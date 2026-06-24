Mladi slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo do sedaj. Naslednji teden bo namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu, kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur SPA na dirkališču SPA Francorchamps v Belgiji, so sporočili iz Kasteličeve ekipe.

Štiriindvajseturna dirka se bo začela v soboto 16.30 in končala ob enaki uri dan kasneje v nedeljo. Startna številka 66 bo na vratih nemškega Audia R8 LMS, v katerem bodo za nemško moštvo Tresor Attempto racing nastopili poleg Kastelica še Italijan Rocco Mazzola, Norvežan Sebastian Ogaard in izraelski dirkač Ariel Lev, so sporočili iz ekipe Kastelica.

"Za prvič si ne delam prevelikih utvar in moji cilji niso visoko leteči. Vsekakor si želim biti čim hitrejši in se dostojno kosati s konkurenco. Naš primarni cilj je seveda predvsem zaključiti to težko in dolgo dirko in nabrati čim več izkušenj za moje nadaljnje dirkanje in za nastop tukaj v naslednjem letu," je napovedal 18-letni Kastelic iz Ivančne Gorice.

Tekmoval bo proti Valentinu Rossiju

V razredu GT3 se bodo pomerili z najboljšimi dirkači sveta in z nekaterimi največjimi imeni športa. V moštvu BMW WRT bo ponovno tudi italijanski motociklistični zvezdnik in devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi.

"Dirka SPA bo zame zagotovo največja preizkušnja v karieri. To bo moja prva 24 urna dirka in za nameček je to še ena izmed težjih 24 urnih dirk na svetu. Krog v SPA Francorchampsu je dolg kar sedem kilometrov in poteka skozi gozd. Tu je znano, da se lahko vreme večkrat zamenja in zato tudi kakšen dež ni izključen," je povedal Kastelic.

Mark Kastelic ima pred seboj težko dirko. Foto: ADAC GT Masters

"Če bo suho pa nas bodo pestile visoke temperature, saj je čez dan napovedanih tudi do 35 stopinj in v dirkalnem avtomobilu to lahko pomeni tudi do 70 stopinj Celzija. Kot se zdi v tem trenutku, bo vsak izmed nas oddelal po štiri izmene za volanom, vsaka pa bo trajala nekje od 55 minut do ene ure in 15 minut. V tem času računam, da bo vsak dirkač odpeljal vsaj 25 krogov," je še dejal.

Vztrajnostna dirka na tem dirkališču velja za eno izmed najtežjih svetovnih dirkaških preizkušenj in se uvršča ob bok dirkam 24 ur Le Mansa v Franciji, 24 ur Nurburgringa v Nemčiji in 24 ur Daytone v ZDA.

SPA bo imel tokrat svojo 79. ponovitev. Na tej dirki so v minulih letih zmagovala številna znana imena iz sveta avto-moto športa, kot na primer Louis Chiron, Giuseppe Farina, Mike Hawtorn, Jacky Ickx, Jochen Mass, Gerhard Berger, Johny Ceccoto, Christian Fittipaldi, Jules Gounon, Kevin Estre.

"Dirkanje ponoči in v zgodnjih jutranjih urah bosta zame velika novost in zagotovo težka, a vseeno zanimiva preizkušnja. Tudi sama steza je tehnično izredno zahtevna. Dirkališče ima namreč kar nekaj velikih vzponov in spustov, nekaj je zelo hitrih in nekaj precej tehničnih delov. Spopasti se s progo bo zagotovo velik izziv, k sreči pa to stezo vseeno nekoliko že poznam, saj sem lani tukaj že dirkal z Mercedesom GT razreda GT4," je dodal Kastelic.