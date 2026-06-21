Po sobotni dvojni slovenski zmagi na kvalifikacijah svetovnega prvenstva MXGP težko pričakujemo deveto letošnjo dirko. Tim Gajser in Jan Pancar bosta kot prvi in drugi izbirala štartno rampo za VN Italije v Montevarchiju. Prva vožnja dirke sredi Toskane je na sporedu ob 14.15. "Osnovni cilj je med deset. A če bom imel dober dan in mi uspeta dobra štarta, je lahko rezultat vrhunski," napoveduje Pancar. Vroč dan bo, skoraj 40 stopinj Celzija, in gotovo bo tudi napeta dirka. Dogajanje na Sportalu spremljamo s prizorišča na progi Miravalle.

Motokros proga Miravalle na enem od številnih toskanskih gričev, štiri kilometre iz mesta Montevarchi, prvič po 20 letih gosti dirko svetovnega prvenstva. Ker torej ni tradicionalna dirka, obisk slovenskih navijačev ni tolikšen kot v Pietramurati, Loketu in Mantovi, pa čeprav je do prizorišča samo dobrih pet ur vožnje iz Ljubljane (530 kilometrov). Tako prevladujejo italijanski navijači, ki se jih je zbralo več tisoč. Spremljali bodo dirko na stezi stare šole (ozko, zavito), s 180-stopinjskim prvim zavojem. Izziv tako za voznike kot obiskovalce pa bo vročina, saj se bodo temperature približale 40 stopinjam.

"Lahko bi rekli, da je bilo slovensko državno prvenstvo"

Jan Pancar je bil na kvalifikacijah drugi. Foto: Goran Krošelj/AMZS Obet za veliko nagrado Italije ne bi mogel biti boljši. Na kvalifikacijski vožnji smo prvič v razredu MXGP videli dvojno slovensko zmago: Tim Gajser (Yamaha) je bil prvi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa po dobljenem štartu drugi. "Zelo sem vesel. Prva kvalifikacijska zmaga z Yamaho je nekaj posebnega – in še tu v Italiji. Dobro sem se počutil. Proga ni najlažja, zato je bil štart pomemben. Dobro sem potegnil od znotraj, nato pa dobro prehiteval. Jan je vozil zelo dobro. Ko sem ga prehitel, pa sem pritisnil za nekaj krogov, da sem naredil razliko. Zelo sem vesel," je po prvi kvalifikacijski zmagi z Yamaho povedal petkratni svetovni prvak. Za pet let mlajšega rojaka je bilo drugo mesto uspeh kariere. "Lahko bi rekli, da je bilo slovensko državno prvenstvo. Zelo sem vesel, da sem se vozil spredaj. Dobil sem štart. Vedno sem govoril, da potrebujem dober štart, da se lahko vozim spredaj – in danes mi je uspelo. Vožnja je bila dobra." Pancarja je v prvi izjavi po kvalifikacijah pohvalil še tretjeuvrščeni Andrea Adamo (KTM): "Najprej čestitke Janu, saj je zasebnik, pa je bil drugi in to blizu Timu in pred mano. Res izjemno!"

Prvi trije v letošnjem prvenstvu so v soboto slabše štartali in bili tako nosilec rdeče številke Lucas Coenen (KTM) šesti, Jeffrey Herlings (Honda) sedmi in Romain Febvre (Kawasaki) peti. Po padcu na kvalifikacijah in poškodbi je nedeljski nastop odpovedal petouvrščeni v skupnem seštevku sezone Kay de Wolf (Husqvarna).

Prva vožnja v elitnem razredu MXGP se začne ob 14.15, finalna ob 17.10. Uro prej bodo na štartni rampi vozniki v MX2, drugič letos tudi Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna).

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijah (8/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 409 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 346

3. Romain Febvre (Kawasaki) 316

4. Tim Gajser (Yamaha) 304

5. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

6. Maxime Renaux (Yamaha) 268

7. Andrea Adamo (KTM) 249

8. Ruben Fernandez (Honda) 247

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 92