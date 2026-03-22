Ob 13.15 je štart prve vožnje na drugi letošnji dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Gajser in Jan Pancar se soočata z izzivom. Novo prizorišče na jugu Španije je postreglo z mivkasto podlago, ki je po dveh dneh dežja postala še zahtevnejša – pa še sama proga je zelo hitra. Tim na svojem novem motorju še išče nastavitve, Jan pa za prilagajanje na mivko potrebuje več časa od tekmecev. Dogajanje spremljamo na prizorišču.

Proga je na peščeni ravnini delte reke Guadalquivir, tik za mejo narodnega parka Doñana. Foto: Matej Podgoršek Iz argentinske Patagonije so se motokrosisti preselili v špansko Andaluzijo. Kros proga Almonte – na poti od Seville do Huelve – prvič gosti dirko svetovnega prvenstva MXGP. Podlaga je mivka, saj je v delti reke Guadalquivir. Je tik ob naravnem rezervatu Doñana, kjer se prepletajo mokrišča in obalne sipine. Tu je doma iberski ris. Gre za turistično manj oblegan del Andaluzije (za razliko od Seville, Cordobe, Granade in Malage), a nič manj zanimiv. Nedaleč stran je mestece Palos de la Frontera, znano po obsežnih plantažah jagod. Iz njega pa je leta 1492 v Indijo odplul Krištof Kolumb in odkril Ameriko. Nekaj južneje je mesto, ki ga ljubitelji motošporta poznajo še bolje – Jerez de la Frontera. Gre za špansko prestolnico motociklizma, kjer potekajo dirke MotoGP.

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA "Proga je res težka. Če začneš voziti tekoče, da skačeš jame in najdeš prave linije, se lahko pozna tudi nekaj sekund na krog. Na trdi podlagi niso nikoli tako velike razlike. Na koncu kvalifikacijske vožnje sem nekaj tega že našel, zato bi moralo biti na dirki lažje," je po kvalifikacijski vožnji, ko je bil 21., povedal Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Tim Gajser (Yamaha) s svojo novo ekipo še ni našel pravih nastavitev za takšno podlago. Bil je osmi in za dirko napovedal večje spremembe na motorju. "S 450-kubičnim motorjem je na tej progi zelo težko. Proga je na vrhu peščena, spodaj pa zelo trda. Luknje so take, da zelo odbijajo – a na koncu je za vse enako," je poudaril petkratni svetovni prvak. Mlajši Pancar pravi, da je najtežja kombinacija mivka in hitra proga.

Jeffrey Herlings je na andaluzijski mivki kot doma. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser je v soboto presenetil z izborom štartne rampe na sredini, kar ni bilo najbolje. "Ravnina je dolga, odprta. Najbrž bom šel vseeno malo bolj noter. Želja je voziti bolje – da bom bolj užival na motorju, da bom sproščen. Dober štart. Potem pa kot na vsaki tekmi ciljamo visoko," je še povedal četrti z uvodne dirke v Argentini. Pancar je bil pred dvema tednoma 16. Verjame, da je kljub zelo močni in številčni konkurenci zmožen priti višje. Vse se začne z dobrim štartom. "Štarti mi gredo odlično, a se moram bolje znajti v prvem krogu, ko je gneča. Tudi z 21. mesta lahko štartam med prvih deset."

Prva vožnja v razredu MXGP se začne ob 13.15 , odločilna pa ob 16.10. Favorita za zmago sta Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda), ki je dobil VN Argentine, v soboto pa na kvalifikacijah po padcu na štartu končal na 11. mestu, in Belgijec Lucas Coenen (KTM), ki je dobil kvalifikacijsko vožnjo. Oba sta seveda na mivkastih progah kot doma.

V MX2 v prvi vožnji dvojna zmaga Triumpha

V šibkejšem razredu MX2 je najhitrejši s kvalifikacij Belgijec Sacha Coenen (KTM) sicer dobil štart prve vožnje, a kmalu padel in nadaljeval iz 12. mesta. Vodstvo je prevzel in ga ni več izpustil Španec Guillem Farres (Triumph). Nekaj časa ga je ogrožal Simon Längenfelder (KTM), zatem še Camden McLellan (Triumph). Coenen se je prebil do sedmega mesta.