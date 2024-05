Gajser je šel prek limita, Španci že slavijo, a ni še konec

Motokrosisti so začeli z drugo četrtino letošnjega svetovnega prvenstva. Na VN Galicije smo pričakovali troboj za zmago: Jorge Prado, Tim Gajser in Jeffrey Herlings. A je v prvi vožnji slovenski as naredil dve napaki, končal na šestem mestu in ima tako pred drugo, ki se začne ob 17.10, malo možnosti za prvo zmago sezone.

Jorge Prado na domači progi dirka za peto zmago sezone. Foto: Guliverimage Na progi poimenovanem po aktualnem svetovnem prvaku Jorgeju Pradu (GasGas) v Lugu prvič poteka dirka svetovnega prvenstva. Španec je dobil prve štiri dirke letošnje sezone, prejšnji vikend pa na blatni VN Portugalske po več padcih končal na 13. mestu. Tako mu je rdečo tablico vodilnega v prvenstvu MXGP vzel Tim Gajser (Honda), ki je na vseh petih končal na stopničkah. Slovenskemu asu pa še manjka prva zmaga sezone, ki bi bila 46. v svetovnem prvenstvu. Na sobotni kvalifikacijski vožnji je bil drugi, sekundo za Pradom. Pred nedeljsko dirko, sestavljeno iz dveh voženj, ko je na voljo 50 točk, ima Gajser 13 točk prednosti pred Pradom.

V prvi vožnji je štart dobil domači matador Prado, Gajserja so tekmeci v prvem zavoju zaprli in sredi prvega kroga je bil peti. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar je bil po štartu 19. Tim je pritiskal, že pridobil dve mesti, nato pa prevrnil motor in izgubil 10 mest. Medtem je Prado drugouvrščenemu Febvru že v dveh krogih pobegnil za tri sekunde in nato mirno dobil že sedmo posamično vožnjo letos (od enajstih).

Tim Gajser je bil po dveh napakah v prvi vožnji šesti. Foto: Guliverimage Gajser je v nadaljevanju prve vožnje vozil na limitu, pridobival mesto za mestom, sredi dirke enkrat celo zapeljal s proge, mimo enega od skokov. Do šestega mesta se je še uspel prebiti, prvih pet pa mu je enostavno preveč pobegnilo, najhitrejši za pol minute, peti Jeremy Seewer (Kawasaki) za dobrih 10 sekund. Tako je osvojil 10 točk manj od Prada. Tudi Pancar je dobil nekaj mest in končal na 14. mestu.

MXGP Portugalske, prva vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Calvin Vlaanderen (yamaha)

4. Jeffrey Herlings (KTM)

5. Jeremy Seewer (Kawasaki)

6. Tim Gajser (Honda)

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Zmagovalec rekordnih 103 zmag Jeffrey Herlings se počasi vrača v staro šampionsko formo. Foto: Guliverimage

Skupni seštevek po prvi vožnji (6/20):



1. Tim Gajser (Honda) 276 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 273 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 249

4. Jeffrey Herlings (KTM) 224

5. Pauls Jonass (Honda) 206

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 178

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 61

Prvič letos dobra dirka za prvaka Adama

Andrea Adamo je na pol poti do prve zmage sezone v MX2. Foto: Guliverimage V razredu MX2 na 250-kubičnih motorjih so mladeniči že odpeljali prvo vožnjo. Dobil jo je aktualni prvak Andrea Adamo (KTM), ki je bil po prvih petih dirkah sezone v skupnem seštevku samo šesti in že 80 točk za vodilnim Kayem de Wolfom (Husqvarna). Slednji je v zadnjih krogih napadel Italijana, a ostal na drugem mestu. Druga vožnja sledi ob 16.10.

Prvič letos na dirki svetovnega prvenstva nastopa 17-letni Jaka Peklaj, ki s Husqvarninim motorjem in družinsko ekipo nabira prepotrebne izkušnje. Lani je dve dirki na najvišji ravni že odpeljal. V konkurenci 35 voznikov je prvo vožnjo končal na 32. mestu. Zaostal je za dva kroga.