Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
10.40

Osveženo pred

45 minut

MotoGP, VN Tajske, kvalifikacije in šprint

Prve kvalifikacije sezone kljub padcu dobil Marco Bezzecchi

M. P., STA

Marco Bezzecchi Aprilia | Marco Bezzecchi je dobil kvalifikacije na VN Tajske. | Foto Guliverimage

Marco Bezzecchi je dobil kvalifikacije na VN Tajske.

Foto: Guliverimage

Na Tajskem se je začela nova sezona svetovnega prvenstva v motociklizmu. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi (Aprilia) je bil najhitrejši na kvalifikacijah elitnega razreda motoGP. Drugi čas je dosegel branilec naslova Marc Marquez (Ducati), tretji pa je bil še en Španec Paul Fernandez (Trackhouse Aprilia). V soboto so odpeljali še šprintersko dirko, ki jo je po kazni Marcu Marquez dobil Pedro Acosta (KTM). Med tri so bili sami Španci. Marc Marquez je bil torej drugi, Fernandez pa tretji.

Marc Marquez
Sportal Glavna tarča bo spet Marc Marquez

Marc Marquez brani naslov svetovnega prvaka. | Foto: Guliverimage Marc Marquez brani naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Marco Bezzecchi (Aprilia) je najbolje odprl novo sezono prvenstva motoGP in veliko nagrado Tajske. Že na petkovem treningu je bil najhitrejši, postal je celo rekord kroga. V sobotnih opoldanskih kvalifikacijah, ki so potekale v lepem vremenu, je bil najhitrejši. Sedemindvajsetletni Italijan je sicer dvakrat padel, najprej med treningom in nato na samem koncu kvalifikacij, ko je bil na dobri poti, da še izboljša svoj čas. Nekaj trenutkov je ostal na kolenih, da si je opomogel, a se je hitro dvignil in odšel v svoj boks, ne da bi kazal kakršne koli znake bolečin.

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez (Ducati) je na kvalifikacijah osvojil drugo mesto, imel je vsega 35 tisočink zaostanka. Španec cilja na osmi naslov v kraljevem razredu, kar bi mu omogočilo, da bi izenačil rekord italijanske legende Giacoma Agostinija.

Po kazni Marcu Marquez šprinterska zmaga Acosti

V cilju je bil sicer prvi Marc Marquez, a je dobil kazen in zmagala je pripadla Pedru Acosti. | Foto: Reuters V cilju je bil sicer prvi Marc Marquez, a je dobil kazen in zmagala je pripadla Pedru Acosti. Foto: Reuters

Pedro Acosta je prvič slavil v motoGP, a to je bil le šprint. | Foto: Reuters Pedro Acosta je prvič slavil v motoGP, a to je bil le šprint. Foto: Reuters Enaindvajsetletni Pedro Acosta (KTM) si je pridirkal svojo prvo šprintersko zmago v elitnem razredu motoGP. Marc Marquez je bil kaznovan po trčenju v predzadnjem krogu in je tako moral vodstvo prepustil Acosti. Odločitev je vodstvo Ducatija ocenilo kot "nepošteno". "Super šprint in dvoboj z Marcom. Se pa še ne počutim kot zmagovalec, Marc me je pustil prehiteti," je dejal Acosta v prvi izjavi, ko še ni vedel, da je bil Marc Marquez kaznovan zaradi agresivne vožnje. Acosta se je zahvalil ekipi in dodal: "Jutri želimo doseči pravo zmago." Bezzecchi, ki je dosegel najhitrejši čas na kvalifikacijah, je šprint predčasno končal s padcem. 

Klasična dirka bo v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času.

