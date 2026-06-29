Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
8.50

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Mark Kastelic avtošport Slovenija 2026

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 8.50

9 minut

Smola za mladega Slovenca: moštvo Marka Kastelica v Belgiji zaključilo predčasno

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mark Kastelic | Foto Anže Novak

Foto: Anže Novak

Osemnajstletni slovenski avtomobilist Mark Kastelic je v Belgiji na dirkališču Spa Francorchamps na 24-urni dirki, ki ima že 79-letno zgodovino, vozil za moštvo Audija Tresor Attempto racing. Ekipa je predčasno končala preizkušnje že takoj na začetku po množičnem trčenju.

V kvalifikacijah v petek so člani ekipe s slovenskim dirkačem izmed 70 avtomobilov osvojili skupno šesto mesto in najboljši startni položaj v svojem tekmovalnem razredu, je sporočila ekipa Marka Kastelica.

Veselje je bilo kratkotrajno, pred dirko so komisarji prestavili startno mesto za 26 mest nazaj saj so izmerili, da je bil dirkalni avto zadaj za nekaj milimetrov prenizek.

Mark Kastelic | Foto: Ekipa Marka Kastelica Foto: Ekipa Marka Kastelica

Že takoj ob startu dirke ob 16 uri in 30 minut pa je v prvem krogu v silni gneči prišlo do množičnega trčenja več dirkalnikov. Med vozili, ki so obtičali na progi, je bil tudi dirkalnik s številko 66, v katerem je sedel Izraelec Ariel Levi, ki je za ekipo Attempto začel 24-urno dirko.

Takoj, ko se je dim razkadil, je bilo vidno, da je dirkalnik poškodovan premočno, da bi bilo dirko možno nadaljevati. Moštvo je bilo tako prisiljeno odstopiti še preden se je dirka sploh zares razvila.

"Ne skrivam razočaranja"

"Ne skrivam razočaranja. Okus v ustih ostaja pekoč, saj se je pred začetkom dirke zdelo, da imamo pravo hitrost in dobre možnosti za stopničke. Bili smo izjemno hitri in tudi konstantni. V ekipi smo bili podobni vozniki in nihče ni izstopal po odpeljanih časih kroga, kar je v vztrajnostnem dirkanju dober recept za lep rezultat," je povedal Kastelic iz Ivančne Gorice.

Mark Kastelic | Foto: Ekipa Marka Kastelica Foto: Ekipa Marka Kastelica

"Ariel Levi je bil udeležen v masovni 'karambol' ob začetku dirke in šasija dirkalnika je bila ob tem poškodovana do te mere, da tehnična ekipa organizatorja ni dovolila popravila avta ali nadaljevanja dirke. Za nas je bilo vsega v hipu konec ... Najprej smo bili presenečeni že nad kaznijo, ki smo jo dobili pred začetkom dirke, a v resnici je pač tako, da je treba kazen sprejeti, če se ugotovi, da avto odstopa od pravilnika," je dodal Kastelic.

Mark Kastelic | Foto: Ekipa Marka Kastelica Foto: Ekipa Marka Kastelica

Vztrajnostna dirka na tem dirkališču velja za eno izmed najtežjih svetovnih dirkaških preizkušenj in se uvršča ob bok dirkam 24 ur Le Mansa v Franciji, 24 ur Nurburgringa v Nemčiji in 24 ur Daytone v ZDA.

Preberite še:

Mark Kastelic
Avtomoto Mladega Slovenca čaka največji izziv do zdaj #foto
Mark Kastelic
Sportal Mladi Slovenec proti legendarnemu Valentinu Rossiju
Gorjanci
Avtomoto Prizori iz Dolenjske: tudi letos bakle za najhitrejše z Gorjancev #video

Mark Kastelic avtošport Slovenija 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.