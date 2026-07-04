Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
4. 7. 2026,
15.45

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
motokros MXGP Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar Lucas Coenen Jeffrey Herlings Romain Febvre Honda Kawasaki KTM Yamaha

Sobota, 4. 7. 2026, 15.45

9 minut

MXGP Južne Afrike, kvalifikacijska vožnja

Gajser in Pancar daleč za najboljšimi, kvalifikacije dobil Lucas Coenen

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tim Gajser Yamaha Južna Afrika | Tim Gajser je bil na kvalifikacijski vožnji v Južnoafriški republiki deveti. | Foto Yamaha Racing

Tim Gajser je bil na kvalifikacijski vožnji v Južnoafriški republiki deveti.

Foto: Yamaha Racing

Lucas Coenen tudi na južni polobli uspešno nadaljuje pot do prvega naslova svetovnega prvaka v MXGP. Dobil je kvalifikacijsko vožnjo za VN Južne Afrike, kar je njegova peta letošnja kvalifikacijska zmaga. Tim Gajser je bil deveti, Jan Pancar pa 18. Dirka bo v nedeljo, prva vožnja ob 12.15 po srednjeevropskem času, druga pa ob 15.10.

Jan Pancar
Sportal Febvre na radarju Triumpha, KTM se zanima za Renauxja. Kaj pa Pancar?

Prvo južnoafriško veliko nagrado po 18 letih sta najbolje začela Lucas Coenen (KTM) in Tim Gajser (Yamaha), ki sta bila najhitrejša na uradnem treningu. Sledila je kvalifikacijska vožnja, ko delijo točke prvih desetim od 10 do ena. Rezultat kvalifikacij pa pomeni vrstni red izbire položaja na štartni rampi na nedeljskih dveh vožnjah, ko je skupaj na voljo 50 točk.

Lucas Coenen je petič letos dobil kvalifikacijsko vožnjo, v nedeljo bo skušal petič osvojiti še veliko nagrado. | Foto: Guliverimage Lucas Coenen je petič letos dobil kvalifikacijsko vožnjo, v nedeljo bo skušal petič osvojiti še veliko nagrado. Foto: Guliverimage Najboljši štart je na kvalifikacijski vožnji uspel vodilnemu v prvenstvu Coenenu. V uvodnih krogih mu je uspel slediti samo branilec lovorike Romain Febvre (Kawasaki). Gajser in Jeffrey Herlings (Honda) sta bila po slabšem štartu šesti oziroma deveti. Na prvih petih mestih se do konca vrstni red ni spremenil, Gajser je sicer sredi vožnje poskušal napasti petega Calvina Vlaanderna (Ducati), a mu ni uspelo. Slovenski as je po napaki izgubil tri mesta in kvalifikacije končal z dvema točkama za deveto mesto. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil z več kot minuto in pol zaostanka 18.

MXGP Južne Afrike, kvalifikacijska vožnja:

1. Lucas Coenen (KTM)
2. Romain Febvre (Kawasaki)
3. Pauls Jonass (Kawasaki)
4. Tom Vialle (Honda)
5. Calvin Vlaanderen (Ducti)
6. Jeffrey Herlings (Honda)
7. Andrea Adamo (KTM)
8. Maxime Renaux (Yamaha)
9. Tim Gajser (Yamaha)

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Zaradi časovne razlike bo štart prve vožnje v elitnem razredu MXGP ob 12.15, odločilne druge pa ob 15.10. V šibkejšem razredu MX2 bodo za 50 točk in zmago na 11. veliki nagradi sezone dirkali uro prej. Kvalifikacijsko vožnjo v MX2 je dobil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM), vodilni v letošnji sezoni Sacha Coenen (KTM) je bil sedmi.

MXGP, skupni seštevek sezone po kvalifikacijski vožnji (10/19):

1. Lucas Coenen (KTM) 516 točk
2. Jeffrey Herlings (Honda) 454
3. Romain Febvre (Kawasaki) 403
4. Tim Gajser (Yamaha) 373
5. Maxime Renaux (Yamaha) 337
6. Andrea Adamo (KTM) 317
7. Ruben Fernandez (Honda) 305
8. Kay de Wolf (Husqvarna) 273
...
15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 139
Jan Pancar Portugalska
Sportal Herlings dal vetra 19-letniku, Gajserju napaka vzela stopničke
Klemen Gerčar
Sportal "To smo pred leti samo sanjali, da bi kdo prišel tako visoko, kaj šele dva"
Tim Gajser Yamaha Montevarchi
Sportal "Lahko grem naprej z dvignjeno glavo. Bi si pa želel zmagati."
motokros MXGP Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar Lucas Coenen Jeffrey Herlings Romain Febvre Honda Kawasaki KTM Yamaha
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.