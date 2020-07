Marquez misli resno, že danes se vrača v Jerez

Tam bo skušal 27-letni Marquez opraviti zdravniški pregled, po katerem bodo imeli zadnjo besedo o njegovem nastopu zdravniki. Za zdaj še ni jasno, ali mu bodo tako hitro po prestani operaciji dovolili nastopiti z zlomljeno kostjo v desni nadlahtnici.

Že v sredo so se v Španiji pojavili medijski zapisi, da želi osemkratni svetovni prvak v vseh razredih storiti vse, da bi dirkal v nedeljo in omejil škodo, ki jo je povzročil nedeljski padec na prvi dirki sezone. Takrat je ob izjemnem povratku po napaki v prvi tretjini dirke napredoval vse do tretjega mesta, potem pa v boju za drugo storil napako in grdo padel, pri čemer ga je močno zadel še motor.

V torek je bil Marquez operiran v Barceloni, danes pa se vrača na prizorišče nesreče v želji po nekaj točkah za razvrstitev svetovnega prvenstva v razredu motoGP.

Na prvi dirki v Jerezu je sicer zmago slavil bržkone prvi Marquezov tekmec v boju za naslov prvaka, Francoz Fabio Quartararo. Drugi je bil Španec Maverick Vinales, tretji pa Italijan Andrea Dovizioso.

