Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
12.39

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ai Ogura MotoGP Brno

Sobota, 20. 6. 2026, 12.39

32 minut

Motociklizem, VN Češke, kvalifikacije

Ai Ogura prvič do najboljšega štartnega položaja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ai Ogura | Ai Ogura | Foto Guliverimage

Ai Ogura

Foto: Guliverimage

Dirkač Aprilie Ai Ogura je v Brnu danes izboljšal svoj rekord steze in si prislužil prvi najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v motoGP za veliko nagrado Češke. Petindvajsetletni Japonec je bil najboljši že na petkovih treningih, danes pa je rekord dirkališča popravil za več kot pol sekunde. V žgoči vročini si je privozil dovolj naskoka pred zasledovalci za prvi najboljši startni položaj v razredu motoGP v karieri.

"Krog je bil zelo lep, če sem iskren, nisem pričakoval, da bom vozil tako hitro. Kakorkoli že, dobro je imeti en hiter krog, še posebej v soboto zjutraj," je dejal Ogura.

Italijanski dirkač Fabio Di Giannantonio iz Ducatija-VR46 je končal na drugem mestu, več kot dve desetinki sekunde za Oguro, iz prve vrste bo startal še tovarniški dirkač Ducatija Francesco Bagnaia.

Vodilni v SP Marco Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak v motoGP Marc Marquez pa je po enem samem krogu v kvalifikacijah zasedel peto mesto.

Bezzecchi ima na vrhu skupne razvrstitve po osmih od 22 dirk SP to sezono in štirih zmagah 180 točk in drži prednost pred moštvenim kolegom pri Aprilii, Jorgejem Martinom (160).

Di Giannantonio je tretji (138), sledita še Pedro Acosta (132) in Marc Marquez (108).

Češka dirka motoGP se bo nadaljevala z današnjim popoldanski sprintom, glavna dirka pa je na sporedu v nedeljo.
Marc Marquez
Sportal Marc Marquez na Madžarskem do jubilejne stote zmage
Marc Marquez
Sportal Marc Marquez zmagovalec sprinta na Madžarskem
Ai Ogura MotoGP Brno
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.