Osemnajstletni slovenski avtomobilist Mark Kastelic je v Belgiji na dirkališču Spa Francorchamps na 24-urni dirki, ki ima že 79-letno zgodovino, vozil za moštvo Audija Tresor Attempto racing. Ekipa je predčasno končala preizkušnje že takoj na začetku po množičnem trčenju.

V kvalifikacijah v petek so člani ekipe s slovenskim dirkačem izmed 70 avtomobilov osvojili skupno šesto mesto in najboljši startni položaj v svojem tekmovalnem razredu, je sporočila ekipa Marka Kastelica.

Veselje je bilo kratkotrajno, pred dirko so komisarji prestavili startno mesto za 26 mest nazaj saj so izmerili, da je bil dirkalni avto zadaj za nekaj milimetrov prenizek.

Foto: Ekipa Marka Kastelica

Že takoj ob startu dirke ob 16 uri in 30 minut pa je v prvem krogu v silni gneči prišlo do množičnega trčenja več dirkalnikov. Med vozili, ki so obtičali na progi, je bil tudi dirkalnik s številko 66, v katerem je sedel Izraelec Ariel Levi, ki je za ekipo Attempto začel 24-urno dirko.

Takoj, ko se je dim razkadil, je bilo vidno, da je dirkalnik poškodovan premočno, da bi bilo dirko možno nadaljevati. Moštvo je bilo tako prisiljeno odstopiti še preden se je dirka sploh zares razvila.

"Ne skrivam razočaranja"

"Ne skrivam razočaranja. Okus v ustih ostaja pekoč, saj se je pred začetkom dirke zdelo, da imamo pravo hitrost in dobre možnosti za stopničke. Bili smo izjemno hitri in tudi konstantni. V ekipi smo bili podobni vozniki in nihče ni izstopal po odpeljanih časih kroga, kar je v vztrajnostnem dirkanju dober recept za lep rezultat," je povedal Kastelic iz Ivančne Gorice.

Foto: Ekipa Marka Kastelica

"Ariel Levi je bil udeležen v masovni 'karambol' ob začetku dirke in šasija dirkalnika je bila ob tem poškodovana do te mere, da tehnična ekipa organizatorja ni dovolila popravila avta ali nadaljevanja dirke. Za nas je bilo vsega v hipu konec ... Najprej smo bili presenečeni že nad kaznijo, ki smo jo dobili pred začetkom dirke, a v resnici je pač tako, da je treba kazen sprejeti, če se ugotovi, da avto odstopa od pravilnika," je dodal Kastelic.

Foto: Ekipa Marka Kastelica

Vztrajnostna dirka na tem dirkališču velja za eno izmed najtežjih svetovnih dirkaških preizkušenj in se uvršča ob bok dirkam 24 ur Le Mansa v Franciji, 24 ur Nurburgringa v Nemčiji in 24 ur Daytone v ZDA.

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