Mercedes zaprl vrata Verstappnu, McLaren jih pušča priprta

Max Verstappen ima pogodbo z Red Bull Racing še do konca leta 2028, a se že drugo poletje zapored govori, da utegne predčasno oditi. Govorice o prestopu v Mercedes je jasno zanikal Toto Wolff, tudi McLaren ima za naslednje leto zasedena oba kokpita, a Zak Brown vseeno pušča priprta vrata. "Če ne bo komu spodrsnilo na bananinem olupku", bo štirikratni svetovni prvak ostal v ekipi, za katero dirka od leta 2016.

Poletje v svetovnem prvenstvu formule 1 čas za evropske dirke in nemalo govoric o dirkaških prestopih. Tako kot lani je tudi letos v središču Max Verstappen, ki ima sicer tudi za naslednji dve sezoni veljavno pogodbo z Red Bullom, a v njej klavzulo, da lahko odide, če rezultati ne bodo zadovoljivi. Po osmih dirkah je na sedmem mestu, že skoraj 100 točk za vodilnim Kimijem Antonellijem. Je pa na zadnji dirki v Avstriji z drugim mestom dosegel najboljšo uvrstitev sezone. Tako se zdi, da se bo ponovila lanska zgodba: govorice o odhodu, po slabem začetku boljša druga polovica sezone in štirikratni prvak je ostal pri Red Bullu.

George Russell in Kimi Antonelli sta Mercedesu letos pridirkala že sedem zmag. Razloga za menjavo res nimajo. Foto: Reuters Pred začetkom dirke na Red Bull Ringu je šef in solastnik Mercedesove ekipe Toto Wolff, ki se je lani spogledoval z Verstappnom, jasno zanikal govorice, da ga želijo v svojo ekipo. "Nočemo nobene spremembe. To smo povedali tudi Georgu. Imamo dobro dirkaško zasedbo. Zadovoljen sem z obema dirkačema. Kimi je jasno zelo hiter, zato smo podpisali z njim. George pa prav tako," je dejal Wolff. George Russell, ki je v nedeljo zmagal, pogodbe sicer za 2027 še nima podpisane. A je tudi sam dejal, da bo podaljšal z Mercedesom. Mlademu Antonelliju, ki s petimi zmagami vodi na letošnjem prvenstvu, pa se tako ali tako Mercedes ne bo odrekel.

Max Verstappen je bil na Red Bull Ringu edini konkurenčen Mercedesu. Foto: Reuters

"Če bi komu zaradi kakšnega čudnega razloga spodrsnilo na bananinem olupku ..."

Oscar Piastri ima pogodbo z McLarnom še za naslednje leto, Lando Norris pa večletno. Foto: Reuters In tako so v Avstriji vzniknile govorice, da se z Verstappnom zdaj spogleduje McLaren. Pravzaprav je britanski Daily Mail pisal, da je Verstappnov agent že opravil neuradne pogovore z vodstvom angleške ekipe. Štirikratni svetovni prvak pravi, da ni nič nenavadnega, da se v "paddocku" ljudje pogovarjajo med sabo.

McLaren ima tako s svetovnim prvakom Landom Norrisom kot z Oscarjem Piastrijem podpisano pogodbo za naslednje leto. "Zelo presenečen bom, če bo Lando ali Oscar odšel kam drugam. Pri nas sta zadovoljna," je na Red Bull Ringu dejal direktor McLarna Zak Brown. A pustil odprta vrata: "Imamo podpisani pogodbi. In ne glede na pogodbi smo z dirkačema zadovoljni. Če pa bi komu zaradi kakšnega čudnega razloga spodrsnilo na bananinem olupku, potem pa vemo, da je Max štirikratni svetovni prvak. " Spodrsniti na bananinem olupku je angleška besedna zveza, ki pomeni, da nekdo nepričakovano naredi neumno napako, ki spremeni prihodnje načrte.

"Max nam je jasno povedal ..."

Max Verstappen želi ostati pri Red Bullu, a želi si tudi zmag in lovorik. Foto: Reuters Medtem se v samem Red Bullu z Verstappnovo prihodnostjo ne obremenjujejo. Se pa zavedajo, da Nizozemec pričakuje, da bo prej ali slej spet imel šampionski dirkalnik. "Max nam je jasno povedal, da želi ostati pri nas. In enako jasno je povedal, da potrebuje hiter dirkalnik, da bo pri nas zadovoljen," je v Avstriji razlagal vodja Red Bullove ekipe Laurent Mekies. "Pomaga nam, da bomo našli pravo pot do posodobitev dirkalnika. Pogovarjamo se o tem, kako bo dirkalnik spet tak, kot si želimo. In ne o tem, ali bo ostal v ekipi."

Evropski del sezone se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, ko po Monaku, Barceloni in Spielbergu sledi še ena klasika, dirka v Silverstonu.