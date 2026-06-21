Po dvojni slovenski zmagi na kvalifikacijah svetovnega prvenstva MXGP smo težko pričakovali deveto letošnjo dirko. Tim Gajser in Jan Pancar kot prvi in drugi izbirata štartno rampo na VN Italije v Montevarchiju. A se prva vožnja ni razpletla kot kvalifikacijska: Pancar je bil osmi, Gajser pa je po uvodnih zavojih zapeljal v bokse in nadaljeval s skoraj krogom zaostanka in bil 21. Vožnjo je dobil Herlings, odločilna druga sledi ob 17.10.

Motokros proga Miravalle na enem od številnih toskanskih gričev, štiri kilometre iz mesta Montevarchi, prvič po 20 letih gosti dirko svetovnega prvenstva. Ker ni tradicionalna dirka, je slovenskih navijačev samo za vzorec, pa čeprav je do prizorišča samo dobrih pet ur vožnje iz Ljubljane (530 kilometrov). Tako prevladujejo italijanski navijači, ki se jih je zbralo več tisoč. Spremljamo dirko na stezi stare šole (ozko, zavito), s 180-stopinjskim prvim zavojem. Izziv tako za voznike kot obiskovalce pa je vročina, saj je 36 stopinj Celzija.

"Lahko bi rekli, da je bilo slovensko državno prvenstvo"

Jan Pancar je bil na kvalifikacijah drugi. Foto: Goran Krošelj/AMZS Obet za veliko nagrado Italije ne bi mogel biti boljši. Na kvalifikacijski vožnji smo prvič v razredu MXGP videli dvojno slovensko zmago: Tim Gajser (Yamaha) je bil prvi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa po dobljenem štartu drugi. "Zelo sem vesel. Prva kvalifikacijska zmaga z Yamaho je nekaj posebnega – in še tu v Italiji. Dobro sem se počutil. Proga ni najlažja, zato je bil štart pomemben. Dobro sem potegnil od znotraj, nato pa dobro prehiteval. Jan je vozil zelo dobro. Ko sem ga prehitel, pa sem pritisnil za nekaj krogov, da sem naredil razliko. Zelo sem vesel," je po prvi kvalifikacijski zmagi z Yamaho povedal petkratni svetovni prvak. Za pet let mlajšega rojaka pa je bilo drugo mesto uspeh kariere. "Lahko bi rekli, da je bilo slovensko državno prvenstvo. Zelo sem vesel, da sem se vozil spredaj. Dobil sem štart. Vedno sem govoril, da potrebujem dober štart, da se lahko vozim spredaj – in danes mi je uspelo. Vožnja je bila dobra." Pancarja je v prvi izjavi po kvalifikacijah pohvalil tudi tretjeuvrščeni Andrea Adamo (KTM): "Najprej čestitke Janu, saj je zasebnik, pa je bil drugi in to blizu Timu in pred mano. Res izjemno!"

Prvo vožnjo dobil Herlings, Pancar osmi, smola Gajserja

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo. Foto: Guliverimage A za zmago na veliki nagradi in za 50 točk za svetovno prvenstvo je šlo v nedeljo. Štart in prvi krog prve vožnje je bil zelo dramatičen. Jeffrey Herlings (Honda) je povedel, drugi je bil Maxime Renaux (Yamaha), Gajserja pa so zaprli, prišlo je do kontakta z enim od tekmecev in je bil po prvih treh zavojih 16. Še dve mesti za njim je bil Lucas Coenen (KTM). Nato je Gajser na začudenje vseh zapeljal v bokse. Morali so mu zamenjati prednjo gumo, tako da je bil v boksih kar minuto in pol. Nadaljeval je s skoraj krogom zaostanka, na zadnjem, 32. mestu. Pancar se je medtem prebil na peto mesto.

V drugi polovici vožnje je imel izjemen ritem Coenen, ki se je hitro prebil na tretje mesto, zatem pa ogrožal tudi drugouvrščenega Renauxja. Herlings je z dvema sekundama prednosti mirno vozil pred njima in dobil prvo vožnjo. Pancar je imel težko nalogo v boju z vozniki tovarniških ekip. Izgubil je tri mesta in prvo vožnjo končal kot osmi, tik za Romainom Febvrom (Kawasaki) in Adamom. Medtem je Gajser postavljal najhitrejše kroge na dirki. Prebil se je na 21. mesto.

MXGP Italije, Montevarchi, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (Honda)

2. Maxime Renaux (Yamaha)

3. Lucas Coenen (KTM)

4. Calvin Vlaanderen (Ducati)

5. Tom Vialle (Honda)

6. Romain Febvre (Kawasaki)

7. Andrea Adamo (KTM)

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

...

21. Tim Gajser (Yamaha)

MXGP, skupni seštevek sezone (8/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 429 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 371

3. Romain Febvre (Kawasaki) 331

4. Tim Gajser (Yamaha) 304

5. Maxime Renaux (Yamaha) 290

6. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

7. Andrea Adamo (KTM) 263

8. Ruben Fernandez (Honda) 255

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 105



V MX2 dirka Jaka Peklaj

Uro prej dirkajo v razredu MX2 (druga vožnja bo ob 16.10), drugič letos tudi Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Prve kroge prve vožnje je vozil v dvajseterici, nato pa nazadoval na 28. mesto. Prvo vožnjo je dobil Guillem Farres (Triumph), drugi je bil vodilni v prvenstvu Sacha Coenen (KTM), tretji pa branilec naslova Simon Längenfelder (KTM), ki je sicer dobil štart, a ni imel ritma kot Španec in Belgijec.