Monza in premešana štartna vrsta recept za noro dirko

Tretja dirka formule 1 v treh tednih. In še eno kultno prizorišče – Monza. Polne tribune tifosov, ki bodo glasno navijali za Charlesa Leclerca, da še drugič dobi domačo Ferrarijevo dirko. Težko bi imel boljše izhodišče – je na prvem štartnem mestu, njegovi največji tekmeci sezone pa: Max Verstappen (Red Bull) na sedmem, Sergio Perez (Red Bull) na 13. in Carlos Sainz (Ferrari) na 18. mestu. Mercedes na treningih ni bil najhitrejši, tako bo težko presenetil: George Russell je sicer v prvi vrsti (pravi, da si je ni zaslužil), Lewis Hamilton pa na 19. štartnem mestu. Ker je bilo toliko kazni zaradi menjav delov motorja ali celotnega motorja, je vodstvo tekmovanja dokončni štartni vrstni red izračunalo šele pozno zvečer v soboto.

Who wants to see a starting grid? Anyone? 😉



How we're lining up for Sunday's race at Monza 👇#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7AZ7xDhoRS — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Leclerc: Mislim, da imamo hitrost za zmago

Charles Leclerc ima popolno izhodišče za četrto zmago v letošnji sezoni. Foto: Guliver Image "To je zelo lepo presenečenje, če vemo, kje smo bili v Spaju. Nisem pričakoval, da se bom boril za prvi štartni položaj," je po sobotnih kvalifikacijah dejal Leclerc. O dirki pa: "Imamo dober ritem za dirko. Občutek je dober. Ne glede na to, kaj se zgodi v prvem krogu, mislim, da imamo hitrost za zmago. Lahko imamo uspešno nedeljo." Po vseh težavah pri taktiki in postankih v tej sezoni jo res potrebujejo. Leclerc ima 109 točk zaostanka za Verstappnom. Nazadnje je zmagal julija v Avstriji, pred tem dvakrat na samem začetku sezone.

Medtem je aktualni prvak v nizu štirih zaporednih zmag, skupaj pa jih ima letos že 10. V Spaju se je do zmage prebil s 14. mesta, zdaj bo to poskušal s sedmega. "V primerjavi z drugimi dirkalniki imamo dobro končno hitrost. Mislim le, da je Ferrari na ravninah nekoliko hitrejši," je po kvalifikacijah razmišljal Verstappen. "Mislim, da se lahko prebijem naprej. Ko pa bom prišel do Charlesa, pa bo prava bitka. Če se hitro prebijem mimo dirkalnikov med nama, mislim, da imam dobre možnosti za zmago."