težko. Lucas in Jeffrey sta skoraj vedno spredaj. Jaz pa štartam 12. in ko pridem na tretje mesto, sta že 10, 15 sekund pred mano. In takrat imamo podobno hitrost in je to razliko težko zmanjšati. Obenem moraš pa še več tvegati. Delamo veliko na štartih, ampak nas čaka še veliko dela."

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijah (8/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 409 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 346

3. Romain Febvre (Kawasaki) 316

4. Tim Gajser (Yamaha) 304

5. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

6. Maxime Renaux (Yamaha) 268

7. Andrea Adamo (KTM) 249

8. Ruben Fernandez (Honda) 247

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 92