Gajser v prvi vožnji razočaral, Herlings prevzel rdečo tablico

Češki Loket, ki vsako leto privabi več kot tisoč slovenskih ljubiteljev motokrosa, gosti 13. letošnjo dirko svetovnega prvenstva. Ko je Tim Gajser tu nazadnje nastopil (leta 2024), je zmagal. Tokrat mu ne gre tako dobro: po slabem štartu in dveh napakah je bil v prvi vožnji samo 10. Jan Pancar jo je končal na 12. mestu. Prvo vožnjo je dobil Jeffrey Herlings, ki je tako že vodilni v letošnjem prvenstvo, saj poškodovani Lucas Coenen ne dirka. Nasmiha se mu sedma zmaga sezone. Druga vožnja sledi ob 17.10.

Slovenci v Loketu vedno pripravijo odlično vzdušje. Foto: Matej Podgoršek Tim Gajser (Yamaha) sicer pravi, da mu proga v Loket ni posebej všeč, vendar ima dirko zaradi številne podpore s tribun zelo rad. Enako se je veseli Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Sobota zanju ni bila najboljša. Na uradnem treningu je bil Gajser drugi, Pancar pa 13., nato sta bila na kvalifikacijski vožnji peti in 17. Dobil jo je Jeffrey Herlings (KTM), poškodovani Lucas Coenen (KTM) je poskusil nastopiti, vendar je v bolečinah še na četrti zaporedni vožnji odstopil (poškodovan živec v nogi). Pred nedeljsko prvo vožnjo 13. letošnje velike nagrade je imel tako samo še točko prednosti pred nizozemskim veteranom. Mladi Belgijec je po sobotnem odstopu vendarle dojel, da z glavo skozi zid ne gre in je odpovedal nastop na nedeljski dirki.

MXGP Češke, prva vožnja:



1. Jeffrey Herlings (Honda)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Tom Vialle (Honda)

4. Andrea Adamo (KTM)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Kay de Wolf (Husqvarna)

...

10. Tim Gajser (Yamaha)

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Herlings v prvi vožnji razred zase, dve napaki Gajserja

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je bil podoben tistim s prejšnjih dirk, Tom Vialle (Honda) in Herlings sta potegnila najbolje, Slovenca pa ne najbolje. Jan je iz prvega zavoja zapeljal kot osmi, Tim pa na 12. mestu. A še pred koncem prvega kroga je bil petkratni svetovni prvak že pred rojakom. Herlings je v drugem krogu za vodstvo prehitel ekipnega kolega, Gajser je na šestem mestu zaostajal že devet sekund. Zato je dober štart tako pomemben. Ker sicer takoj izgubiš stik z najboljšimi.

Po odstopu Coenena je Herlings prejšnjo nedeljo v Angliji dobil obe vožnji in brez pravega tekmeca je bil tudi v prvi vožnji češke velike nagrade. Dobil jo je 18 sekund pred Romainom Febvrom (Kawasaki) in 24 pred Viallom. Gajser, ki je naredil dve manjši napaki, je bil z minuto zaostanka deseti. Pancar je zdrsnil na 12. mesto (minuta in 15 sekund zaostanka).

MXGP, skupni seštevek sezone po prvi vožnji (13/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 590 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 566

3. Romain Febvre (Kawasaki) 525

4. Tim Gajser (Yamaha) 469

5. Andrea Adamo (KTM) 400

6. Ruben Fernandez (Honda) 396

7. Maxime Renaux (Yamaha) 393

8. Tom Vialle (Honda) 345

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 190

V šibkejšem razredu MX2 se nadaljuje zmagovita serija Španca Guillema Farresa (Triumph). Prvo vožnjo je dobil 10 sekund pred Južnoafričanom Camdenom McLellanom (Triumph). Tako je dobil že sedmo zaporedno vožnjo. Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) je v prvi vožnji odstopil šest krogov pred ciljem. Druga vožnja sledi ob 16.10.

Ob robu dirke svetovnega prvenstva je v Loketu potekal še finale evropskega prvenstva najmlajših voznikov na motorjih do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Maksu Sedlašku se v EMX65 ni uspelo uvrstiti na dirko najboljše štirideseterice (45. na uradnem treningu), Matic Maček pa je dirko končal na 26. mestu. Prav tako 26. je bil v EMX85 Tim Repnik.