V svetovnem motociklističnem prvenstvu motoGP je razplet prve dirke napovedal novo razmerje moči. Italijan Marco Bezzecchi, nekdanji varovanec Valentina Rossija, je bil za svojo sedmo zmago v elitnem razredu z Aprilio razred zase. Drugi je bil Španec Pedro Acosta (KTM), tretji pa njegov rojak Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Marc Marquez (Ducati), ki se je boril za tretje mesto, je odstopil.

Marc Marquez je odstopil. Foto: Reuters Teden dni pred dirkači formule 1 in motokrosisti so s svetovnim prvenstvom 2026 začeli motociklisti. Letos imajo na koledarju 22 dirk. Prvo so ta konec tedna odpeljali na Tajskem, zadnjo bodo 22. novembra že tradicionalno v Valencii. Na treningih in kvalifikacijah se je v tajskem Buriramu izkazal Marco Bezzecchi (Aprilia), a je nato na sobotni šprinterski dirki padel. Po kazenskem pribitku sekund Marcu Marquezu (Ducati) jo je dobil Pedro Acosta (KTM).

Raul Fernandez je bil tretji. Foto: Reuters Lani smo videli 11 zmag Marca Marqueza za njegovo deveto svetovno lovoriko ter 17 zmag Ducatijevih voznikov na 22 dirkah. Letos bo sezona očitno precej bolj zanimiva in izenačena. Aprilia je vsaj ujela, če ne kar prehitela Ducatija. Bezzecchi je dobil že zadnji dve dirki lanske sezone, takrat sicer ob odsotnosti Marca Marqueza.

Bezzecchi je bil na nedeljski 26 krogov dolgi veliki nagradi Tajske razred zase. Vodil je od štarta do cilja. Že na polovici dirke je imel varno prednost štirih sekund pred najbližjim tekmecem. To je bil Raul Fernandez (Trachhouse Aprilia). Za tretje mesto sta se borila Pedro Acosta (KTM) in Marc Marquez, nakar se je šest krogov pred karirasto zastavo na motociklu aktualnega prvaka predrla pnevmatika in zanj je bilo dirke konec. Krog pozneje je odstopil še aktualni podprvak Alex Marquez (Gresini Ducati).

Razočarani Marc Marquez Foto: Reuters

Za svojo sedmo zmago v razredu motoGP je Bezzecchi, ki je odraščal ob mentorstvu Valentina Rossija, čez cilj prišel šest sekund pred Acosto, tretji Fernandez je zaostal devet sekund in pol. Ta je izgubil drugo mesto v zadnjih krogih, ko je imel že povsem obrabljeni pnevmatiki. Jorge Martin (Aprilia) je s četrtim mestom dopolnil uspeh Aprilie. Deveto mesto za Francesca Bagnaio (Ducati) je slab obliž na rano za lani premočno Ducatijevo tovarniško ekipo.

VN Tajske, motoGP:



1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Pedro Acosta (Trackhouse Aprilia) +5,5

3. Raul Fernandez (KTM) +9,2

4. Jorge Martin (Aprilia) +12,1

5. Ai Ogura (Trackhuse Aprilia) +12,4

6. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) +16,8

7. Brad Binder (KTM) +17,3

8. Franco Morbidelli (VR46 Ducati) +18,2

9. Francesco Bagnaia (Ducati) +18,3

10. Luca Marini (Honda LCR) +19,1

Prvi trije na Tajskem. Foto: Reuters "Po včerajšnji majhni napaki z velikimi posledicami je bilo pomembno, da danes odgovorimo na pravi način. Dobro smo delali cel konec tedna, srednje trda guma je delovala dobro. Vedeli smo, da bomo hitri. Ekipa je naredila izvrstno delo," je po zmagi povedal Bezzecchi, sicer najhitrejši tudi na vseh treh treningih in novi rekorder proge iz kvalifikacij. Acosta je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima 32 točk, Bezzecchi je zdaj pri 25, Fernandez pa pri 23.

Čez tri tedne se motociklisti podajajo na novo prizorišče. Autodromo Internacional Ayrton Senna v kraju Goiania bo prvič po 34 letih gostil veliko nagrado Brazilije.

MotoGP, skupni seštevek (1/22):



1. Pedro Acosta (Špa/KTM) 32 točk

2. Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) 25

3. Raul Fernandez (Špa/Trackhouse Aprilia) 23

4. Jorge Martin (Špa/Aprilia) 18

5. Ai Ogura (Jap/Trackhouse Aprilia) 17