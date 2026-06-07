Brata Coenen sta zaznamovala VN Latvije. Lucas Coenen je z zmagama v obeh vožnjah dobil dirko v razredu MXGP, Sacha Coenen pa na enak način v MX2. Jeffrey Herlings je doživel nov udarec v boju za naslov prvaka, saj je odstopil v drugi vožnji. Tim Gajser je s petim in četrtim mestom osvojil četrto mesto, Jan Pancar pa je po izvrstni drugi vožnji (sedmo mesto) končal kot osmi, kar je njegova najboljša uvrstitev sezone.

Slovenca v MXGP imata letos sezono tako dobrih nastopov kot ponesrečenih. Zanju ni bila najboljša sobotna kvalifikacijska vožnja, ko je bil Tim Gajser (Yamaha) sedmi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 17. Najboljša sta bila Lucas Coenen (KTM) in Jeffrey Herlings (Honda), ki sta na prvih dveh mestih tudi v letošnjem prvenstvu. Gajser je zaradi padcev in poškodb na Sardiniji, v Franciji in nazadnje v Nemčiji izgubil stik z najboljšima.

Lucas Coenen dobil prvo vožnjo kljub težavi s sklopko

Lucas Coenen dirka za četrto zmago sezone. Foto: Guliverimage V prvi vožnji Gajser s štartne rampe ni potegnil slabo, a ker je šele sedmi izbiral svoje mesto na rampi, ni imel notranje linije v prvem zavoju in je tako iz njega pripeljal šele kot osmi. A je bil v prvem krogu agresiven in tako je napredoval na šesto mesto Povedli so Coenen, aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki) in Herlings. Pancar je bil 18.

Šele sredi vožnje je Herlings prišel mimo Febvra, pa tudi Kay de Wolf (Husqvarna), ki je na zadnjih dirkah vse boljši. Nekaj krogov pozneje je prehitel še Herlingsa. Coenen je bil medtem že osem sekund pred to trojico, 10 sekund za njimi pa Gajser. Ko je prišel slovenski as na šesto mesto, je bil torej zaostanek za prvimi petimi previsok, da bi jih še lahko ujel.

Coenen je v zaključku spustil ritem dirkanja, saj je imel težave s sklopko in De Wolf ter Herlings sta se mu približala na vsega tri oziroma pet sekund. Belgijec je bil zaradi težav z motorjem precej jezen. Kljub zmagi. "Mislil sem, da bom umrl. Sklopka mi je odpovedala. Ni prijela. Na trojnih skokih pa jo res potrebuješ," je dejal v prvi izjavi. Gajser je na petem mestu zaostal pol minute. Pancar je ob koncu napredoval na 14. mesto (minuta in pol zaostanka).

MXGP Latvije, Kegums:



1. Lucas Coenen (KTM) 50 točk

2. Kay de Wolf (Husqvarna) 42

3. Romain Febvre (Kawasaki) 40

4. Tim Gajser (Yamaha) 34

5. Pauls Jonass (Kawasaki) 30

6. Andrea Adamo (KTM) 28

7. Ruben Fernandez (Honda) 25

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 22

9. Kevin Horgmo (Motobluz Honda) 21

10. Jeffrey Herlings (Honda) 17

Tudi druga vožnja Coenenu, odstop Herlingsa

Tim Gajser je bil v drugi vožnji četrti. Foto: Yamaha Racing Druga vožnja se je začela podobno kot prva. Štart je dobil Febvre, a ga je Coenen prehitel že sredi prvega kroga, Herlings pa nekaj krogov pozneje. Gajser se je v prvem krogu z devetega prebil na peto mesto. Bolje kot v prvo je z rampe potegnil Pancar, saj je bil 11. Dolenjec je dobro dirkal tudi v naslednjih krogih, v 10. minuti vožnje je bil že deveti.

Gajser je bil v drugi vožnji bližje najboljšim, tokrat prvi trojici, saj je sredi vožnje prehitel Paulsa Jonassa (Kawasaki), oba pa De Wolf. In kako se je znašel Tim na četrtem mestu? Ker je z okvaro Hondinega motorja odstopil drugouvrščeni Herlings. Tako je bil vrstni red 10 minut pred ciljem: Coenen, Febvre, De Wolf, Gajser, Jonass in šesti Pancar. V zaključku vožnje ga je prehitel tovarniški voznik na motorju KTM, Andrea Adamo.

V točkovnem seštevku je s 50 točkami veliko nagrado osvojil Coenen, drugi je bil De Wolf, treti Febvre in četrti Gajser. Pancar je osvojil osmo mesto, Herlings šele 10. Dirko sta zaradi poškodbe izpustila Tom Vialle (Honda) in Andrea Bonacorsi (Ducati), ki je padel v soboto na kvalifikacijah in se porezal s tačko.

MXGP, skupni seštevek sezone (8/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 404 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 342

3. Romain Febvre (Kawasaki) 310

4. Tim Gajser (Yamaha) 294

5. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

6. Maxime Renaux (Yamaha) 261

7. Ruben Fernandez (Honda) 247

8. Andrea Adamo (KTM) 241

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 83

Sacha Coenen rdečo številko potrdil z zmago

Sacha Coenen Foto: Guliverimage Tudi v šibkejšem razredu MX2 ima rdečo tablico vodilnega v prvenstvu Coenen, Lucasov brat dvojček Sacha Coenen. Po izvrstnem štartu prve vožnje se je tekmecem hitro odpeljal na 10 sekund prednosti in prvi del nedeljske naloge opravil z odliko. Njegov tekmec za lovoriko Simon Längenfelder (KTM) je bil šele peti, potem ko sta ga po tesni bitki v zadnjem krogu prehitela Camden McLellan in Guillem Farres (oba Triumph).

Sacha je dobil tudi drugo vožnjo, a le šest sekund pred McLellanom. Längenfelder je po padcu odstopil. Dirko je tako Coenen dobil s 50 točkami, drugi pa je bil McLellan. Längenfelder je osvojil šele 13. mesto in zdaj za ekipnim kolegom v seštevku sezone zaostaja že 37 točk. Prav v Kegumsu je Sacha Coenen dosegel svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu, ta pa je bila druga letos in šesta v karieri.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo čez dva tedna, z drugo najbližjo dirko Sloveniji letos. To bo velika nagrada Italije v Montevarchiju sredi Toskane. To je odlična priložnost, da na prizorišču podprete Gajserja in Pancarja.