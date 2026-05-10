Svetovni prvak iz sezone 2024 Jorge Martin je vendarle dosegel svojo prvo zmago z Aprilio. Številka 1 je bil na VN Francije v Le Mansu. Na zmagovalnem odru so bili trije vozniki z Aprilio, novo razočaranje pa medtem za Ducati, Francesco Bagnaia je odstopil, Marc Marquez pa zaradi poškodbe ni nastopil.

Jorge Martin ni zmagal vse od septembra 2024. Tisto je bila njegova šampionska sezona, ko je do prvega naslova prvaka v motoGP prišel z vsega tremi zmagami, a imel kar 10 drugih mest. Nato je sledila selitev z Ducatija k Aprilii. Sprva z novim motociklom ni bil zadovoljen, nato je sledila serija poškodb. V letošnjo sezono pa je Aprilia vstopila z najboljšim motociklom. Njegov ekipni kolega v tovarniški ekipi Marco Bezzechi je dobil prve tri dirke.

A sezono se zdaj očitno šele zares začenja. Martin se je vrnil v staro šampionsko formo. Dobil je že osobotno šprintersko dirko v Le Mansu in zdaj še osrednjo dirko za veliko nagrado Francije. V rzamaku le dobre sekunde so bili na prvih treh mestih trije vozniki z Aprilio. Drugi je bil Bezzechi, tretji pa Ai Ogura (Trackhouse Aprilia). Četrto mesto je osvojil Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati), ki je zaostal tri sekunde. Prvi trojice je nalogo nekoliko olajšal Francesco Bagnaia (Ducati), ki je sredi dirke padel.

MotoGP, VN Francije, Le Mans:



1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marco Bezzechi (Aprilia) +0,4

3. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) +0,8

4. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati) +2,8

5. Pedro Acosta (KTM) +2,9

6. Fabio Quartararo (Yamaha) +7,7

Jorge Martin Foto: Reuters Aktualni svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) po sobotnem grdem padcu ni nastopil. Ima zlomljeno kost v desnem stopalu, ki ga bo operiral v ponedeljek. Že v času dirke pa je bil operiran na rami, saj so mu odstranili vijak, ki ga je motil med dirkanjem.

"Neverjetno je, lahko rečem le 'Živela Francija'! Tako sem hvaležen svoji družini, ekipi in navijačem, nimam besed ... Bila je vrhunska dirka," je po zmagi užival Martin. Razlika med Bezzechijem in Martinom v skupnem seštevku sezone je zdaj samo še ena točka! Odpeljali so pet od 22 veliki nagrad.

MotoGP, skupni seštevek:



1. Marco Bezzechi (Aprilia) 128 točk

2. Jorge Martin (Aprilia) 127

3. Fabio di Gianantonio (VR46 Ducati) 84

4. Pedro Acosta (KTM) 83

5. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) 67

6. Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) 62

Naslednja dirka bo že prihodnji konec tedna v Barceloni.