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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
20.55

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Marco Bezzecchi Assen Aprilia Jorge Martin

Nedelja, 28. 6. 2026, 20.55

1 ura, 28 minut

Padec na VN Nizozemske

Marco Bezzecchi jo je odnesel brez resne poškodbe

Avtor:
STA

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Marco Bezzecchi Assen Aprilia | Marco Bezzecchi | Foto Guliverimage

Marco Bezzecchi

Foto: Guliverimage

Italijanski motorcilist Marco Bezzecchi, ki je grdo padel na dirki razreda motoGP za veliko nagrado Nizozemske v Assnu, ni utrpel težjih poškodb. Po pregledih v bolnišnici so ga že odpustili, tako da bo pripravljen za naslednje dirke, so sporočili z Aprilie.

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"Bezzecchija so pregledali, prestal je tudi rentgensko slikanje, poškodb pa niso odkrili. Lahko zapusti bolnišnico in se bo danes zvečer vrnil domov," je Aprilia zapisala v izjavi za javnost. Marco Bezzecchi je padel pri hitrosti skoraj 200 km/h, se na spektakularen način večkrat prevrnil, preden se je ustavil blizu ograde. Ker je bil pri zavesti, a je trpel zaradi hudih bolečin, so ga najprej odpeljali v zdravstveni center dirkališča, nato pa v bolnišnico v Groningenu na nadaljnje preglede. 

Bezzecchi, pred dirko vodilni v svetovnem prvenstvu, je po izgubil prednost pred španskim sotekmovalcem Jorgejem Martinom (Aprilia) in zdaj s sedmimi točkami zaostanka zaseda drugo mesto.

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