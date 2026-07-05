Zmagovalec prve velike nagrade Južnoafriške republike v motokrosu po 18 letih je Lucas Coenen, kar je njegova peta letošnja zmaga s polnim izkupičkom 50 točk. Je na dobri poti, da pri 19 letih prvič postane svetovni prvak v MXGP. Štirikratni prvak v elitnem razredu Tim Gajser je z 31 točkami osvojil peto mesto. V obeh vožnjah je slabše štartal, na hitri in prelahki progi pa ni bilo enostavno prehitevati, v prvi je tako obtičal za Maximom Renauxjem, v drugi pa za Calvinom Vlaandernom. Jan Pancar je bil 11.

Nova proga severno od Johannesburga gosti prvo VN Južnoafriške republike po 18 letih. Dirkajo dve uri prej, kot smo vajeni, saj je na južni polobli zima in zato krajši dan (pozneje popoldne bi imeli težave z nizkim soncem). Tudi temperature niso prav visoke, niti 20 stopinj. Videli smo, kako si je Tim Gajser (Yamaha) na izpuhu grel dlani. Oba z Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM) sobotne kvalifikacijske vožnje nista opravila po svojih željah. Tim je dirkal na šestem mestu, po manjšem zdrsu pa je bil na koncu deveti. Jan je končal na 18. mestu. Tako si nista priborila dobrega izhodišča za izbor štartne rampe, je pa res, da sta štartna ravnina in prvi zavoj široka, voznikov pa je na tej tako oddaljeni dirki od Evrope le 24.

Prva vožnja Coenenu, Gajser obtičal za Renauxjem

Lucas Coenen je po kvalifikacijski dobil tudi prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je dobil vodilni v prvenstvu Lucas Coenen (KTM), Jeffrey Herlings (Honda) se je je v nekaj zavojih prebil na drugo mesto. Tom Vialle (Honda), ki še čuti bolečine v rebrih, je bil pred četrtim Romainom Febvrom (Kawasaki). Slovenca sta slabše štartala, Gajser je iz prvega zavoja zapeljal kot 10., Pancar pa kot 13. Tim je že v prvem krogu napredoval na sedmo mesto, nato pa več krogov neuspešno poskušal z napadi na Maxima Renauxja (Yamaha). V sedmem krogu sta oba pridobila eno mesto, ko je padel Vialle.

Čeprav bi slovenski motokrosist lahko vozil hitreje od francoskega ekipnega kolega, je obtičal za njim in zaostanek za prvimi tremi (Coenen, Herlings, Febvre) je samo rasla, že v 12. krogu je bil več kot 30 sekund za vodilnim. Coenen je vožnjo gladko dobil, imel je tudi že 10 sekund prednosti pred Herlingsom. Gajser je na šestem mestu zaostal 40 sekund. V predzadnjem krogu je še enkrat poskusil z napadom na Renauxja, a ni šlo. Njegova reakcija z glavo je nakazovala, da ni bil zadovoljen. Pancar je na 12. mestu zaostal še 40 sekund več.

MXGP Južne Afrike:



1. Lucas Coenen (KTM) 50 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 44

3. Romain Febvre (Kawasaki) 40

4. Calvin Vlaanderen (Ducati) 31

5. Tim Gajser (Yamaha) 31

6. Ruben Fernandez (Honda) 27

7. Maxime Renaux (Yamaha) 27

8. Andrea Adamo (KTM) 26

...

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 18

Coenen nepremagljiv, Gajser v drugi vožnji peti

Tim Gajser v JAR ni bil konkurenčen za stopničke. Foto: Yamaha Racing Tudi v drugi vožnji je bila situacija na štartu podobna: Coenen in Vialle sta najbolje potegnila z rampe, Gajser je bil osmi, Pancar pa iz prvega zavoja 12. Tim je zatem hitro prišel mimo Paulsa Jonassa (Kawasaki) in Andree Adama (KTM), ni pa mogel slediti prvi peterici Coenen, Vialle, Febvre, Herlings in Calvin Vlaanderen (Ducati).

V drugi polovici vožnje je Vialle znova popustil, pred njega sta najprej prišla Febvre in nato še Herlings. Nizozemec je zatem z agresivnim manevrom prehitel francoskega tekmeca. Tri kroge pred ciljem sta Vialla prehitela še Vlaanderen in Gajser, ki pa nizozemskega veterana z južnoafriškimi koreninami ni uspel prehiteti in je tako vožnjo končal na petem mestu. Medtem se je Coenen mirno pripeljal do cilja na prvem mestu. Enako je skoraj celotno vožnjo na 12. mestu brez napake odpeljal Pancar.

Coenen je zmagal petič letos, vseh pet velikih nagrad je dobil s 50 točkami in tako ostaja v prepričljivem vodstvu skupnega seštevka. Gajser je z enakim številom točk kot četrti Vlaanderen osvojil peto mesto. Pancar je bil 11.

MXGP, skupni seštevek sezone (11/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 498

3. Romain Febvre (Kawasaki) 443

4. Tim Gajser (Yamaha) 404

5. Maxime Renaux (Yamaha) 364

6. Andrea Adamo (KTM) 343

7. Ruben Fernandez (Honda) 332

8. Tom Vialle (Honda) 287

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 157

V MX2 druga zaporedna zmaga Farresa

Guillem Farres Foto: Guliverimage Čeprav je proga v Johannesburgu široka, kot si jo običajno želijo vozniki, pa ne ponuja veliko možnosti za prehitevanja. Saj je zelo hitra in prelahka za voznike na najvišji ravni, pa še manjkajo globoki kanali. To se je najlepše videlo v prvi vožnji razreda MX2. Štart je sicer dobil Simon Längenfelder (KTM), a sta se v prvih zavojih pred njega prebila Gulliem Farres (Triumph) in Sacha Coenen (KTM), do konca pa se nato vrstni red ni več spremenil.

Farres je bil še bolj dominanten v drugi vožnji in je tako s 50 točkami osvojil drugo veliko nagrado zapored in tretjo letos. Drugi v drugi vožnji in drugi tudi na dirki je bil Längenfelder. Tretje mesto je na veliki nagradi osvojil Janis Reisulis (Yamaha), ki je bil četrti in tretji. Coenen je namreč v drugi vožnji padel, se prebijal iz ozadja, prišel na šesto mesto, a je ostal točko za Reisulisom. Mladi Belgijec ostaja vodilni v skupnem seštevku sezone.

Prvenstvo se bo čez dva tedna nadaljevalo v Veliki Britaniji, kjer bo dirko prvič gostil Swindon in ne tradicionalno Timova najljubša proga Matterley Basin.