Dirkač Aprilie Ai Ogura je v Brnu danes izboljšal svoj rekord steze in si prislužil prvi najboljši startni položaj na dirki svetovnega prvenstva v motoGP za veliko nagrado Češke. Petindvajsetletni Japonec je bil najboljši že na petkovih treningih, danes pa je rekord dirkališča popravil za več kot pol sekunde. V žgoči vročini si je privozil dovolj naskoka pred zasledovalci za prvi najboljši startni položaj v razredu motoGP v karieri.

"Krog je bil zelo lep, če sem iskren, nisem pričakoval, da bom vozil tako hitro. Kakorkoli že, dobro je imeti en hiter krog, še posebej v soboto zjutraj," je dejal Ogura.

Italijanski dirkač Fabio Di Giannantonio iz Ducatija-VR46 je končal na drugem mestu, več kot dve desetinki sekunde za Oguro, iz prve vrste bo startal še tovarniški dirkač Ducatija Francesco Bagnaia.

Vodilni v SP Marco Bezzecchi na tovarniški Aprilii je končal na četrtem mestu, svetovni prvak v motoGP Marc Marquez pa je po enem samem krogu v kvalifikacijah zasedel peto mesto.

Bezzecchi ima na vrhu skupne razvrstitve po osmih od 22 dirk SP to sezono in štirih zmagah 180 točk in drži prednost pred moštvenim kolegom pri Aprilii, Jorgejem Martinom (160).

Di Giannantonio je tretji (138), sledita še Pedro Acosta (132) in Marc Marquez (108).

Češka dirka motoGP se bo nadaljevala z današnjim popoldanski sprintom, glavna dirka pa je na sporedu v nedeljo.