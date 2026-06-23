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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
10.55

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Marc Marquez Ducati MotoGP Motocikel

Torek, 23. 6. 2026, 10.55

1 ura, 31 minut

Marc Marquez podaljšal pogodbo z Ducatijem

Avtor:
STA

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Marc Marquez | Marc Marquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija. | Foto Reuters

Marc Marquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija.

Foto: Reuters

Španski zvezdnik motociklizma Marc Marquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija, kjer bo po novem ostal vse do konca sezone 2028, je sporočila rdeča zasedba iz Bologne. Triintridesetletnik iz Cervere je po šestletnem postu lani sedmič postal svetovni prvak v kraljevskem razredu.

Marquez je v sezoni 2025 slavil na 11 klasičnih dirkah, 14-krat pa je bil najboljši v sprintu. Naslov je slavil že pet dirk pred koncem, nato pa je v Indoneziji grdo padel in predčasno sklenil sezono.

V prvi polovici letošnjega leta devetkratnemu svetovnemu prvaku v vseh razredih ni šlo vse po načrtu. Številni padci so mu odnesli visoke uvrstitve, zaradi operacije po padcu v Franciji pa je izpustil tamkajšnjo dirko ter VN Katalonije.

Vrnil se je v Italiji, nato pa je na naslednjih dveh postajah na Madžarskem, ki je bila 100. za tovarniško ekipo Ducatija in 100. zanj v karieri, ter Češkem slavil na nedeljskih glavnih preizkušnjah in precej zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku.

V njem zaseda četrto mesto s 140 točkami, na vrhu je Italijan Marco Bezzecchi s 180.

"Resnično sem vesel podaljšanja sodelovanja z Ducatijem. Ko sem se leta 2024 pridružil tej ekipi, sem bil prepričan, da gre za najboljši tekmovalni projekt. Verjeli so vame in zgradili smo odnos, ki temelji na zaupanju in trdem delu," je v izjavi za ekipo povedal Marquez.

"S podaljšanjem sodelovanja smo le še podkrepili ta odnos, obenem pa so mi pri odločitvi pustili proste roke in dovolj časa, da o vsem dobro premislim. Z naslovom prvaka smo pokazali, da je bila zastavljena pot prava. Tekmujem, ker obožujem ta šport, in ohranjam visoke ambicije. To je pravo mesto, da jih uresničim," je še dodal aktualni svetovni prvak.

Naslednja preizkušnja motociklističnega SP bo ta konec tedna v nizozemskem Assnu.

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