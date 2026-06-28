Italijanski motorcilist Marco Bezzecchi, ki je grdo padel na dirki razreda motoGP za veliko nagrado Nizozemske v Assnu, ni utrpel težjih poškodb. Po pregledih v bolnišnici so ga že odpustili, tako da bo pripravljen za naslednje dirke, so sporočili z Aprilie.

"Bezzecchija so pregledali, prestal je tudi rentgensko slikanje, poškodb pa niso odkrili. Lahko zapusti bolnišnico in se bo danes zvečer vrnil domov," je Aprilia zapisala v izjavi za javnost. Marco Bezzecchi je padel pri hitrosti skoraj 200 km/h, se na spektakularen način večkrat prevrnil, preden se je ustavil blizu ograde. Ker je bil pri zavesti, a je trpel zaradi hudih bolečin, so ga najprej odpeljali v zdravstveni center dirkališča, nato pa v bolnišnico v Groningenu na nadaljnje preglede.

Bezzecchi, pred dirko vodilni v svetovnem prvenstvu, je po izgubil prednost pred španskim sotekmovalcem Jorgejem Martinom (Aprilia) in zdaj s sedmimi točkami zaostanka zaseda drugo mesto.