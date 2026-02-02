Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
11.01

MotoGP

Marco Bezzecchi podaljšal z Aprilio

STA

Marco Bezzecchi

Foto: Guliverimage

Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Aprilie, je sporočilo vodstvo tekmovanja na spletni strani motoGP. Sedemindvajsetletnik je prejšnjo sezono končal na tretjem mestu v skupnem seštevku.

Čeprav Aprilia ni razkrila, kako dolgo bo 27-letnik ostal del italijanskega koncerna, pogodba velja vsaj za sezono 2027, ko je pričakovati večje spremembe v dirkaških zasedbah.

Bezzecchi je od prihoda v kraljevski razred motoGP leta 2022 tretje mesto v sezoni zasedel tudi v sezoni 2023, takrat še z Ducatijem v ekipi Valentina Rossija. Lani se je podal k Aprilii in v svoji prvi sezoni z novo zasedbo dosegel tri zmage in devet uvrstitev na oder za zmagovalce.

Na koncu je zbral 353 točk in končal le za bratoma Marquez. Svetovni prvak je postal Marc (545), drugi pa je bil Alex (467).

Bezzecchi je v karieri odpeljal 174 dirk v vseh razredih, od tega 82 v kraljevskem motoGP. V njem je zbral šest zmag, 18 stopničk in šest najboljših startnih položajev. Tudi v moto2 (2021) in moto3 (2018) je najvišje končal na tretjem mestu v seštevku sezone. V vseh razredih je dosegel 12 zmag in 42 uvrstitev med najboljše tri.

Nova sezona motoGP se bo začela 1. marca na Tajskem.

