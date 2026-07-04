Lucas Coenen tudi na južni polobli uspešno nadaljuje pot do prvega naslova svetovnega prvaka v MXGP. Dobil je kvalifikacijsko vožnjo za VN Južne Afrike, kar je njegova peta letošnja kvalifikacijska zmaga. Tim Gajser je bil deveti, Jan Pancar pa 18. Dirka bo v nedeljo, prva vožnja ob 12.15 po srednjeevropskem času, druga pa ob 15.10.

Prvo južnoafriško veliko nagrado po 18 letih sta najbolje začela Lucas Coenen (KTM) in Tim Gajser (Yamaha), ki sta bila najhitrejša na uradnem treningu. Sledila je kvalifikacijska vožnja, ko delijo točke prvih desetim od 10 do ena. Rezultat kvalifikacij pa pomeni vrstni red izbire položaja na štartni rampi na nedeljskih dveh vožnjah, ko je skupaj na voljo 50 točk.

Lucas Coenen je petič letos dobil kvalifikacijsko vožnjo, v nedeljo bo skušal petič osvojiti še veliko nagrado. Foto: Guliverimage Najboljši štart je na kvalifikacijski vožnji uspel vodilnemu v prvenstvu Coenenu. V uvodnih krogih mu je uspel slediti samo branilec lovorike Romain Febvre (Kawasaki). Gajser in Jeffrey Herlings (Honda) sta bila po slabšem štartu šesti oziroma deveti. Na prvih petih mestih se do konca vrstni red ni spremenil, Gajser je sicer sredi vožnje poskušal napasti petega Calvina Vlaanderna (Ducati), a mu ni uspelo. Slovenski as je po napaki izgubil tri mesta in kvalifikacije končal z dvema točkama za deveto mesto. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil z več kot minuto in pol zaostanka 18.

MXGP Južne Afrike, kvalifikacijska vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Pauls Jonass (Kawasaki)

4. Tom Vialle (Honda)

5. Calvin Vlaanderen (Ducti)

6. Jeffrey Herlings (Honda)

7. Andrea Adamo (KTM)

8. Maxime Renaux (Yamaha)

9. Tim Gajser (Yamaha)

…

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Zaradi časovne razlike bo štart prve vožnje v elitnem razredu MXGP ob 12.15, odločilne druge pa ob 15.10. V šibkejšem razredu MX2 bodo za 50 točk in zmago na 11. veliki nagradi sezone dirkali uro prej. Kvalifikacijsko vožnjo v MX2 je dobil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM), vodilni v letošnji sezoni Sacha Coenen (KTM) je bil sedmi.

MXGP, skupni seštevek sezone po kvalifikacijski vožnji (10/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 516 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 454

3. Romain Febvre (Kawasaki) 403

4. Tim Gajser (Yamaha) 373

5. Maxime Renaux (Yamaha) 337

6. Andrea Adamo (KTM) 317

7. Ruben Fernandez (Honda) 305

8. Kay de Wolf (Husqvarna) 273

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 139