Tim Gajser in Jan Pancar prvič dirkata v Južnoafriški republiki. Prvo vožnjo v elitnem razredu MXGP je zlahka dobil Lucas Coenen. Gajser je bil šesti, potem ko je slabše štartal in obtičal za ekipnim kolegom, ki ga ni uspel prehiteti. Hitra in prelahka proga za te ase prehitevanj skoraj ne omogoča. Pancar je bil 12. Odločilna druga vožnja sledi ob 15.10.

Nova proga severno od Johannesburga gosti prvo VN Južnoafriške republike po 18 letih. Dirkajo dve uri prej, kot smo vajeni, saj je na južni polobli zima in zato krajši dan (pozneje popoldne bi imeli težave z nizkim soncem). Tudi temperature niso prav visoke, niti 20 stopinj. Videli smo, kako si je Tim Gajser (Yamaha) na izpuhu grel dlani. Oba z Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM) sobotne kvalifikacijske vožnje nista opravila po svojih željah. Tim je dirkal na šestem mestu, po manjšem zdrsu pa je bil na koncu deveti. Jan je končal na 18. mestu. Tako si nista priborila dobrega izhodišča za izbor štartne rampe, je pa res, da sta štartna ravnina in prvi zavoj široka, voznikov pa je na tej tako oddaljeni dirki od Evrope le 24.

Prva vožnja Coenenu, Gajser obtičal za Renauxjem

Lucas Coenen je po kvalifikacijski dobil tudi prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je dobil vodilni v prvenstvu Lucas Coenen (KTM), Jeffrey Herlings (Honda) se je je v nekaj zavojih prebil na drugo mesto. Tom Vialle (Honda), ki še čuti bolečine v rebrih, je bil pred četrtim Romainom Febvrom (Kawasaki). Slovenca sta slabše štartala, Gajser je iz prvega zavoja zapeljal kot 10., Pancar pa kot 13. Tim je že v prvem krogu napredoval na sedmo mesto, nato pa več krogov neuspešno poskušal z napadi na Maxima Renauxja (Yamaha). V sedmem krogu sta oba pridobila eno mesto, ko je padel Vialle.

Čeprav bi slovenski motokrosist lahko vozil hitreje od francoskega ekipnega kolega, je obtičal za njim in zaostanek za prvimi tremi (Coenen, Herlings, Febvre) je samo rasla, že v 12. krogu je bil več kot 30 sekund za vodilnim. Coenen je vožnjo gladko dobil, imel je tudi že 10 sekund prednosti pred Herlingsom. Gajser je na šestem mestu zaostal 40 sekund. V predzadnjem krogu je še enkrat poskusil z napadom na Renauxja, a ni šlo. Njegova reakcija z glavo je nakazovala, da ni bil zadovoljen. Pancar je na 12. mestu zaostal še 40 sekund več.

MXGP Južne Afrike, 1. vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Jeffrey Herlings (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Pauls Jonass (Kawasaki)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Tim Gajser (Yamaha)

7. Ruben Fernandez (Honda)

8. Calvin Vlaanderen (Ducati)

…

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek sezone po prvi vožnji (11/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 541 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 476

3. Romain Febvre (Kawasaki) 423

4. Tim Gajser (Yamaha) 388

5. Maxime Renaux (Yamaha) 353

6. Andrea Adamo (KTM) 329

7. Ruben Fernandez (Honda) 319

8. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 148

Farres nadaljuje z odličnim dirkanjem v MX2

Guillem Farres Foto: Guliverimage Čeprav je proga v Johannesburgu široka, kot si jo običajno želijo vozniki, pa ne ponuja veliko možnosti za prehitevanja. Saj je zelo hitra in prelahka za voznike na najvišji ravni, pa še manjkajo globoki kanali. To se je najlepše videlo v prvi vožnji razreda MX2. Štart je sicer dobil Simon Längenfelder (KTM), a sta se v prvih zavojih pred njega prebila Gulliem Farres (Triumph) in Sacha Coenen (KTM), do konca pa se nato vrstni red ni več spremenil. Španec Farres je trenutno v res dobri formi, saj je dobil četrto vožnjo od zadnjih petih. Domači adut Camden McLellan (Triumph) je bil peti.