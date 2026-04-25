Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
25. 4. 2026,
16.24

1 ura, 12 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Marc Marquez Jerez MotoGP

Sobota, 25. 4. 2026, 16.24

1 ura, 12 minut

Moto GP, Jerez, dirka

Marc Marquez kljub padcu na kaotični dirki nepremagljiv #video

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Marc in Alex Marquez | Marc Marquez je zmagovalec šprinterske dirke v Jerezu, njegov brat Alex preizkušnje ni končal. | Foto Guliverimage

Marc Marquez je zmagovalec šprinterske dirke v Jerezu, njegov brat Alex preizkušnje ni končal.

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinta na dirki za svetovno prvenstvo za veliko nagrado Španije v razredu motoGP. Dobil je že kvalifikacije v Jerezu, na popoldanski sprinterski dirki, ki so jo zaznamovali tudi naliv in številni padci, pa je ugnal moštvenega sotekmovalca, Italijana Francesca Bagnaio.

Marc Marquez
Sportal Napaka ni ustavila Marca Marqueza

Zahtevne vremenske razmere so zaznamovale že dopoldanske kvalifikacije, ki jih je starejši Marquez dobil pred Francozom Johannom Zarcojem (Honda) in Italijanom Fabiem Di Giannantoniem (VR46 Ducati).

Na dirki je nato sprva vodil Marc Marquez, najbližje pa je bil njegov brat Alex (Ducati Gresini). A grozeči oblaki so sredi dirke poskrbeli za dež, na mokri stezi pa je precej dirkačev končalo na tleh.

Med njimi je bil tudi Marc Marquez, pet krogov pred koncem je tik pred postankom v boksih in menjavo za motocikel z dežnimi pnevmatikami zdrsnil. A je imel srečo in se je še pobral, prek trave privozil do boksov in lahko nadaljeval dirko z gumami z boljšim oprijemom.

Manj sreče je imel krog pozneje Alex Marquez, tudi on je še z gumami za suho podlago zdrsnil in končal v pesku, tako da je bilo dirke zanj konec.

Za en krog se je v vodstvo prebil Di Giannantonio, krog pozneje pa je padel še do danes vodilni v seštevku sezone, Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Ko so vsi dirkači, ki niso padli, zamenjali motocikle, se je v ospredju spet znašel Marc Marquez, potem ko je zelo ostro prehitel svojega moštvenega sotekmovalca Bagnaio. Ta mu je sprva skušal slediti, a se je pozneje odločil za varnejšo možnost in zanesljivo drugo mesto, tretje je pripadlo Italijanu Francu Morbidelliju (VR46 Ducati).

"Padel sem v najboljšem ovinku in v najboljšem trenutku. Počakal sem, da so šli vsi mimo in sem šel v bokse. Potem pa sem samo še pritiskal in vesel sem, da mi je uspelo," je za prireditelje po 17. slavju na sprinterskih dirkah v karieri dejal zmagovalec.

"Ko je začelo deževati, sem mislil, da bi lahko tvegal z vmesnimi gumami. A deževalo je vse močneje in nisem mogel slediti Marcu. Vesel sem, da so v ekipi opravili dobro delo, vesel sem za te točke," je dodal Bagnaia.

V skupnem seštevku je kljub padcu ostal prvi Bezzecchi z 81 točkami, prav tako sta mesti zadržala Španec Jorge Martin (Aprilia) s 77 in njegov rojak Pedro Acosta (KTM) s 60, čeprav danes po odstopu oziroma 12. mestu nista dobila novih točk. Četrti pa je zdaj Marc Marquez s 57.

V nedeljo ob 14. uri bo v Jerezu še klasična preizkušnja.

Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.