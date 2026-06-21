Na deveti dirki letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu, ki ga jo je gostil Montevarchi v Toskani, je v elitnem razredu MXGP zmagal Jeffrey Herlings, ki je dobil prvo vožnjo in bil v drugi vožnji drugi. Vodilni v skupnem seštevku sezone Lucas Coenen je bil drugi. Tim Gajser je v prvi ostal brez točk na 21. mestu, potem ko je moral že v prvem krogu v bokse na menjavo prednje gume. Je pa zato petkratni svetovni prvak suvereno dobil drugo vožnjo in dirko končal kot deveti. Jan Pancar se je vrhunsko boril s tovarniškimi vozniki in bil osmi v prvi vožnji in sedmi v drugi, skupno je to pomenilo osmo mesto.

Motokros proga Miravalle na enem od številnih toskanskih gričev, štiri kilometre iz mesta Montevarchi, je prvič po 20 letih gostil dirko svetovnega prvenstva. Ker ni tradicionalna dirka, je bilo slovenskih navijačev samo za vzorec, pa čeprav je do prizorišča samo dobrih pet ur vožnje iz Ljubljane (530 kilometrov). Tako so prevladovali italijanski navijači, ki se jih je zbralo več tisoč. Spremljali smo dirko na stezi stare šole (ozko, zavito), s 180-stopinjskim prvim zavojem. Izziv tako za voznike kot obiskovalce pa je bila vročina, saj je bilo sprva 36 stopinj Celzija. Med obema vožnjama je ozračje sicer nekoliko ohladila ploha.

"Lahko bi rekli, da je bilo slovensko državno prvenstvo"

Jan Pancar je bil na kvalifikacijah drugi. Foto: Goran Krošelj/AMZS Obet za veliko nagrado Italije ne bi mogel biti boljši. Na kvalifikacijski vožnji smo prvič v razredu MXGP videli dvojno slovensko zmago: Tim Gajser (Yamaha) je bil prvi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa po dobljenem štartu drugi. "Zelo sem vesel. Prva kvalifikacijska zmaga z Yamaho je nekaj posebnega – in še tu v Italiji. Dobro sem se počutil. Proga ni najlažja, zato je bil štart pomemben. Dobro sem potegnil od znotraj, nato pa dobro prehiteval. Jan je vozil zelo dobro. Ko sem ga prehitel, pa sem pritisnil za nekaj krogov, da sem naredil razliko. Zelo sem vesel," je po prvi kvalifikacijski zmagi z Yamaho povedal petkratni svetovni prvak. Za pet let mlajšega rojaka pa je bilo drugo mesto uspeh kariere. "Lahko bi rekli, da je bilo slovensko državno prvenstvo. Zelo sem vesel, da sem se vozil spredaj. Dobil sem štart. Vedno sem govoril, da potrebujem dober štart, da se lahko vozim spredaj – in danes mi je uspelo. Vožnja je bila dobra." Pancarja je v prvi izjavi po kvalifikacijah pohvalil tudi tretjeuvrščeni Andrea Adamo (KTM): "Najprej čestitke Janu, saj je zasebnik, pa je bil drugi in to blizu Timu in pred mano. Res izjemno!"

Prvo vožnjo dobil Herlings, Pancar osmi, smola Gajserja

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo. Foto: Guliverimage A za zmago na veliki nagradi Italije in za 50 točk za svetovno prvenstvo MXGP je šlo v nedeljo. Štart in prvi krog prve vožnje je bil zelo dramatičen. Jeffrey Herlings (Honda) je povedel, drugi je bil Maxime Renaux (Yamaha), Gajserja pa so zaprli, prišlo je do kontakta z enim od tekmecev in je bil po prvih treh zavojih 16. Še dve mesti za njim je bil Lucas Coenen (KTM). Nato je Gajser na začudenje vseh zapeljal v bokse. Morali so mu zamenjati prednjo gumo, saj jo je tačka tekmečevega motorja povsem uničila. Tako je bil v boksih minuto in pol ter nadaljeval vožnjo s skoraj krogom zaostanka, na zadnjem, 32. mestu. Pancar se je medtem prebil na peto mesto.

V drugi polovici vožnje je imel izjemen ritem Coenen, ki se je hitro prebil na tretje mesto, zatem pa ogrožal tudi drugouvrščenega Renauxja. Herlings je z dvema sekundama prednosti mirno vozil pred njima in dobil prvo vožnjo. Pancar je imel težko nalogo v boju z vozniki tovarniških ekip. Izgubil je tri mesta in prvo vožnjo končal kot osmi, tik za Romainom Febvrom (Kawasaki) in Adamom. Medtem je Gajser postavljal najhitrejše kroge na dirki. Prebil se je na 21. mesto.

MXGP Italije, Montevarchi:



1. Jeffrey Herlings (Honda) 47 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 40

3. Maxime Renaux (Yamaha) 37

4. Andrea Adamo (KTM) 32

5. Romain Febvre (Kawasaki) 31

6. Calvin Vlaanderen (Ducati) 29

7. Tom Vialle (Honda) 28

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 27

9. Tim Gajser (Yamaha) 25

Druga vožnja Gajserju, Pancar na sedmem mestu

Tim Gajser je dobil drugo vožnjo. Foto: Yamaha Racing Druga vožnja je bila bolj po slovenskem okusu. Štart je sicer dobil Adamo, a je Gajser z agresivnim manevrom hitro opravil z njim. Nato je slovenski as z dobrim ritmom za sabo zadrževal in tudi zadržal Herlingsa in Coenena. Pancar je dirkal na sedmem mestu, tik za Renauxjem in pred aktualnim prvakom Febvrom, torej v konkurenci dveh tovarniških voznikov. V zaključku je Febvre Jana vendarle prehitel, a je Dolenjec dobil mesto nazaj po napaki Toma Vialla (Honda).

V točkovnem seštevku je deveto letošnjo dirko dobil Herlings pred Coenenom in Renauxjem. Pancar je osvojil osmo mesto, Gajser pa z eno samo vožnjo med dobitniki točk deveto.

MXGP, skupni seštevek sezone (9/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 449 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 393

3. Romain Febvre (Kawasaki) 347

4. Tim Gajser (Yamaha) 329

5. Maxime Renaux (Yamaha) 305

6. Andrea Adamo (KTM) 281

7. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

8. Ruben Fernandez (Honda) 264

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119

V MX2 Jaka Peklaj brez točke

Uro prej so dirkali v razredu MX2, drugič letos tudi Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna). Prve kroge prve vožnje je vozil v dvajseterici, nato pa nazadoval na 28. mesto. Boljši je bil v drugi vožnji, ko je zadržal 21. mesto, a torej ostal brez točk.

Prvo vožnjo je dobil Guillem Farres (Triumph), drugi je bil vodilni v prvenstvu Sacha Coenen (KTM). Druga vožnja je pripadla Camdenu McLellanu (Triumph), Coenen pa je bil znova drugi. Tako je v točkovnem seštevku veliko nagrado osvojil Coenen (44 točk). Zbral je tri točke več od Farresa in pet več od McLallena.

Prvič po dolgem času smo na dirki svetovnega prvenstva videli Bogomirja Gajserja, oblečenega v stare Hondine barve.

Prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko je na sporedu VN Portugalske v Aguedi, še teden pozneje pa sledi prva VN Južne Afrike. Bližje Sloveniji bodo dirkali čez mesec dni, tradicionalno je zadnji julijski konec tedna na sporedu VN Češke v Loketu.