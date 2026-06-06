Tim Gajser je po slabem štartu na kvalifikacijski vožnji VN Latvije ostal daleč za tekmeci za naslov svetovnega prvaka. Osvojil je sedmo mesto. Zmagal je Lucas Coenen, štiri sekunde pred Jeffreyjem Herlingsom. Jan Pancar je bil na peščeni progi v Kegumsu na 17. mestu. Dirka sledi v nedeljo, štarta voženj v MXGP bosta ob 13.15 in 16.10.

Lucas Coenen bo v nedeljo dirkal za četrto zmago sezone. Foto: Guliverimage Velika nagrada Latvije je osma dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Štirikratni zmagovalec dirke na peščeni progi v Kegumsu Tim Gajser (Yamaha) je na uradnem treningu odpeljal četrti najhitrejši čas, drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa je bil 21.

Prve točke konca tedna so se nato delile na kvalifikacijski vožnji, za prvih deset od 10 do ena. V prvem zavoju je bilo zelo tesno med vodilnima voznikoma sezone, Jeffrey Herlings (Honda) je zapeljal pred Lucasa Coenena (KTM). Gajserju štart znova ni uspel, njegov ekipni kolega na tovarniški Yamahi Maxime Renaux pa je nekaj krogov pozneje padel in odstopil. Sredi vožnje je Coenen prehitel Herlingsa in prišel do tretje kvalifikacijske zmage letos. Nizozemec je bil v cilju štiri sekunde za mladim Belgijcem. Tretje mesto je osvojil Kay de Wolf (Husqvarna). Gajser je bil z 41 sekundami zaostanka sedmi, Pancar pa s sekundo in 31 sekundami zaostanka 17. Vožnjo je zaznamoval še grd padec Andree Bonacorsija (Ducati), ki je potreboval zdravniško pomoč.

MXGP Latvije, kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Jeffrey Herlings (Honda)

3. Kay de Wolf (Husqvarna)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Pauls Jonass (Kawasaki)

7. Tim Gajser (Yamaha)

8. Oriol Oliver (Gabriel SS24 KTM)

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (7/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 354 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 322

3. Romain Febvre (Kawasaki) 270

4. Tim Gajser (Yamaha) 260

5. Maxime Renaux (Yamaha) 251

6. Kay de Wolf (Husqvarna) 231

7. Ruben Fernandez (Honda) 222

8. Tom Vialle (Honda) 219

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 61

Ta konec tedna z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu dirkala oba brata dvojčka Coenen. V MX2 je Sacha Coenen, ki je pred tednom dni prevzel vodstvo v skupnem seštevku, dobil sobotne kvalifikacije. Drugo mesto je osvojil Valerio Lata Honda), tretji pa je bil branilec lovorike in zdaj drugi v letošnjem prvenstvu Simon Längenfelder (KTM).

Poglejte vrhunce kvalifikacijske vožnje v Kegumsu:

Dirka bo v nedeljo uro prej, kot smo vajeni. Prva vožnja v MXGP se začne ob 13.15, druga ob 17.10, v šibkejšem razredu pa ob 12.15 in 15.15.