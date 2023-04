Gajserjev ekipni kolega in Pancar želita pokazati več

Brez Tima Gajserja (Honda) in z Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki mu po letu odsotnosti manjka tekmovalnega ritma, je bil začetek prvenstva MXGP izenačen in precej nenavaden. Uvodno veliko nagrado v Argentini je dobil Ruben Fernadez (Honda), Herlings pa drugo na Sardiniji, pa sploh ni dobil nobene od posamičnih voženj. V skupnem seštevku z dvema tretjima mestoma, a dvema zmagama na kvalifikacijski vožnji, ki po novem prinaša deset točk, vodi Jorge Prado (GasGas). Ima sto točk oziroma sedem več od Herlingsa in 22 točk prednosti pred Maximom Renauxjem (Yamaha) in Romeinom Febvrom (Kawasaki).

Gajserjev ekipni kolega Fernandez je po zgolj 16. mestu na Sardiniji s 63 točkami sedmi. Trda podlaga na tretji postaji prvenstva v Švici bi mu morala spet bolj ustrezati. Enako velja za Jeremyja Seewerja (Yamaha), ki se bo na domači dirki skušal odkupiti za slab začetek sezone. Na pripravljalnih dirkah je bil zelo hiter, v Argentini in na Sardiniji pa večkrat na tleh. In tako je osvojil zgolj sedmo in šesto mesto. Po dveh od 19 velikih nagrad je tako aktualni podprvak na osmem mestu (57 točk).

Dirka šele v ponedeljek

Zaradi praznikov je program tekmovanja nekoliko spremenjen. Po sobotnih treningih in kvalifikacijah imajo v nedeljo prosto, glavne vožnje v MX2 in MXGP bodo namreč v ponedeljek. V MX2 ob 13.15 in 16.10, v MXGP pa ob 14.15. in 17.10.

V Švici dirkajo štirje Slovenci

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj V MX2 slovenske barve z zasebno ekipo zastopa Jan Pancar (KTM). Sezono je odprl z desetim mestom v Argentini, kjer je nastopal sploh prvič. Na Sardiniji pa je bil pred dvema tednoma 11., kar je njegov najboljši dosežek na peščeni podlagi. Tudi on je bil pozimi poškodovan (ob padcu mu je šlo koleno "v minus") in je zato en mesec motor stal v garaži. A zdaj ima za sabo že tri težke dirke, saj je pretekli konec tedna nastopal na italijanskem prvenstvu in osvojil deveto mesto. Za razliko od Sardinije, kjer je bilo na štartu le 21 voznikov, jih je tokrat le nekaj več, 35.

Ni pa Pancar edini Slovenec v Švici, saj ob robu svetovnega tam poteka tudi prva od desetih dirk evropskega prvenstva na 125 kubičnih motorjih. V konkurenci kar 94 voznikov nastopajo Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh. Peklaj je dobro formo potrdil z drugim mestom na dirki italijanskega prvenstva pred tednom dni. Oven je bil v prvi skupini vožnje na čas 26., Vrh pa 35., Peklaj je dirkal v drugi skupini in se z 12. časom prebil v obe glavni vožnji najboljše štirideseterice. Prva bo v soboto popoldne, druga pa v ponedeljek zjutraj.

Naslednji konec tedna "slovenski" Trentino

Slovenci, zavoj v Trentinu. Foto: Matej Podgoršek Svetovno prvenstvo MXGP in MX2 ter tudi EMX125 se bo po švicarski veliki nagradi nadaljevalo že naslednji konec tedna, ko bo tradicionalna VN Trentina. Gre za dirko, najbližjo Sloveniji, kjer se običajno zbere več tisoč slovenskih navijačev. Zaradi odsotnosti Tima Gajserja jih bo letos sicer nekaj manj, a gotovo si tudi preostali slovenski motokrosisti zaslužijo podporo.