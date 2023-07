Nevarno: Prado z dotikom dobil prvo vožnjo

VN Lomboka na umetno narejeni progi na nekdanjem letališču ni razočarala. V prvi vožnji kraljevega razreda na 450-kubičnih motorjih (MXGP) je s štartne rampe najbolje speljal Francoz Romain Febvre (Kawasaki) in v prvem zavoju zaprl z naskokom vodilnega v prvenstvu Španca Jorgeja Prada (GasGas). Sledilo je pol ure mirnega dirkanja, ko je bila med njima razlika dve sekundi. V zadnjih treh krogih pa je Prado dvignil ritem. Dva kroga pred ciljem je z agresivnim prehitevalnim manevrom tudi povedel. Po zunanji strani se je postavil ob bok Febvru, nato pa zapeljal v tekmečevo linijo. S pnevmatikama sta se celo dotaknila. Lahko bi oba padla. Francoz je odkimal, Španec pa se je odpeljal do zmage v prvi vožnji in novih 25 točk.

Še dva voznika sta bila v središču pozornosti: Švicar Jeremy Seewer (Yamaha) je na začetku naredil dve napaki, enako tudi Španec Ruben Fernandez (Honda). Nato sta uprizorila še dobro bitko s prehitevanji in izrivanji. Dobil jo je Seewer in končal na četrtem mestu, na koncu celo 10 sekund pred Fernandezom.

MXGP Lomboka, 1. vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

4. Jeremy Seewer (Yamaha)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Valentin Guillod (Honda)

Geerts je spet pravi, nova smola za Pancarja

Jago Geerts Foto: AP / Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 (250-kubični motorji) je Belgijec Jago Geerts (Yamaha) spet pravi. Pred mesecem dni si je poškodoval zapestje. Šlo je za podobno poškodbo, kot jo je imel Tadej Pogačar. Operiral ga je isti kirurg. Izpustil je le dve veliki nagradi, zdaj pa že na tretji po povratku zmaguje. V soboto je dobil kvalifikacijsko dirko (10 točk) in brez prave konkurence zdaj še prvo vožnjo velike nagrade. Vodilnega v skupnem seštevku sezone Andreo Adama (KTM), ki je bil drugi, je premagal za 10 sekund.

Jan Pancar (KTM) je imel znova smolo na štartu. Na kvalifikacijski dirki se je zataknil za štartno rampo in bil 11., tokrat pa je po štartu padel in se spet moral prebijati iz začelja. Je pa v zadnjih krogih dosegal čase primerljive z najboljšimi tremi. In tako je prehitel še tri tekmece in vožnjo končal na 10. mesto. To je tudi mesto, ki pa zaseda v skupnem seštevku.

Čez dva tedna se vrača Gajser

Takole že mesec dni na motorju v Tiga243Landu trenira Tim Gajser. Foto: Matej Podgoršek Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo čez dva tedna nadaljevalo v Loketu na Češkem. Tam se bo pet mesecev po težki poškodbi (zlomu stegnenice) na dirke vrnil aktualni svetovni prvak Tim Gajser (Honda). Pred 10 dnevi je petkratni svetovni prvak dejal, da je nekje na 70-odstotkih in bodo preostale dirke letošnje sezone predvsem priložnost, da se vrne v staro formo. Vstopnice za VN Češke so še naprodaj. V Loketu se vsako leto zbere množica slovenskih ljubiteljev motokrosa.