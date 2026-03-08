Gajser proti Hondi, v prvi vožnji bitko dobiva njegova nekdanja ekipa

Spremljamo VN Argentine, prvo dirko letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu, kjer Tim Gajser prvič dirka na Yamahi, tudi proti trem voznikom na njegovi nekdanji Hondi. In bitko za zdaj dobiva Honda. Prvo vožnjo v Barilocheju je dobil Jeffrey Herlings, Tom Vialle (oba Honda) pa je bil drugi. Gajser je po slabem štartu končal na šestem mestu. Jan Pancar je bil 12. Odločilna druga vožnja se začne ob 20.10.

Dvakratni svetovni prvak v MX2 Tom Vialle, ki se je po treh letih dirkanja v Ameriki na 250-kubičnem motorju vrnil v svetovno prvenstvo, je dobil sobotne kvalifikacije v Barilocheju. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Uvodne kvalifikacije novega svetovnega prvenstva v motokrosu so potrdile, da nas čaka zelo zanimiva sezona, da je svetovni vrh zelo širok. Na eni strani je mlada generacija, na drugi precej bolj izkušena. V soboto je bila spredaj mlada: prvi Tom Vialle (Honda), drugi Lucas Coenen (KTM) in tretji Andrea Adamo (KTM). Prvi in tretji sta novinca v MXGP, drugi je prvo sezono v elitnem razredu odpeljal lani. Petkratna svetovna prvaka Tim Gajser (Yamaha) in Jeffrey Herlings (Honda), oba na novem motorju, sta bila 10. in 12. Ni jima uspel štart, nato sta se še oba znašla na tleh, slovenski as po nesrečnem trku v krog zaostalega voznika. Tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM) z 21. mestom ni dosegel uvrstitve, ki si jih želi. A zares štejeta šele nedeljski vožnji.

Slovenska aduta v MXGP: Tim Gajser in Jan Pancar. Foto: Damjan Končar/AMZS A prve Slovenca nista začela najboljše. Pancar je iz prvega zavoja zapeljal kot deveti, Gajser šele 12. Povedel je Herlings, pred Adamom in Viallom. Tim se je hitro prebil v deseterico, Jan pa izpadel iz nje. V četrtem krogu se je razvnel dvoboj za vodstvo med novima adutoma Honde. Ko je Francoz prehitel Nizozemca, mu je že v enem krogu pobegnil za dve sekundi. Proga je bila vse bolj zahtevna in začele so se vrstiti napake. A ne naših dveh, Gajser je začel pridobivati mesta, Pancar se je držal na 12.

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak se je sredi vožnje prebil do šestega mesta, prišel je tudi mimo novega ekipnega kolega Maxima Renauxja (Yamaha) in Adama. Ritem je bil za Vialla očitno prehud. V zadnjem krogu je naredil napako in vožnjo je tako dobil Herlings. Tretji Romain Febvre (Kawasaki), branilec naslova, je na tretjem mestu zaostal 16 sekund. Šesti Gajser je karirasto zastavo prečkal 48 sekund za Herlingsom. Na 11. mesto je nazadoval Adamo, komaj je končal pred 12. Pancarjem.

MXGP Argentine, 1. vožnja:



1. Jeffrey Herlings (Honda)

2. Tom Vialle (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Lucas Coenen (KTM)

5. Pauls Jonass (Kawasaki)

6. Tim Gajser (Yamaha)

7. Maxime Renaux (Yamaha)

8. Calvin Vlaanderen (Ducati)

…

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



Skupni seštevek v prvenstvu (1/19)



1. Tom Vialle (Honda) 32 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 27

3. Romain Febvre (Kawasaki) 26

4. Jeffrey Herlings (Honda) 25

5. Maxime Renaux (Yamaha) 21

6. Pauls Jonass (Kawasaki) 20

…

8. Tim Gajser (Yamaha) 16

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 9

V šibkejšem razredu MX2 je po ponesrečenih sobotnih kvalifikacijah dobil aktualni svetovni prvak Simon Längenfelder (KTM). Z ekipnim kolegom na tovarniškem motorju znamke KTM Sacho Coenenom sta bila razred zase. Odločilna druga vožnja se začne ob 19.10.