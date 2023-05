Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Pancar kljub bolečinam, modricam in ranam na obrazu, ki so posledica padca v kvalifikacijski vožnji, nastopa na VN Francije v vasici Villars-sous-Ecot. V prvi vožnji razreda MX2 je osvojil 16. mesto. Zaradi poškodbe dirko izpušča Jago Geerts. Prvo vožnjo v elitnem razredu MXGP je prvič v sezoni dobil Jeremy Seewer.

Jan Pancar (KTM), ki je bil pred sedmo dirko letošnjega svetovnega prvenstva deseti v skupnem seštevku MX2, je po sobotnem padcu štartno rampo izbiral kot 30. Kljub bolečinam, modricam in ranam na obrazu je odpeljal junaško, a enostavno ni bil dovolj močan, da bi dirkal, kot zna. Prvo vožnjo na VN Francije je tako končal na 16. mestu, ki mu prinaša pet novih točk za svetovno prvenstvo. Dobil jo je domačin Thibaut Benistant (Yamaha). Druga vožnja sledi ob 16.10.

Vodilni Geerts si je zlomil kost v zapestju

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek Dirko je izpustil vodilni v prvenstvu MX2 Belgijec Jago Geerts (Yamaha), ki je grdo padel na kvalifikacijski dirki, ko je bila proga blatna in z globokimi kanali. Na najstrmejšem odseku ga je vrglo čez krmilo in zlomil si je kost v zapestju. Manjkala sta tudi zmagovalec prejšnje dirke v Španiji Nemec Simon Längenfelder (KTM) in Nizozemec Rick Elzinga (Yamaha), ki sta se poškodovala na treningu pred VN Francije (prvi zlom roke, drugi zlom ključnice).

Kako je bil videti Geertsov padec s kamere na njegovi čeladi:

Seweeer zasenčil Herlingsa in Prada

Jeffrey Herlings je pred dvema tednoma v Španiji dosegel rekordno 102. zmago. Foto: Matej Podgoršek V elitnem razredu MXGP smo pričakovali nov dvoboj med Jorgejem Pradom (GasGas) in Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki ju je pred dirko v skupnem seštevku ločilo le osem točk. Nizozemec, ki je pred dvema tednoma osvojil rekordno 102. zmago, je v Villars-sous-Ecot zmagal že dvakrat (zadnjih pet let tukaj niso dirkali), a sam pravi, da bu ta klasična trda proga ne ustreza.

V prvi vožnji je bil razred zase Jeremy Seewer (Yamaha). Pridirkal si je več kot 10 sekund prednosti. Lanski podprvak letos zaradi številnih padcev še ni bil boljši kot peti. Drugo mesto je v prvi vožnji osvojil Herlings, ki je znova odpeljal zadržano prvih 20 minut, nato pa stopil na plin. Tretji je bil Romain Febvre (Kawasaki), ki je pred dvema tednoma utrpel pretres možganov, a izpustil le VN Španije. Prado je po dobrem štartu in vodstvu nato v drugi polovici vožnje nazadoval na četrto mesto. Ruben Fernandez (Honda) je bil z 38 sekundami zaostanka peti.

VN Francije, MXGP:



1. Jeremy Seewer (Yamaha)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Jorge Prado (GasGas)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Mattia Guadagnini (GasGas)

Štart druge vožnje bo ob 17.10.

Aktualni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) še okreva po februarskem zlomu stegnenice.

Peklaj v drugi vožnji EMX125 13.

V Franciji so dirkali tudi mladi talenti v sklopu evropskega prvenstva EMX125 in EMX250. Na 125-kubičnih motorjih se je na dirko štirideseterice prebil Jaka Peklaj (Husqvarna). V prvi vožnji je bil diskvalificiran, v drugi pa je osvojil 13. mesto (osem točk), kar je njegov najboljši dosežek letos.