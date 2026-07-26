V češkem Loketu, ki vsako leto privabi številne slovenske ljubitelje motokrosa, je sedmo zmago sezone dosegel Jeffrey Herlings. Dobil je obe vožnji in prevzel rdečo tablico vodilnega v prvenstvu, saj Lucas Coenen zaradi poškodbe ni nastopil. Slovencema se ni posrečila prva vožnja, sta bila pa toliko boljša v drugi - Tim Gajser na tretjem mestu, Jan Pancar pa na sedmem. Tako sta osvojila Tim peto, Jan pa osmo mesto.

Slovenci v Loketu vedno pripravijo odlično vzdušje. Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser (Yamaha) sicer pravi, da mu proga v Loket ni posebej všeč, vendar ima dirko zaradi številne podpore s tribun zelo rad. Enako se jo je veseli Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Sobota zanju ni bila najboljša. Na uradnem treningu je bil Gajser drugi, Pancar pa 13., nato sta bila na kvalifikacijski vožnji peti in 17. Dobil jo je Jeffrey Herlings (KTM), poškodovani Lucas Coenen (KTM) je poskusil nastopiti, vendar je v bolečinah še na četrti zaporedni vožnji odstopil (poškodovan živec v nogi). Pred nedeljsko prvo vožnjo 13. letošnje velike nagrade je imel tako samo še točko prednosti pred nizozemskim veteranom. Mladi Belgijec je po sobotnem odstopu vendarle dojel, da z glavo skozi zid ne gre in je odpovedal nastop na nedeljski dirki.

Herlings v prvi vožnji razred zase, dve napaki Gajserja

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je bil podoben tistim s prejšnjih dirk, Tom Vialle (Honda) in Herlings sta potegnila najbolje, Slovenca pa ne najbolje. Jan je iz prvega zavoja zapeljal kot osmi, Tim pa na 12. mestu. A še pred koncem prvega kroga je bil petkratni svetovni prvak že pred rojakom. Herlings je v drugem krogu za vodstvo prehitel ekipnega kolega, Gajser je na šestem mestu zaostajal že devet sekund. Zato je dober štart tako pomemben. Ker sicer takoj izgubiš stik z najboljšimi.

Po odstopu Coenena je Herlings prejšnjo nedeljo v Angliji dobil obe vožnji in brez pravega tekmeca je bil tudi v prvi vožnji češke velike nagrade. Dobil jo je 18 sekund pred Romainom Febvrom (Kawasaki) in 24 pred Viallom. Gajser, ki je naredil dve manjši napaki, je bil z minuto zaostanka deseti. Pancar je zdrsnil na 12. mesto (minuta in 15 sekund zaostanka).

MXGP Češke, Loket:



1. Jeffrey Herlings (Honda) 50 točk

2. Tom Vialle (Honda) 42

3. Romain Febvre (Kawasaki) 38

4. Ruben Fernandez (Honda) 34

5. Tim Gajser (Yamaha) 31

6. Andrea Adamo (KTM) 29

7. Jago Geerts (Beta) 25

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 23

V drugi vožnji Gajser tretji, Pancar sedmi

V drugi vožnji sta Slovenca štartala precej bolje! Gajser je iz prvega zavoja zapeljal kot tretji, Pancar pa na petem mestu. Povedel je Vialle, drugi je bil Jeremy Seewer (VanVenrooy KTM), a sta ga Gajser in Herlings prehitela že nekaj zavojev pozneje. So pa v prvem zavoju padli Febvre, Andrea Adamo (KTM) in Kay de Wolf (Husqvarna), ki so bili v prvi vožnji v prvi šesterici.

Tim Gajser je bil v Loketu peti. Foto: Yamaha Racing V drugem krogu je Herlings prehitel Gajserja, v četrtem pa na enak način še Vialla in je znova vodil. Nizozemec že dolgo ni bil v taki formi: sproščen je, ni poškodovan, pa še Honda je vrhunska. Tretji Hondin voznik Ruben Fernandez je najprej prehitel Pancarja in nato še Seewerja za četrto mesto.

Na prvih treh mestih se do konca ni več nič spremenilo. Herlings je vožnjo dobil dobrih 10 sekund pred Viallom in Gajserjem. Tako je nizozemski voznik s 50 točkami prišel do svoje sedme letošnje zmage in rdeče tablice vodilnega v prvenstvu. Tim je z 31 točkami osvojil peto mesto.

Jan Pancar je osvojil osmo mesto. Foto: Goran Krošelj/AMZS Iz ozadja se je z zelo dobrim ritmom in serijo prehitevanj na peto mesto prebil Febvre in tako kljub padcu na stopničke. Pancar se je dobro kosal z vozniki tovarniških ekip, a moral ob Febvru priznati premoč še Maximu Renauxju (Yamaha). Je pa prehitel Seewerja in tako drugo vožnjo končal kot sedmi. Janovih 27 točk je pomenilo skupno osmo mesto. Se je pa v skupnem seštevku sezone s 15. prebil na 13. mesto.

MXGP, skupni seštevek sezone (13/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 615 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 566

3. Romain Febvre (Kawasaki) 541

4. Tim Gajser (Yamaha) 489

5. Ruben Fernandez (Honda) 414

6. Andrea Adamo (KTM) 411

7. Maxime Renaux (Yamaha) 408

8. Tom Vialle (Honda) 367

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 204

Peta letošnja zmaga Farresa v MX2

V šibkejšem razredu MX2 se nadaljuje zmagovita serija Španca Guillema Farresa (Triumph). Prvo vožnjo je dobil 10 sekund pred Južnoafričanom Camdenom McLellanom (Triumph). Tako je dobil sedmo zaporedno vožnjo. Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) je v prvi vožnji odstopil šest krogov pred ciljem. Drugo vožnjo je dobil Liam Everts (Husqvarna), Farres pa je z drugim mestom potrdil zmago na veliki nagradi Češke. To je njegova četrta zaporedna zmaga, skupno pa peta letos, s katero je utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Peklaj je bil v drugi vožnji 25. in je tako tudi na svoji tretji dirki sezone ostal brez osvojene točke.

Naslednja dirka bo že naslednji konec tedna, dirka v mivki v Belgiji.

Finale v EMX65 in EMX85

Ob robu dirke svetovnega prvenstva je v Loketu potekal še finale evropskega prvenstva najmlajših voznikov na motorjih do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Maksu Sedlašku se v EMX65 ni uspelo uvrstiti na dirko najboljše štirideseterice (45. na uradnem treningu), Matic Maček pa je dirko končal na 26. mestu. Prav tako 26. je bil v EMX85 Tim Repnik.